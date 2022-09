‘ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് കാരണം എന്റെ വിവാഹം നടന്നു; പാലം പണി ഇന്നും പഴയതുപോലെ’: കുറിപ്പ്

ബെംഗളൂരു∙ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ട്രാഫിക് ഒരു ശാപമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് എത്താൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ട്രാഫിക് വരമായിരിക്കുകയാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ ട്രാഫിക് കാരണം തന്റെ വിവാഹം നടന്നതായി യുവാവ് പറയുന്നു. സമൂഹമാധ്യമമായ റെഡ്ഡിറ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ബെംഗളൂരുവിലെ സോണി വേൾഡ് സിഗ്നലനു സമീപത്തുവച്ചാണ് ഞാനെന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി. ഒരു ദിവസം അവളെ വീട്ടിലാക്കുന്നതിനിടയിൽ ട്രാഫിക്കിൽപ്പെട്ടു. എജിപുര ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമാണ ജോലികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. പല വഴികളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ വിശക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ആ സമയത്താണ് പ്രണയം മുളപൊട്ടിയത്. മൂന്നു വർഷം ഡേറ്റിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷമാകുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും, 2.5 കിലോമീറ്റർ ഫ്ലൈഓവറിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.’–യുവാവ് കുറിച്ചു.

നിരവധിപ്പേരാണ് യുവാവിന്റെ കുറിപ്പിൽ പ്രതികരിച്ചത്. താൻ ബെംഗളൂരു വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പാലത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഒരാൾ കുറിച്ചു.

