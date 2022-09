ആനാവൂരിന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചവരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല: ഇരുട്ടിൽതപ്പി പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ എകെജി സെന്ററിന് ആക്രമണ കേസിനു പിന്നാലെ, സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്റെ വീടാക്രമിച്ചവരെയും കണ്ടെത്താനാവാതെ പൊലീസ്. വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി മൂന്നാഴ്ചയാകുമ്പോഴും പ്രതിയാരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചിട്ടും സംശയിക്കാവുന്നയാരെയും കണ്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.

എകെജി സെന്ററിന് നേര്‍ക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞയാള്‍ മൂന്നാം മാസവും കാണാമറയത്താണ്. ഉടന്‍ പിടിക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് അതേഗതിയിലാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വീടാക്രമണക്കേസും.

ഓഗസ്റ്റ് 26ന് രാത്രിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. പിറ്റേദിവസമാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ആനാവൂരിലെ വീടിന് നേര്‍ക്കും ആക്രമണമുണ്ടായതായി അറിയുന്നത്. സെക്രട്ടറിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിജെപി ആക്രമണമെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണം.

രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്ല, മറ്റൊന്ന്, ആക്രമണം നടന്ന സമയം. മകനും കുടുംബവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സംഭവം അവരറിഞ്ഞില്ല. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴാണ് ജനല്‍ചില്ല് പൊട്ടിയത് കണ്ടത്. അതിനാല്‍ ആക്രമണം നടന്ന സമയം വ്യക്തമല്ല. അതുകൊണ്ട് വീടിന് മുന്നിലെ ലഭ്യമായ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും അതില്‍ കണ്ടവരെയെല്ലാം പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. അതില്‍ നിന്നൊന്നും ഒരു തുമ്പും കിട്ടാതെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് മാരായമുട്ടം പൊലീസ്. നിലവിൽ എകെജി സെന്റര്‍ പോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയുടെ വീടാക്രമണ കേസിലെ പ്രതിയും സുകുമാരകുറുപ്പായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Culprit have not found yet on Anavoor Nagappan's house attack.