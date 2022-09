ഒരാളെ കൊന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയവെ വീണ്ടും കൊല; വെട്ടിച്ചുനടന്ന മണ്ണെണ്ണ സുധി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ കൊലപാതകം നടത്തി ഒളിവിൽ പോയി മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി നടത്തി മുങ്ങിയ പ്രതിയെ സമർഥമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പൊലീസ് പിടികൂടി. 2 കൊലപാതക കേസുകളിലും മോഷണക്കേസിലും പ്രതിയായ ഫറോക്ക് നല്ലൂർ ചെനക്കൽ മണ്ണെണ്ണ സുധി എന്ന സുധീഷ്കുമാറിനെ(39)യാണു സിറ്റി സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഫറോക്ക് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.പി.സന്ദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസും ചേർന്നു പിടികൂടിയത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണു സുധീഷ് കുമാറിന്റെ മർദനമേറ്റു ഫറോക്ക് ചുള്ളിപറമ്പിൽ മടവൻപാട്ടിൽ അർജുനൻ മരിച്ചത്. ലഹരി മരുന്നിന് അടിമയായ സുധീഷ് കുമാർ ജനുവരി 10നു രാത്രി 9 മണിയോടെ ചുങ്കം ചുള്ളിപ്പറമ്പ് റോഡിലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിനു സമീപം സ്ലാബിൽ ഇരുന്നു മദ്യപിച്ചു. തുടർന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന അർജുനനുമായി വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. അർജുനനെ സുധീഷ് കുമാർ തള്ളുകയും നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. മാരകമായി പരുക്കേൽപിച്ച ശേഷം സുധീഷ് കുമാർ സ്ഥലം വിട്ടു.

പിറ്റേ ദിവസം രക്തം വാർന്നു അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന അർജുനനെ നാട്ടുകാർ ഫറോക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 19നു അർജുനൻ മരിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ സുധീഷ്കുമാർ ഒളിവിൽ പോയി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോയി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു. ഈറോഡ് താമസിച്ചു നിർമാണ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തേനി സ്വദേശി സുധാകറിനെ (39) മദ്യലഹരിയിൽ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹം ബെഡ് ഷീറ്റിൽ കെട്ടി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ ശ്രമിച്ചു. ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അഴുക്കുചാലിൽ ഇട്ടു.

ശക്തമായ മഴയിൽ ഒഴുകി ഓടക്കുള്ളിൽ കുരുങ്ങിയ മൃതദേഹം ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അവിടെനിന്നു സ്ഥലം വിട്ട സുധീഷ്കുമാർ താമരക്കര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു.

സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ.മോഹൻദാസ്, ഹാദിൽ കുന്നുമ്മൽ, ശ്രീജിത്ത് പടിയാത്ത്, ഷഹീർ പെരുമണ്ണ, സുമേഷ് ആറോളി, എ.കെ.അർജുൻ, രാകേഷ് ചൈതന്യം, ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി.ആർ. അരുൺ, എഎസ്ഐ ലതീഷ് പുഴക്കര, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ടി.പി.അനീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരവേയാണു ശനിയാഴ്ച രാത്രി രാമനാട്ടുകര വച്ചു സുഷീഷ്കുമാർ പിടിയിലായത്. ഈറോഡ് പൊലീസും സുധീഷ്കുമാറിനായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരും ടവർ ലൊക്കേഷൻ നിരീക്ഷിച്ച് രാമനാട്ടുകരയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയശേഷം അവർ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.

10 ഫോണും ഒട്ടേറെ സിംകാർഡുകളും

വിവിധ ഭാഷകളിലെ പ്രാവീണ്യവും ശരീരഘടനയും സുധീഷ്കുമാറിനു പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ചു കഴിയാൻ സഹായകമായി. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഭാഷകളിൽ ഇയാൾക്കു നൈപുണ്യമുണ്ട്. അർജുനൻ മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടന്ന സുധീഷ്കുമാർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടേതു പോലുള്ള ശരീരഘടനയും തമിഴ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും കാരണം ആരും സംശയിച്ചില്ല. ഈറോഡ് താമസിക്കുന്ന കാലത്തു തുടർച്ചയായി മൈസൂരുവിലേക്കു പോകും. ജോലി ചെയ്യാനും ലഹരിമരുന്നു വാങ്ങാനുമാണു യാത്ര. പത്തോളം മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഓട്ടേറെ സിം കാർഡുകളും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചു പൊലീസിനെ വഴി തെറ്റിച്ചു. ഒരു സിം കാർഡും ഫോണും കുറച്ചു ദിവസം ഉപയോഗിക്കും. അതു പൊലീസ് മനസ്സിലാക്കി എന്നു കാണുമ്പോൾ ഓഫാക്കും. അപ്പോൾ പൊലീസ് ഇരുട്ടിലാകും.

തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ ജീവിച്ചു. വിവിധ വേഷങ്ങളിലാണു ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോഴൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണും സിം കാർഡും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചു. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആയുധം കയ്യിലുണ്ടാകും. പിടിയിലാകുമ്പോൾ കീ ചെയിനിൽ കത്തി ഘടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾ ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ നിരീക്ഷിച്ച സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് അവസാനം എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണും സിം കാർഡും മനസ്സിലാക്കി. ഈറോഡ് പൊലീസും ഇവിടത്തെ സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡും വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതു മനസ്സിലാക്കിയ സുധീഷ്കുമാർ അവസാനം കർണാടക വഴി കോഴിക്കോട്ടെത്തി. ഇവിടെ നിന്നു മറ്റെവിടേക്കോ പോകാൻ പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിനിടെയാണു പിടിയിലായത്.

