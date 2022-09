തിരുവനന്തപുരം∙ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നു പോലും നോക്കാതെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പിടിച്ചു തള്ളിയതായി കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ മർദിച്ച പ്രേമനന്റെ മകൾ രേഷ്മ. മർദനമേറ്റ അച്ഛനെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയശേഷം പരീക്ഷയെഴുതാനാണു രേഷ്മ പോയത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച തനിക്കുനേരെ ജീവനക്കാര്‍ ആക്രോശിച്ചു. അച്ഛനെ മർദിക്കുന്നതു കണ്ടതിന്റെ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും രേഷ്മ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ 5 കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ബഹളം കേട്ടാണു തർക്കം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്കു ചെന്നതെന്നു രേഷ്മ പറഞ്ഞു. അച്ഛനും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛനെ ജീവനക്കാർ പിടിച്ചു തള്ളിയശേഷം അടിച്ചു. പിടിച്ചു മാറ്റാനെത്തിയ തന്നെയും തള്ളിമാറ്റി. തന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റി ബലംപ്രയോഗിച്ച് അടുത്തുള്ള മുറിയിലേക്ക് അച്ഛനെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

അടിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല. അച്ഛനു വയ്യാതായപ്പോഴാണ് അവർ അടി നിർത്തിയത്. അച്ഛനെ അടിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതായി, കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജീവനക്കാർ ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അച്ഛനു വയ്യെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും സഹായിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽപോയി വിവരം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഉടനെതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി. ആശുപത്രിയിലേക്കു പോകാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചതും പൊലീസാണെന്നു രേശ്മ പറഞ്ഞു.

ഇന്നു രാവിലെയാണ് മകളുടെ കൺസെഷൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായി പ്രേമനനും മകളും മകളുടെ സുഹൃത്തും കാട്ടാക്കട കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിലെത്തിയത്. കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കൺസിഷൻ നൽകൂഎന്ന് കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരത്തെ നൽകിയതാണെന്നും ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണമെന്നു പറയുന്നത് ന്യായമല്ലെന്നും പ്രേമനൻ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലപാടിലുറച്ചു നിന്നതോടെ വാക്കേറ്റമായി. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു കാരണം ഇത്തരം പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പ്രേമനൻ പറഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചത്.



സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രനാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി എംഡിയോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, അതിക്രമത്തില്‍ ഉടന്‍ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി നേരിട്ടുവരാന്‍ സിഎംഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാര്‍ കുറ്റക്കാരെങ്കില്‍ ഇന്നുതന്നെ നടപടിയുണ്ടാകും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയെക്കുറിച്ച് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: KSRTC staff beats up man in Kattakada: Daughter against staff