ഗവർണറെ വിരട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ട്: മുന്നറിയിപ്പുമായി മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ വിരട്ടി രാജ്ഭവനെ നിശബ്ദമാക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ നയത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഗവർണറുടേത്. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോടു ക്ഷുഭിതനായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കി ഗവര്‍ണറെ നിശബ്ദനാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ഗവർണറെ വിരട്ടി നിശബ്ദനാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയാത്തവരാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗവർണറെ നിശബ്ദനാക്കാം എന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റികളിൽ ഇതു ചെയ്ത് ശീലമുണ്ട്. പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ അതു ചെയ്തോട്ടെ. രാജ്ഭവനെ അങ്ങനെ വിരട്ടിയിട്ട് നിശബ്ദമാക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നടക്കില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം, അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാട് എടുക്കുക എന്നത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. ഇവിടെ ഗവർണർ എടുത്തിരിക്കുന്നതും അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ നിലപാട് ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗവർണർ എത്തുന്ന വേദികളിൽ ജനം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും’ – വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

‘‘മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ എന്നാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ, നിയമത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിയമനം. അല്ലാതെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി നിയമിക്കുന്നത് അഴിമതിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി മുൻപും ഇത്തരം നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലുള്ള വ്യക്തി കള്ളക്കടത്തിനു കൂട്ടുനിന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞാനറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ യോഗ്യതയും കഴിവുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസരം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് നിയമനം നൽകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ്.’ – മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു.

‘‘സ്വന്തം ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് തട്ടിക്കയറുകയും ക്ഷുഭിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ ഗവർണർ നിറവറ്റുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദനാക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ഗവർണറുടെ ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണത്. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിച്ച് രാജിവച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ വ്യക്തിയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇക്കാര്യം പുതുതലമുറയിലെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഗവർണറെ വിരട്ടി രാജ്ഭവനെ നിശബ്ദമാക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതു നടപ്പില്ല’ – മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.



