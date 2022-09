‘തനിക്ക് നിയമമൊക്കെ അറിയാല്ലോ’; സ്ത്രീധനപീഡന പരാതി പൊലീസ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന് യുവതി

കൊച്ചി∙ സ്ത്രീധനപീഡന പരാതി പൊലീസ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനും മുന്നില്‍ പരാതിയുമായി യുവതി. ആലുവ സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി ധന്യ നളിനാക്ഷനാണ് തടിയിട്ടപ്പറമ്പ് പൊലീസിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്. മൊഴി എടുക്കുന്നതില്‍ തുടങ്ങി തനിക്കും കുടുംബത്തിനും പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ മാനസിക പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതായി എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ യുവതി ആരോപിച്ചു.

2016ലാണ് ആലുവ സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശികളായ ധന്യയും മിഥുനും വിവാഹിതരായത്. സ്ത്രീധനത്തെചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 2017ല്‍ മിഥുന്‍ ധന്യയെ കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭര്‍തൃവീട്ടുകാരടക്കം സ്ത്രീധന പീഡനം തുടര്‍ന്നതോടെ 2021 ഒക്ടോബറില്‍ എന്‍ആര്‍െഎ െസല്‍വഴി ആലുവ തടിയിട്ടപറമ്പ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ധന്യ പരാതി നല്‍കി. വിേദശത്തായിരുന്നതിനാല്‍ തന്റെ മൊഴി ഒാണ്‍ലൈനില്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ പൊലീസ് വിസമ്മതിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് താന്‍ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടും പൊലീസ് ഉപേക്ഷ തുടര്‍ന്നു. മൊഴി വേണ്ട വിധം രേഖപ്പെടുത്താതെയുള്ള ചാര്‍ജ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴടക്കം പൊലീസ് ആക്ഷേപം തുടര്‍ന്നതായാണ് ആരോപണം. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ പാകപ്പിഴ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ‘തനിക്ക് നിയമമൊക്കെ അറിയാല്ലോ. താൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കി പെരുമ്പാവൂർ സിഐയ്ക്കോ എടത്തല സിഐയ്ക്കോ കേസു കൊടുക്ക്’എന്നാണ് പറയുന്നത്.

പരാതിക്കാരിയായിരുന്നിട്ടും തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അടക്കം പൊലീസ് പലതവണ സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ഭര്‍തൃവീട്ടുകാരുടെ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ശ്രമത്തിന് പൊലീസ് കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയാണെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനും അടക്കം പരാതി നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പരാതിക്കാരി കൊച്ചിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.



English Summary: Woman complaint against police that they support accused in dowry harrasment case