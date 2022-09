രാഹുൽ തന്നെ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം; മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ സച്ചിന്‍

കൊച്ചി∙ രാഹുൽഗാന്ധി തന്നെ എഐസിസി അധ്യക്ഷനാകണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമെന്നും രാഹുൽ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യമെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. കൊച്ചിയിൽ രാവിലെ മുതൽ രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സച്ചിൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യം രാഹുലുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നേതൃത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പല പിസിസികളും പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. ഇക്കാര്യം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അശോക് ഗെലോട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു മൽസരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും ആർക്കും മൽസരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും നാമനിർദേശം ആരൊക്കെ നൽകുമെന്നു കണ്ട് പ്രതികരിക്കാമെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

അശോക് ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഒഴിയുന്ന സാഹര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. പകരം ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കോൺഗ്രസിനു പുതിയ ഊർജം നൽകുമെന്നും ബിജെപിക്ക് ആശങ്കയെന്നും പറഞ്ഞു. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഇന്നു രാത്രിയോടെ മടങ്ങും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഇന്നു രാത്രിയോടെ കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന അശോക് ഗെലോട്ട് നാളെ രാഹുൽഗാന്ധിക്കൊപ്പമുള്ള പദയാത്രയിൽ കൂടെയുണ്ടാകും. നാളെ രാഹുൽഗാന്ധി അങ്കമാലിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അശോക് ഗെലോട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary:Majority of states want Rahul to be Congress President: Sachin Pilot