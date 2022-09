ഇറാനിൽ ഹിജാബ് നിയമം ലംഘിച്ചു; അറസ്റ്റിലായ യുവതിക്കു ‘ക്രൂര മർദനം’, പിന്നാലെ മരണം

ടെഹ്റാൻ∙ നിർബന്ധിത ഹിജാബ് നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇറാനിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. സഗേസിൽ നിന്നുള്ള 22 വയസ്സുകാരി മഹ്‌സ അമിനിയാണ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്‍ചയാണ് യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനിടെ പൊലീസ് വാനിൽ മഹ്‌സ ക്രൂര മർദനത്തിന് ഇരയായെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ കോമയിലായ യുവതിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാനിലെ ‘സദാചാര പോലീസ്’ ആയ 'ഗഷ്‌തെ ഇര്‍ഷാദ്(ഗൈഡന്‍സ് പട്രോള്‍) ആണ് മഹ്‌സയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. മതപരമായ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഗൈഡന്‍സ് പട്രോളിന്റെ ചുമതല.

ടെഹ്റാനിൽ സഹോദരനൊപ്പം അവധിദിനം ചെലവിടാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മഹ്‍സ അമിനി. ഇവരും സെപ്റ്റംബർ 13 ന് ഷാഹിദ് ഹഗാനി എക്‌സ്പ്രസ് വേയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് ഇവരെ തടയുകയായിരുന്നു. നിർബന്ധിച്ച് യുവതിയെ പൊലീസ് വാനിൽ വോസാര അവനുവിൽ ഉള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്നു യുവതിയുടെ സഹോദരൻ കൈരാഷ് ആരോപിച്ചു. തടയാൻ ശ്രമിച്ച തനിക്കും മർദനമേറ്റു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബോധവത്‌കരണത്തിനു ശേഷം മഹ്‌സയെ വിട്ടയ്ക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും കൈരാഷ് പറഞ്ഞു.

താൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ തട്ടമിടാതെ പൊതുമധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത പന്ത്രണ്ടോളം യുവതികൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. പലരും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു. മഹ്‌സയെ പൊലീസ് വാനിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി പൊലീസ് ആക്രമിച്ചുവെന്നും കൈരാഷ് ആരോപിച്ചു. പൂർണ ആരോഗ്യവതിയായ യുവതി അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ കോമയിൽ ആയെന്നും വൈകാതെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചുവെന്നും വാനിൽ വച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

മഹ്‌സയെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ മഹ്‌സ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്ന ആശുപത്രി ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. യുവതിയുടെ സംശയാസ്‌പദമായ മരണത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനിലെ യുഎസ് സ്ഥാനപതി റോബർട്ട് മാലിയും വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിർബന്ധിത ഹിജാബ് നിയമത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണു മഹ്‌സയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തലയ്ക്ക് അതിശക്തമായ അടിയേറ്റാണ് മഹ്‌സ മരിച്ചതെന്നും കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നു ഇറാനിലെ പ്രശസ്‌ത അഭിഭാഷകൻ സയീദ് ദെഹ്ഗാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മഹ്‌സ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹാളിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിനും ഇരയായിട്ടില്ലെന്നും ടെ‌ഹ്റാൻ പൊലീസ് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം ഹാളിൽ നിന്നിരുന്ന മഹ്‍സ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാനിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമത്തിലൂടെ ബോധപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ബോധവത്‌കരണം നടത്തുന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയോടു മഹ്‍സ തർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റയ്സി മഹ്‌സയുടെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. നിർബന്ധിത ഹിജാബിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് വർധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മഹ്‍സ അമിനിയുടെ ദുരൂഹ മരണം. ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഇറാൻ. ആധുനികവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1930ല്‍ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ 1979 മുതല്‍ വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയായിരുന്നു. തടവും പിഴയുമാണ് ഇറാനില്‍ ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ.

