തിരുവനന്തപുരം ∙ ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കെ.വാസുകിയെ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണറായി നിമയിച്ചു. വിശ്വനാഥ് സിൻഹയാണ് പുതിയ ധനവകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി. രത്തൻ ഖേൽക്കറിനെ ടാക്സ്, എക്സൈസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായും ജാഫർ മാലിക്കിനെ കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും നിയമിച്ചു.

English Summary: State IAS Officers Reshuffled, K Vasuki Is The New Land Revenue Commissioner