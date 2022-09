കൊച്ചി∙ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. ഇരട്ടിപ്പദവി പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്നും അശോക് ഗെലോട്ട് കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. താൻ പാർട്ടിയുടെ സേവകനാണ്, പാർട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുമെന്നും അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കൊച്ചിയിൽ വച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ 26നു താൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഗെലോട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു

പ്രസിഡന്റായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാനും അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ വിശ്വസ്തരിലൊരാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമം ഗെലോട്ട് അണിയറയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കായി സച്ചിൻ കേരളത്തിൽ പോയ വേളയിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം വിളിച്ച ഗെലോട്ട് പ്രസിഡന്റായാലും താൻ രാജസ്ഥാനെ കൈവിടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് നയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി’ ഉദയ്പുർ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെന്നും അതു പാലിക്കാൻ ഗെലോട്ട് ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും സച്ചിൻ പക്ഷം വാദിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പദവികളാണെന്നും നാമനിർദേശത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പദവികളാണ് പാർട്ടി നയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരികയെന്നും ഗെലോട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നു.

പ്രസിഡന്റായാൽ ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്നതിനോടു ഹൈക്കമാൻഡിനു യോജിപ്പില്ല. നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയാലുടൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണു സച്ചിൻ പക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി പദം നിലനിർത്താൻ സ്വയം അനുമതി നൽകുന്ന നീക്കം ഗെലോട്ട് നടത്തുമെന്ന് അവർ സംശയിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അൽപനാളത്തേക്കെങ്കിലും തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഗെലോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതിനെതിരെ സച്ചിൻ പക്ഷം രംഗത്തുവരും. എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നതാണു ഗെലോട്ടിന്റെ ബലം.

English Summary: Congress president election: Can be both AICC chief & CM, says Gehlot