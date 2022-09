‘പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം നടക്കട്ടെ; ജോഡോ സിപിഎം വിരുദ്ധ യാത്ര അല്ല, ഗുജറാത്തിൽ വേണ്ടെന്നു വച്ചതുതന്നെ’

രാഹുൽഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’ കേരളത്തിലും പുറത്തും ഇതിനിടയിൽ തന്നെ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു മലയാളി ആണ്. ജാഥയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ എഐസിസിയുടെ സംഘടനാ ചുമതല ഉള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. രാഹുലിന്റെ പടനായകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വേണുഗോപാൽ അതുകൊണ്ടു തന്നെ പാർട്ടിയിൽ പൂച്ചെണ്ടും കല്ലേറും ഒരു പോലെ ഏറ്റുവാങ്ങാറുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു നേതാവ് ഇല്ല. സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ട ‘കെസി’ ആണ്. രാഹുലിൽ ‘കെസി’ക്കുള്ള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വാ തോരാതെ പറയുന്നവരുണ്ട്; വഴിവിട്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും കെ.സി. വേണുഗോപാലിന് എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളത്? ഭാരത് ജോഡോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്? ജോഡോ യാത്രയുടെ വലിയ തിരക്കിന് ഇടയിലും മനോരമ ഓൺലൈൻ ‘ക്രോസ് ഫയർ’ അഭിമുഖത്തിനായി വേണുഗോപാൽ സമയം കണ്ടെത്തി. മലയാള മനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു.



∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് സംഘാടകരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണോ കേരളത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത്?

തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ പോലും അപ്രസക്തമാക്കുന്ന പങ്കാളിത്തമാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ളത്. അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. അവർ വെറുതെ ജാഥ കണ്ടു നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഭാഗമാകുക കൂടിയാണ്. ഒരു ജാഥ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൗതുകത്തോടെ കാണാൻ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നത്.

കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

∙ പ്രായമയവർ അടക്കം രാഹുലിനെ കാണാനായി എത്തുന്ന കാഴ്ച പലയിടത്തും ഉണ്ടായല്ലോ?

ശരിയാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ 85 വയസ്സ് ഉള്ള അമ്മ രാഹുൽജിയെ കാണാനായി അഞ്ചാറു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു വന്നു. ‘ഒന്നു കാണാൻ മാത്രം വന്നതാണ് മോനെ’ എന്നാണ് സ്നേഹവായ്പോടെ അവർ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം യാത്ര ഏറ്റുവാങ്ങിയതായ പ്രതീതിയാണ് ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

∙ ഇതു രാഹുലിനോടുള്ള സ്നേഹവായ്പോ, അതോ കോൺഗ്രസിനോട് ഉള്ള മമതയോ?

കോൺഗ്രസ് വികാരം ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള അഗാധമായ ഹൃദയബന്ധവും നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ ലാളിത്യം, നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് തൊട്ടറിയാൻ കഴിയും. പാർട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന്റെ ആവേശം പ്രവർത്തകരിലും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ കേരളം നൽകുന്ന ഈ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?

മനസ്സിനകത്തു നിന്ന് ഒരു സന്തോഷം വരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആ വികാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മുട്ടുവേദന അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. എന്താകും എന്നെല്ലാം ഉള്ള ഒരുശങ്ക പങ്കുവച്ചിരുന്നു, കൂടുമോ എന്ന ഒരു വിഷമം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുട്ടുവേദന അദ്ദേഹം മറന്ന മട്ടാണ്. അതെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതേയില്ല. കാൽനടയാത്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതായ തോന്നലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ജനിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ രാഹുലിനെ കാണാനെത്തിയ ചിലർ കരയുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാനായി.എന്താണ് മറ്റു നേതാക്കളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്?

എട്ടു വർഷമായി നരേന്ദ്രമോദിയും സംഘപരിവാറും അദ്ദേഹത്തെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് രാഹുലിനെ അറിയാം. മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ഹൃദയത്തിന് ഉടമയാണ് രാഹുൽ. സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തോടു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവായ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടിക്കിതച്ചെത്തിയ ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം പകർന്നു നൽകിയത് രാഹുൽ തന്നെയാണ്. അതിൽ അഭിനയമില്ല,നാട്യമില്ല. മനസ്സിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് ആ സമയം അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. താങ്കൾ വന്ന് അൽപനേരം സംസാരിക്കൂ. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ പച്ചയായ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടും. അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.

∙ യാത്രയിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെയും എൽഡിഎഫിനെയും ആക്രമിക്കേണ്ട എന്നതു ബോധപൂർമായ തീരുമാനമാണോ?

അതെ. ഈ യാത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എതിരെയുള്ള യാത്ര അല്ല. ബിജെപിക്കും അവരുടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കും എതിരേ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സംഘപരിവാറിന് എതിരേ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് ഇത്. സിപിഎമ്മിനെ അതിനിടയിൽ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് അതിൽ ഒട്ടും താൽപര്യവും ഇല്ല. ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ചേരിയുടെ ഭാഗമായ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരേ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. പിന്നെ, വഴിയോരങ്ങളിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്.

∙ യാത്രക്കെതിരെ ആദ്യം തിരിഞ്ഞ സിപിഎം ഇപ്പോൾ ആ വിമർശനത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടു പോയല്ലോ? യാത്രയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടോ?

അവർ പൂർണമായും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. യാത്രക്കെതിരെ വളരെ മോശമായ ഒരു വിമർശനം എം.സ്വരാജിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ യാത്രക്കും യാത്രയുടെ സന്ദേശങ്ങൾക്കും എതിരെ ലേഖനം എഴുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറയുന്നത് യാത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യമാണ് എന്നാണ്. അവരുടെ അണികൾക്കിടയിൽ ജാഥയ്ക്കു കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യതയോടുള്ള ആധിയാണ് മാറിയും മറിഞ്ഞും ഉള്ള പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്.

∙ 3571 കിലോമീറ്റർ നടക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടോ?

നടക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുമില്ല. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ടുവേദന വന്നു. പിന്നീട് അതു മാറി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതു ചെറുതായി അലട്ടി. അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നടക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രാഹുലിൽ അതു പ്രകടം ആകാറില്ല.

∙വലിയ കായികക്ഷമത ഉള്ള ആളായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടാൽ തോന്നാറില്ലല്ലോ?

അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. നല്ല ഓട്ടക്കാരനാണ്, ഫുട്ബോളറാണ്. ശരീരം പൊതുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കേറ്റിങ് കുട്ടികൾ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കായിക ഇനങ്ങളിൽ എല്ലാം അറിവും താൽപര്യവും ഉണ്ട്. കായികക്ഷമത കുറവാണെന്ന് കരുതാനും കഴിയില്ല.

∙ എങ്കിലും ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാനായി പ്രത്യേകം തയാറെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വരില്ലേ?

അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭക്ഷണം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വഴിയിൽ കാണുന്ന കടകളിൽ നിന്നാണ് രണ്ടു നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അസുഖം വല്ലതും വന്നാലോ എന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ജാഥ തുടങ്ങിയാൽ എട്ടരയോടെ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തു കാണുന്ന കടയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത്. വൈകിട്ടത്തെ ചായ ബ്രേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ആ കടകൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വയ്ക്കുന്നതല്ല.

∙ രാഹുലിനൊപ്പം ഈ ദൂരം മുഴുവൻ നടക്കാൻ താങ്കളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ ഈ യാത്രയിലെ സ്ഥിരം യാത്രികൻ അല്ല. അതിഥി യാത്രികൻ ആണ്. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും നടക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പറ്റുമോ എന്ന് ആശങ്ക ഉണ്ടായി. യൂത്ത് കോൺ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ ഇതു പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 59 വയസ് ആയി, ചില്ലറ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ അത്ഭൂപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നടക്കാൻ സാധിച്ചു. പത്തു ദിവസമായല്ലോ, വലിയ ക്ഷീണം ഒന്നുമില്ല. മുഴുവൻ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മറ്റു സംഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. കേരളത്തിൽ കഴിയാവുന്നത്ര ദൂരം നടന്നു തീർക്കും, പിന്നെ പോയും വന്നും ജാഥയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാഹുലിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും

∙ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ പക്കലാണോ ജോഡോ യാത്രയുടെ താക്കോൽ?

അങ്ങനെ ഒരു താക്കോലും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നതു വാസ്തവമാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്തെ ഉത്സാഹം തിരികെ ലഭിച്ച പ്രതീതി.

∙ ഈ യാത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണ് ?

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ യാത്ര എത്ര കണ്ട് പങ്കു വഹിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ യാത്ര കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഉണർത്തും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും എനിക്കില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ നികത്തി എടുക്കാനും പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കാനും ഇതിനു കഴിയും. സമീപകാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഏറ്റെടുക്കാത്ത ദൗത്യമാണ് ഇത്. മാവോ സേതൂങ്ങിന്റെ ലോങ് മാർച്ചുമായി ജോഡോ യാത്രയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത്തരം ദൗത്യവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഇറങ്ങിയതോടെ പാർട്ടി അണികളിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആവേശം ഉണ്ടായി. ഒരു വിദ്യുത് തരംഗം പോലെ അതു പടരുന്നുണ്ട്. അതു പാർട്ടി സംഘടനയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും.

കേരളത്തിലെ ആവേശം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്നതാകും കർണാടകയിൽ. തെലങ്കാനയിലും അതുപോലെ തന്നെയാകും. ആന്ധ്രയിൽ ചില സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട്. മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് ജാഥ മെച്ചപ്പെടുകയേയുള്ളൂ. യാത്ര കടന്നുപോകുന്നത് 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടിയാണ്. ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജോഡോ യാത്രകൾ ഇതിനു സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേർ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ചേരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അടുത്ത ആറുമാസം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും തെരുവോരങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്. പലരും ഇതിനിടെ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും കോൺഗ്രസ് അണികളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും ജോഡോ യാത്ര.

∙ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വന്തം ഗുജറാത്തിലൂടെ യാത്ര ഇല്ല എന്ന വിമർശനത്തിന് പരിഹാരം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ?

അത് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ്. ഗുജറാത്ത് ഈ ഡിസംബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ യാത്ര ഗുജറാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നവംബറിലായിരിക്കും. ജാഥ നടത്താൻ പാർട്ടി പോയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ എന്താകും? സ്ഥാനാർഥികൾ അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമല്ലേ അത്? രണ്ടും കൂടി പ്രായോഗികമല്ല എന്നതു കൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് ഒഴിവാക്കിയത്. ജാഥയുടെ പ്രയോജനം പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ അതൊന്നും വോട്ടായില്ല. സംഘടനാപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഉള്ള പോരായ്മകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും?

ഇത്തരം പ്രചാരണപരിപാടികൾ വോട്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ സംഘടനാശക്തി കൂടിയേ തീരൂ. ഒരുകാര്യം പറയാം, അന്നത്തെ പൊതുയോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അല്ല ഇപ്പോഴത്തേത്. ജനങ്ങൾ പൂർണമായും ലയിച്ചു ചേരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇതിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് വളരെ ഏറെ ദൂരം നടന്നു മുന്നോട്ടു വന്നതു പോലെ. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ്. ഈ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സംഘടന ശക്തമാകണം. കേരളത്തിൽ താഴെ തട്ടിൽ വരെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണം. ആ ഐക്യത്തിന്റെ നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയാണ് യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ പോലും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ കൂടെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം എം.എം ഹസന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ രാഹുൽജി നിർബന്ധിച്ച് നടത്തം നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ മനസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനോടും ഇടയ്ക്കു വിശ്രമിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. രമേശിനും പ്രായമായി വരികയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും. ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിയുന്നതു പോലെ എല്ലാം ജാഥയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണവരായ എ.കെ.ആന്റണി പോലും നടക്കാൻ തയാറായില്ലേ? ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ജാഥ കൊടുക്കുന്നു.. അതു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മുന്നേറാൻ കഴിയണം.

∙ പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്നു. ഗോവയിൽ എംഎൽഎമാർ കൂട്ടത്തോടെയാണ് പോയത്. ഈ പ്രവണത ഇനിയും കൂടാന്‍ പോകുകയാണ് എന്നു വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ?

ആ വിമർശനങ്ങളെ ഒന്നും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതു വിഷമകരം തന്നെയാണ്. ഗോവയിൽ കഴി‍ഞ്ഞ അഞ്ചുമാസമായി ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എല്ലാ ശ്രമവും ഞങ്ങൾ നടത്തി. പലരെ കൊണ്ടു സംസാരിപ്പിച്ചു, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തടഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അവർ ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അറ‍്ഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. 30 കോടി രൂപയാണ് ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. അതു ഗോവ പോലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകാത്ത എംഎൽഎമാരാണ് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ വാഗ്ദാനം. ജാഥ ബിജെപിയെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു എന്നതിന് ഇത്രയേറെ തുക ചെലവഴിച്ചുള്ള ഈ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ അല്ലേ തെളിവ്? എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് പണമെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ? അഴിമതിക്കെതിരെ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നവരുടെ പരിപാടി ഇതെല്ലാമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ഉന്നമിടുന്നത്. ഒന്നുകിൽ പണം കൊടുത്ത്,അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച്. അൽപസ്വൽപം വീണുപോകുന്നവരും ഏജൻസികളുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങുന്നവരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഗോവയിൽ നേരത്തെ ബിജിപിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടു വന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ പോയവരിൽ മൂന്നു പേർ. വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത ആരു പോയാലും അതു പാർട്ടിയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ യാത്ര.

∙ രാഹുലിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആക്ഷേപങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ. കാര്യഗൗരവം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ രാഹുലിനെതിരെ ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉന്നയിച്ച വിമർശനം?

ഒരു കഴമ്പും ഇല്ലാത്ത വിമർശനങ്ങാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു വർഷമായി ഗുലാംനബിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹം ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. രാജ്യസഭയിലെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കൂ. മോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ സമയത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയും ശ്രദ്ധിക്കൂ. ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് പത്മ ബഹുമതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് അതേ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ ഗുലാം നബി അതു വാങ്ങി. സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയ ഒരു സർക്കാ‍ർ കൊടുത്ത പുരസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. അതൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല.

ഗുലാംനബി ആസാദ് പരിചയസമ്പന്നനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമുള്ള രാഷ്ട്രീയം കാണുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് രാഹുൽ. ബിജെപിയുടെ തിരക്കഥ അല്ലേ അദ്ദേഹവും ആവർത്തിച്ചത്. രാഹുലിനെ ‘പപ്പു’ എന്നെല്ലാം അവർ ആക്ഷേപിക്കും. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എത്രയോ മോശമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിനിടെ ഉണ്ടായി. ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബിജെപിക്കാരനും മോദിയെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ തയാറല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും സഹജമായ ചില സ്വഭാവരീതികളുണ്ടാകുമല്ലോ. എതിരാളികളോടു വരെ സോപ്പിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നവരുണ്ട്, അതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേണ്ട തന്ത്രപരമായ സമീപനം എന്നെല്ലാം കരുതുന്നവരുണ്ട്. അത്തരം തന്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങൾക്ക് പകരം കർക്കശവും സുതാര്യവുമായ സ്വഭാവം രാഹുൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതെല്ലാം ജന്മനാഉള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഗുലാം നബി ആസാദ്.

∙ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയോടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിക്കാറില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണല്ലോ?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്ഥിരം തന്നെയാണ്. രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിട്ടില്ല. ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത്നിന്നു മാറി നിന്നപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിക്കാണും. അത് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഇല്ലായ്മയാണ് എന്നു പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർഥം. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിച്ചില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നാലു മാസമാണ് രാഹുൽ അവിടെ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

∙ താങ്കളെ പോലെ ചില നേതാക്കൾ പറയുന്നതു മാത്രമാണ് രാഹുൽ ശ്രവിക്കുന്നത്, എല്ലാവരെയും കേൾക്കാനും കാണാനും തയാറാകുന്നില്ല എന്ന വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചോ?

അതു കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായവും നിലപാടും ഉണ്ട്. ആർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് വിയോജിപ്പ് പറയാം. പക്ഷേ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റേതു തന്നെയായിരിക്കും. കോൺഗ്രസ് വിട്ടു പോകുന്ന പലരും രാഹുലിനോട് യഥാർഥത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പറയാത്തവരാണ്. ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന കാലത്ത് രാഹുലിനെ സ്തുതിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരട്ടി ആവേശത്തോടെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തു പോയി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. പോയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറ്റമെല്ലാം ആരോപിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാഹുൽ എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത പ്രചാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ അല്ല രാഹുൽഗാന്ധി.

∙ ചില ഉന്നത നേതാക്കളെ പോലും കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല, ഏതു സമയത്തും കാണാവുന്ന ആളല്ല എന്നെല്ലാമുള്ള വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചോ?

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആല്ലായിരുന്നിട്ടും എല്ലാ തീരുമാനവും അദ്ദേഹമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് ആരോപിക്കും, മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നു വിമർശിക്കും. കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സംഘടനാ പ്രശ്നവുമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്, അതാണ് ശരി എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ കാണാൻ പറയും. നേരത്തെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും വരുന്ന എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കാണുമായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയിൽ മുന്നൂറും നാനൂറും പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു മാറി നിന്നപ്പോൾ ദൈനംദിനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാഹുലാണ് എന്നാണല്ലോ ആക്ഷേപം. ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ രാഹുൽ തന്നെ നിർദേശിക്കുന്നത് അതു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ്. രണ്ടു വർഷക്കാലം കോവിഡ് ആയിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ പരിമിതികളും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ.

∙ രാഹുലിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ആൾ താങ്കളാണോ?

അല്ല (ചിരി) അങ്ങനെ ധരിച്ചാൽ ഞാൻ വെറും വിഡ്ഢി ആണെന്നേ കരുതാൻ കഴിയൂ. പരമവിഡ്ഢി. രാഹുലിന്റെ പ്രവർത്തനം അടുത്തുനിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ മതിപ്പും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. രാഹുലിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല.

∙ പക്ഷേ രാഹുലിനോടുള്ള അടുപ്പം താങ്കളെ പലരുടെയും നോട്ടപ്പുള്ളി ആക്കിയിട്ടില്ലേ?

അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരു മനപ്രയാസവും ഇല്ല. എന്റെ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല, പിടിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല. എന്നെ നേതൃത്വം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. നാളെ ഏതു പദവി ഒഴിയാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി ഇരിക്കാനും സന്തോഷമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊന്നും ഒരു അങ്കലാപ്പും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പല വിമർശനങ്ങളും വരാറുണ്ട്, പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട്. മോശക്കാരനാക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കും. ശരി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നില്ല. തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വിശ്വാസം ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചുമതല നിർവഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി തുടരും

∙ യാത്ര നൽകിയ ആവേശത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമോ? പഴയ തീരുമാനം അദ്ദേഹം പുനപ്പരിശോധിക്കുമോ?

ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസുകാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഹുൽഗാന്ധി വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്നാണ്. പക്ഷേ യാത്രയുടെ ആവേശത്തിന്റെ പേരിൽ അതു ചെയ്യുമോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇനി പത്തു ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. 24 മുതൽ 28 വരെയാണ് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നത്. അതോടെ ചിത്രം വ്യക്തമാകും.

∙ രാഹുലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വിദൂര സാധ്യത പോലും കാണുന്നില്ലേ?

അത്തരം സൂചനകളൊന്നും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല.

∙ എങ്കിൽ അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് ആയിരിക്കുമോ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി?

അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം നടക്കട്ടെ എന്നാണ് രാഹുൽജി ഞങ്ങളോടു പറയുന്നത് താൽപര്യമുളളർ മത്സരിക്കട്ടെ, അതിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നവർ പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ എന്നു തന്നെയാണ് സോണിയാജിയുടെയും രാഹുൽജിയുടെയും നിലപാട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല.

∙ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ

മത്സരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ നേതാക്കളും ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടും അതു തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്. അതിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യം ഉള്ളവർ അതിനു തയാറാകണം. അതു നല്ല കാര്യമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്.

∙ പക്ഷേ ആൻഡമാനിൽ ഒഴികെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമവായം ഉണ്ടായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അസ്വഭാവികതയില്ലേ?

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിൽ മുൻപ് എ.കെ.ആന്റണിയും വയലാർ രവിയും മത്സരിച്ചതു പോലെ അപൂർവം ചില മത്സരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. സമവായമാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം ഇല്ല. ഗാന്ധി കുടുംബം മാത്രം വരുന്നു, അവർ നോമിനേറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം ഉള്ള ആക്ഷേപമാണല്ലോ ഉയരുന്നത്. എങ്കിൽ അതു വേണ്ട. പാർട്ടിയിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യം ഉള്ളവർ രംഗത്തു വരട്ടെ.

∙ മത്സര സന്നദ്ധനാണെന്ന ചില സൂചനകൾ ശശി തരൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ?

അദ്ദേഹം യാത്രയിൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽജിയും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ചെയ്യട്ടെ. ആർക്കും മത്സരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ വേറെ തർക്കം ഇല്ലല്ലോ. അതു വഴി ആരു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും അവരുടെ പിന്നിൽ എല്ലാവരും അണിനിരക്കും.

∙ അതായത് നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെ പുരത്തു നിന്ന് ഒരുകോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നു തന്നെ അല്ലേ?

അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള ആധികാരികത എനിക്ക് ഇല്ല. പക്ഷേ അതു സംഭവിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല.

∙ കേരളത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പുതിയ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനു വിട്ടല്ലോ. കെ.സുധാകരൻ തുടരുമോ?

അതു കൗശലം ഉള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം താങ്കൾക്കും അറിയാം എന്നു കരുതി തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല. സുധാകരൻ തുടരുമെന്നോ തുടരില്ലെന്നോ ഞാൻ അല്ല പറയേണ്ടത്. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്.

∙ കേരളത്തിലെ നിർവാഹകസമിതി, ഭാരവാഹികൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ?

അതൊന്നും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം ആയിരിക്കില്ല, എല്ലാവരുമായും ആലോചിച്ച് ആ സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കും പുനസംഘടനയുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യം തകർക്കാതിരിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി.

∙ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് കെപിസിസി ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നല്ലോ?

അത് ആശയവിനിമയത്തിലെ അപാകതയാണ്. ഞാൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ യോഗത്തിന്റെ വിവരം നേരിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പില്ല. പക്ഷേ യോഗം ചേരുന്നത് നേരിട്ട് അറിയിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം ഉണ്ടായി. അതു സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആണെന്ന് വിമർശിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് മറുപടി?

വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വിമർശിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു നേതാക്കളും അല്ലേ? ഞാനും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ. പുറത്ത് ഒരു നേതാവായി ഉയർന്നു വന്ന് എഐസിസി ഭാരവാഹി ആയതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം ചില ഇടത്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ടാകും. എന്നു കരുതി ഒരു തീരുമാനവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറില്ല. ഉപരിപ്ലവമായി ചില ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പലരും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് സങ്കടം ഒന്നുമില്ല. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പാട് പഴി കേ‍ൾക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതു കൂടി എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ.

∙ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴികൾ അനാവശ്യമായി കേൾക്കുന്നു എന്ന പ്രയാസത്തിലാണോ?

സംഘടാനാചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ? നേരത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതു പദവിയുടെ ഭാഗമായി ഉള്ളതാണെന്നേ കരുതുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുടുതൽ വിമർശിക്കാനും അവർക്ക് താൽപര്യം ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം വിഷമം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിലെ പുതിയ നേതൃത്വവും പഴയ നേതൃത്വവും തമ്മിലെ ശീതസമരം കുറച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ എന്തു പങ്കാണ് താങ്കൾ നിർവഹിക്കുന്നത്?

അത് എന്റെ മാത്രം കടമ അല്ല. കൂട്ടായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ, നേതാക്കളായി തുടർന്നിട്ടു കാര്യമില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യ ബോധം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാണ്. അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഞാനും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

English Summary: K.C. Venugopal Opens up about Bharat Jodo Yathra and Goa Politics