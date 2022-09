കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കുന്നതിനിടെ വമ്പൻ കപ്പൽ പൊടുന്നനെ കടലിൽ മുങ്ങിത്താണു- വിഡിയോ

അങ്കാറ ∙ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കുന്നതിനിടെ വമ്പൻ കപ്പൽ തുർക്കിയിലെ തുറമുഖത്ത് മുങ്ങി. സീ ഈഗിൾ എന്ന കപ്പലാണ് ഒരു വശത്തേക്കു ചെരിഞ്ഞ്, കടലിൽ താഴ്‍ന്നത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

തുർക്കിയിലെ ഇസ്കെൻഡറം പോർട്ടിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. തുർക്കിയിലെതന്നെ മെർസിൻ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണു കപ്പൽ വന്നത്. തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് ചരക്കുകൾ ഇറക്കവേ കപ്പൽ ചെരിയുകയായിരുന്നെന്നു ‘ട്രേ‍ഡ് വിൻഡ്സ്’ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 1984ൽ നിർമിച്ച കപ്പലാണിത്. കപ്പൽ ചെരിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതോടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ദൂരേക്ക് ഓടി മാറി.

മിനിറ്റുകൾക്കകം കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ക്രൂ അംഗങ്ങളെയെല്ലാം സുരക്ഷിതരായി പുറത്തെത്തിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു ക്രൂ അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും. ആർക്കും പരുക്കില്ലെന്നാണു വിവരം. 24 കണ്ടെയ്നറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ചെറിയ തോതിൽ എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടായെന്നും തുർക്കി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ തുറമുഖ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Caught On Camera: Huge Ship Sinks While Unloading Cargo At Turkey Port