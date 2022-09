കൊച്ചി∙ അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജികളിൽ ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്താണു വിധി പറയുക.

ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ 12 പ്രതികളാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തിയാണ് ഇവരുടെ ജാമ്യം മണ്ണാർക്കാട് പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വർഗ പ്രത്യേക കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

നേരത്തെ വിചാരണക്കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു പ്രതികളുടെ വാദം. വാദത്തിനിടെ മധു വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വിചാരണ കോടതിയിൽനിന്നു ഹൈക്കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Attappadi Madhu murder case: Kerala HC to pronounce verdict on appeals of accused whose bail rejected