കമ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചു, പെൺകുട്ടി അലറിവിളിച്ച് ഓടി; വെള്ളാണിക്കൽ പാറ കാണാനെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മർദനം

തിരുവനന്തപുരം∙ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ വെള്ളാണിക്കൽ പാറ കാണാനെത്തിയ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ മർദിച്ചു. സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കമ്പു കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ നിലവിളിക്കുന്നതുമായ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നു. കുട്ടികൾ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയശേഷം പാറ കാണാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു.

കുട്ടികളെ മർദിച്ച ശ്രീനാരായണപുരം സ്വദേശി മനീഷിനെതിരെ പോത്തൻകോട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഐപിസി 324, 341, 294 (ബി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. കുട്ടികളെ ഓടിച്ചിട്ടു മർദിച്ചിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പുകളാണു ചുമത്തിയത്. പാറ കാണാനെത്തിയവരിൽ ചിലരാണു മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്.

ഈ മാസം ആദ്യമാണു സംഭവം നടന്നത്. റോഡിൽനിന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സംഘത്തിനു നേർക്കു നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ആക്രോശിച്ച് അടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നു ചോദ്യം ചെയ്ത മനീഷ് കുട്ടികളെ കമ്പു കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതും ഒരു പെൺകുട്ടി അലറിവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. കൈകൊണ്ടും കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നുണ്ട്.

വഴിയാത്രക്കാരനായ യുവാവ് പെൺകുട്ടികളെ മർദിച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നീയാരാടാ ചോദിക്കാനെന്ന് നാട്ടുകാരിലൊരാൾ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

English Summary: Locals beat up the school students in Vellanikal – Moral Policing