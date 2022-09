കോൺഗ്രസ് എംപിയായ ഭാര്യ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നില്ലേ?; ചോദ്യം അമരീന്ദറിനോട്, ഉത്തരം...

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഒരു വർഷം മുൻപ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയുമായി അമരീന്ദർ സിങ് ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ ചോദ്യമുയർന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ പ്രണീത് കൗർ ചേരുന്നില്ലെന്നതാണ്. കോൺഗ്രസ് എംപിയായ പ്രണീത് അമരീന്ദർ പാർട്ടി വിട്ടപ്പോൾപ്പോലും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അമരീന്ദറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ – ‘‘ഭർത്താവ് എന്തു ചെയ്താലും ഭാര്യ അതു പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല.’’

2009–2014 കാലത്ത് മൻമോഹന്‍ സിങ് സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രണീത് കൗർ. നിലവിൽ പട്യാലയിൽനിന്നുള്ള എംപിയാണ്. ഇവരിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഇവർ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ രാജിവച്ചാൽ ആ സീറ്റ് കൂടി എഎപി കൊണ്ടുപോകുമെന്നു ഭയന്നാണ് അതു സംഭവിക്കാത്തതെന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റനെക്കാൾ ബോധമുള്ളയാളാണ് പ്രണീത് കൗർ എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന മാർഗരറ്റ് ആൽവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അമരീന്ദറിനൊപ്പം മകൻ രണിന്ദർ സിങ്, മകൾ ജയ് ഇന്ദർ കൗർ, ചെറുമകൻ നിർവാൺ സിങ് എന്നിവരും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു.

