‘കശ്മീരിനു സംസ്ഥാന പദവി മതി; മോദിയെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കില്ല’; ഇനി?

കോൺഗ്രസ് വിടുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ പലരും അടക്കം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ സമൂലമാറ്റമാവശ്യപ്പെട്ട് ഗുലാം നബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കത്തെഴുതിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അത്. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് വിരമിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ വിടപറച്ചിൽ, പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം, ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലെ താമസം നീട്ടിക്കൊടുത്തത് എന്നിവയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അത് പിന്നീട് വിപുലപ്പെട്ടു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ താഴ്‌വരയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അമർഷവുമുണ്ടായിരുന്നു. കശ്മീരിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒരുവിധപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ദീർഘകാലം വീട്ടു തടങ്കലിലായിരുന്നു. കശ്മീരിലെ പ്രമുഖ നേതാവായ ഗുലാം നബി ആസാദ് അക്കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽത്തന്നെയായിരുന്നു താമസം. രാജ്യസഭയിൽ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാത്ത മട്ടിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കശ്മീരിലേക്കു പോകാനോ വിവാദ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു വലിയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താനോ അദ്ദേഹം തയാറായിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം കയ്യാളുന്ന കുടുംബത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുന്നയിച്ച് ആസാദ് പുറത്തു പോയപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പോലും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും തുടങ്ങിയത് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇപ്പോൾ ഗുലാംനബി ആസാദ് കശ്മീരിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ജി–23 ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായി ആസാദ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു കത്തെഴുതിയ കാലം മുതൽ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് വീണ്ടും തീ പകരുന്നു.

∙ ആസാദിന്റെ പോക്ക് ബിജെപിയുടെ വഴിക്കായിരിക്കുമോ?

ആയിരിക്കും എന്ന് കശ്മീരിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസും വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയ പല കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോടു ചേർത്തു നിർത്തുന്ന നടപടിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതു മുതൽ ബിജെപി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കശ്മീരിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കശ്മീരി സ്വത്വം എന്നു പറഞ്ഞു പഴകിയ ചൊല്ല് കൈവിട്ട് ദേശീയധാരയിലേക്കു വരണം. കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും യുവാക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. 370–ാം വകുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായ നടപടിയേ അല്ല.

മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഗുലാം നബി ആസാദ് ബാരാമുള്ളയിൽ തന്റെ ആദ്യത്തെ റാലിയിൽ പറഞ്ഞതും പിന്നീട് ആവർത്തിച്ചതും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെത്തന്നെയാണ്. ആസാദിന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടെ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വിമർശകർക്ക് ഒരു വടി ഇട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആസാദ് എന്നു കരുതുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ഏറെയും. കശ്മീരിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മുമൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ഗുപ്കർ സഖ്യത്തെ ആസാദ് പരിഹസിച്ചിരുന്നു. 370–ാം വകുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാതെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അക്കാര്യം വിമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അക്കാര്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ താൻ പറയാറുള്ളൂവെന്നും പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന പദവിയും നീക്കിയിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരും ലഡാക്കും രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. വികസനവും ജോലി സാധ്യതകളും എന്നതോടൊപ്പം കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതു കൂടി തന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ബിജെപി നേരത്തേ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യം താഴ്‌വരയിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കശ്മീരിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വികസനം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ശക്തമായ പാർട്ടികളായ നാഷനൽ കോൺഫറൻസും പിഡിപിയും പുറമേ ദേശീയ പാർട്ടികൾ കൂടി ചേർന്ന ഗുപ്കർ സഖ്യം ബിജെപിക്കു ഭീഷണിയാണ്. മുസ്‌‌ലിം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം 13ൽ നിന്ന് 9 ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളിലും അതു കാര്യമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. ബിജെപിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ഹിന്ദു വോട്ടുകളും ഒട്ടേറെ കശ്മീരിലുണ്ട്. ഈയിടെ തീവ്രവാദികൾ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ബിജെപിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധമുയർന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ ബിജെപി സ്വാധീനത്തിലും വർധന

ജമ്മു, സാംബ, കത്വ, ഉധംപുർ, റിയാസി മേഖലകളിൽ ബിജെപി വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്‌ലിം മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി പടിക്കു പുറത്താണ്. മുസ്‌ലിം നേതാക്കളെ പലരെയും ഭീകരർ ലക്ഷ്യമിട്ടു തുടങ്ങിയതോടെയുണ്ടായ ഭയവും ഇതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയോട് അടുത്തകാലത്തായി മൃദു സമീപനം പുലർത്തുന്ന ആസാദ് കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമല്ല ആത്യന്തികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ ബിജെപിയുമായി ചേരുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടാനുമിടയില്ല. ബിജെപിയുമായി ചേർന്നാൽ കശ്മീരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സാധ്യതകളും ഏറെയാണെന്ന് മറ്റാളേക്കാരുമറിയാവുന്നത് ആസാദിനു തന്നെയാണ്. കശ്മീരിലെ 50ലേറെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇതുവരെ താനുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേരുക എന്നത് തന്റെ അജൻഡയിലില്ലെന്നും കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ആസാദ് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മോദിയെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കാനില്ലെന്നും കശ്മീരിലെ കക്ഷികൾ ആളെപ്പറ്റിക്കുന്നതു നിർത്തണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള പ്രസ്താവനകളും ഇറക്കുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് പല വാദങ്ങളുണ്ടാകാൻ കാരണം. മോദിയെ രാഹുൽ വിമർശിക്കുന്നതു പോലെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കുന്നയാളല്ല, താനെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും ആസാദ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ മാർഗം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഏറെയും.

ഗുലാം നബി ആസാദ്.

∙ സ്വാധീനമേഖല ജമ്മു

ആസാദിന്റെ സ്വാധീനമേഖല ജമ്മുവാണ്. ചെനാബ് താഴ്‌വരയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിൽ ജാതി മത ഭേദങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ സ്വാധീനം ആസാദിനുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിന് ആസാദ് മുതിരുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. മുസ്‌ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ ചിതറി ആസാദ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് ബിജെപിക്കു ഗുണകരമാകും. ഗുപ്കർ സഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെ പല ചെറുകക്ഷികളും ആസാദിനൊപ്പം ചേരുമെന്നും പ്രചാരണമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കിങ് മേക്കറായി വരുന്ന ആസാദാണ് ബിജെപിയുടെ മനസ്സിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ആസാദുമായുള്ള സഖ്യ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ബിജെപി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കശ്മീരിലെ മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാർട്ടി. കശ്മീരിൽ വർഷങ്ങളായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന ഗുജ്ജർ മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് ഗുലാം അലി ഖട്ടാനയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ആ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളിൽ ആസാദ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന വിഭജനവും അന്തിമമായി ബിജെപിക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

English Summary: What Will be Ghulam Nabi Azad's Next Move; Political Analysis