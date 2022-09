വണ്ടൂർ ഐഎസ് കേസ്: ഷൈബുവിന് 23 വർഷം കഠിനതടവ്, 10,000 രൂപ പിഴ

കൊച്ചി ∙ വണ്ടൂർ ഐഎസ് കേസിൽ അബു മറിയം എന്ന ഷൈബു നിഹാലിന് 23 വർഷം കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കൊച്ചിയിലെ എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതി. ഐപിസി 120(ബി), ഐപിസി 125, യുഎപിഎ 38, 39, 40 വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാണു ശിക്ഷാവിധി. ശിക്ഷകൾ എല്ലാംകൂടിചേർത്ത് അഞ്ചു വർഷത്തെ കഠിനതടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഷൈബു ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴംഗ സംഘം നിരോധിത സംഘടനയായ ഐഎസുമായി ചേർന്നു സിറിയയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തെന്നും സിറിയയിലെ ഐഎസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്തതായും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പണം സംഘടിപ്പിച്ചെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഖത്തറിൽനിന്നു നാടുകടത്തപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ എൻഐഎയ്ക്കു സാധിച്ചത്. മൂന്നര വർഷമായി ജയിലിലുള്ള ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. വിചാരണയ‌്‌ക്കിടെ കുറ്റവും സമ്മതിച്ചു.

വളപട്ടണത്ത് അറസ്റ്റിലായ യു.കെ.ഹംസ എന്നയാളുടെ മൊഴിയെ തുടർന്ന് വണ്ടൂർ പൊലീസാണ് 2017ൽ ഏഴു പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. വണ്ടൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള ഏഴു പേർ ഐഎസിൽ ചേർന്നതായാണു വളപട്ടണം സ്വദേശി മൊഴി നൽകിയത്. ഇവരിൽ മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം സ്വദേശി മരിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് 2018ൽ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ഒളിവിലുള്ള മറ്റു പ്രതികൾക്കായി കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടിസ് ഉൾപ്പെടെ പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

English Summary: Abu Mariam aka Shybu Nihal convicted to 23 years and 10,000 fine in Wandoor IS Case