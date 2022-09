എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഗവർണർ; ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അനുനയത്തിന് വിട്ട് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും സർക്കാരുമായും തുറന്ന പോരു തുടരുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാൻ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്നു രാവിലെ 11.45നു ഗവർണർ വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഗവർണറെ കാണാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി ജോയ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തി. ഗവർണറോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. അവസാനവട്ട അനുനയ നീക്കമാണ് കൂടിക്കാഴ്‍ചയെങ്കിലും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാംപെയ്‌ന് ക്ഷണിക്കാനെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

ഗവർണർമാർ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന നടപടി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തു തന്നെ അസാധാരണമാണ്. ഇതുവരെ പൊതുചടങ്ങുകളിലോ വിമാനത്താവളങ്ങളിലോ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണു ഗവർണർ തുടർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ, വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഗവർണർ പങ്കെടുത്ത ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായ സ‌ുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളും ഇതുവരെ വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളും ഗവർണർ പുറത്തുവിട്ടേക്കും.

സർവകലാശാലകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച 2 കത്തുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നു ഗവർണർ ആലുവയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ പക്കൽനിന്നു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന പുതിയ ആരോപണവും ഗവർണർ ഉയർത്തി. ‘‘എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതു തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേദിയിൽ തന്നെയുള്ള ചിലർ വിലക്കിയതിനു തെളിവുണ്ട്. അതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവിടും. ഗവർണറെ ആക്രമിച്ചാൽ പരാതിയില്ലെങ്കിലും കേസ് എടുക്കണമെന്ന് അറിയാത്തയാളാണോ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി. ആക്രമണം മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലെ ചില ഉന്നതരും അറിഞ്ഞാണ്’’ – ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചു.

