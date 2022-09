വെമ്പായത്ത് കിണറ്റില്‍ യുവതിയുടെ അഴുകിയ മൃതദേഹം; മരിച്ചത് അനൂജയെന്ന് സംശയം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വെമ്പായത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിലെ കിണറ്റില്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. വേറ്റിനാട് സ്റ്റീഫൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുരയിടത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പൂർണമായി അഴുകിയ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞമാസം 30ന് കാണാതായ വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി അനൂജയുടേതാകാം (26) മൃതദേഹമെന്നാണ്, ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് അനൂജയെ കാണാതായത്.

English Summary: The corpse of a woman found in the well in Thiruvananthapuram