മാവോയുടെ കാലത്ത് പാർട്ടിവിരുദ്ധന്റെ മകൻ; ഇനി ചൈനയിലെ 'പരമോന്നത' പാർട്ടിക്കാരൻ?

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുന്നു. ഭാവി ലോകക്രമത്തിൽ ചൈനയുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന സുപ്രധാന സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ബെയ്ജിങ്ങില്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും പരമാധികാര സമിതിയായ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ടിയാനന്മൻ സ്ക്വയറിലെ പീപ്പിൾസ് ഗ്രേറ്റ് ഹാളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 16നാണ് ആരംഭിക്കുക. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കും. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിലെ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ചൈനയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെയാകെ ഗതി നിർണയിക്കാൻ പോന്നതാകും. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മിലിട്ടറി കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ രണ്ടു ടേം പൂർത്തീകരിച്ച ഷി ചിൻപിങ്, പരമോന്നത നേതാവെന്ന സ്ഥാനം നിലനിർത്തുമെന്നു തന്നെയാണു നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് 5 വർഷം വീതമുള്ള രണ്ടു ടേം എന്നതായിരുന്നു ചൈനയിലെ കീഴ്‌വഴക്കം. 68 വയസ്സാണു വിരമിക്കൽ പ്രായം. എന്നാൽ, 2018ൽ ഭരണഘടനാഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ നിയമം ചൈനീസ് പാർലമെന്റ് നീക്കം ചെയ്തു. ഷിയ്ക്ക് ആജീവനാന്തകാലം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ തുടരാൻ വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭേദഗതിയെ 2958 അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ വെറും 2 പേർ മാത്രമാണ് എതിർത്തത്. 2012ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ, ഇപ്പോൾ 69കാരനായ ഷിയുടെ പിന്തുടർച്ച തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തവണയും പ്രായപരിധിയുമൊന്നും മാനദണ്ഡമാകില്ലെന്നർഥം. അധികാരസ്ഥാനത്ത് ഷി ചിൻപിങ് ഇനി കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമോ? എതിർപ്പിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാരസമിതിയായ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഷി തന്റെ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റുമോ? അധികാരസ്ഥാനത്തിനു ഭാവിയിൽ വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ ഇടയുള്ളവരെ ഒതുക്കുമോ? യുഎസ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ലോകക്രമത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇടർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ചെയർമാൻ മാവോ സെദുങ്ങിനു ശേഷം ചൈന കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്ന ഷി ചൈനയെ എങ്ങോട്ടാകും നയിക്കുക? പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം തേടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒട്ടേറെയാണ്.

പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറിയൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതു 2027 വരെയെങ്കിലും ഷി അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്നു തന്നെയാണു ചൈനീസ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബറിൽ നടന്ന പാർട്ടി പ്ലീനറി സമ്മേളനം ഷിയെ ചൈനയുടെ പരമാധികാരിയായി വാഴ്ത്തിയത് ഈ ദിശയിലേക്കുള്ള അവസാന ചുവടുവയ്പായി കണക്കാക്കാം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികാചരണമായിരുന്നു പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ അജൻഡയെങ്കിലും ഷിയെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് ഇളക്കം തട്ടാനാകാത്ത വിധം പ്രതിഷ്ഠിക്കലാണ് അവിടെ നടന്നത്.

∙ ഉത്തരം തേടി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്

അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണു ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരമാധികാര സമിതി. ഏകപാർട്ടി ഭരണമായതിനാൽ ജനാധിപത്യപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പകരം പാർട്ടി സമ്മേളനമാണു ചൈനയുടെ ഭരണകർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കോവ‍ിഡ് ലോക്ഡൗൺ പോലും ചൈന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരായ ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. സീറോ കോവിഡ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചൈനയിൽ ഷി അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍, പല നഗരങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ലോക്ഡൗൺ തുടരുന്നു. അവശ്യസാധനങ്ങൾ പോലും കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ വലയുകയാണ്. ലോക്ഡൗണിന്റെ മറവിൽ പൊലീസിന്റെയും സേനയുടെയും സാന്നിധ്യം ഇരട്ടിയാക്കി. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സർവൈലൻസ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലായി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ജനാധിപത്യവാദികൾക്കു കൂച്ചുവിലങ്ങിടലായിരുന്നു.

∙ വമ്പൻ പാർട്ടി, വരുന്നു അഴിച്ചുപണി

ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 5 ദിവസമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചേരുന്നത്. ചൈനയിലെ 9.67 കോടി പാർട്ടി അംഗങ്ങളില്‍നിന്നായി 2200 പ്രതിനിധികളും 376 കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും 25 പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളും 7 പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉന്നത സൈനിക മേധാവികളും പ്രവിശ്യകളിലെ പാർട്ടി നേതാക്കളും ചൈനയിലെ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും കോൺഗ്രസിനെത്തും. മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിനു ഭാവിയിൽ ചൈന സ്വീകരിക്കേണ്ട നയമെന്തൊയിരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണു തീരുമാനിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാവിയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ട് പാര്‍ട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഷി ചിൻപിങ് അവതരിപ്പിക്കും.

പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം നൽകും. മാവോ ചിന്ത, ഡെങ് സിയോപിങ് സിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയവയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് സ്വന്തം സിദ്ധാന്തവുമായി ഷി വരുമോയെന്നതാണു ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ‘ഷിയുടെ ചിന്തകൾ’ എന്ന സിലബസ് പാർട്ടി പ്രചാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠന ക്ലാസുകളിൽ നേരത്തേ തന്നെ ഇടംപടിച്ചതുമാണ്. ഭരണകൂടം എങ്ങനെ ചലിക്കണമെന്നതു മാത്രമല്ല, ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഉള്ളടക്കമെന്തായിരിക്കണമെന്നതും ഇനി പരമോന്നത നേതാവിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും. തയ്‌വാനിലും ചൈനീസ് കടലിലും ഉയരുന്ന ഭീഷണി ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാനാകുന്ന തരത്തിൽ ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ നയത്തിലും സമൂല അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും.

∙ പാലം കടക്കുവോളം...

1966ൽ ചെയർമാൻ മാവോ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാംസ്കാരികവിപ്ലവവും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും രാജ്യത്തെ വലിയ കെടുതിയിലേക്കാണു നയിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ‘വലതന്മാരെയും’ പ്രതിവിപ്ലവകാരികളെയും കണ്ടെത്താൻ റെഡ് ഗാര്‍ഡ്സിനെ മാവോ രാജ്യത്ത് അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സാംസ്കാരിക വിപ്ലവകാലത്തെ ‘തെറ്റ്’ പിന്നീട് ചൈനീസ് പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തെറ്റുതിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി, മാവോയുടെ പിൻഗാമി ഡെങ് ഷിയാവോ പിങ് 'ചൈനീസ് സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു കൂട്ടായ നേതൃത്വം' എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കാലാവധിയും നിശ്ചയിച്ചു. ഈ നയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കിയാണ്, 2 ടേം മാത്രം അധികാരത്തിലിരിക്കാനായ ഹു ജിന്റാവോയുടെ പിൻഗാമിയായി ഷി ജിൻ പിങ് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതും.

എന്നാൽ, അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പാർട്ടിയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും നേതൃസ്ഥാനം മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറാൻ ഷിയ്ക്കു താൽപര്യമില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പാർട്ടി പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഷിയുടെ നേതൃപാടവത്തെയും ആശയദാർഢ്യത്തെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഴക്കിന്റെ ശക്തിയായി ചൈന മാറുമെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ ആധിപത്യം തകർക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

∙ 7 വർഷം കുഗ്രാമത്തിലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ!

മാവോ സെദുങ്ങിനുശേഷം ചൈനീസ് ജനതയെയും ചരിത്രത്തെയും ഏറ്റവുമധികം മാറ്റിമറിക്കുന്ന നേതാവായി മാറുകയാണ്, ഷി ചിൻപിങ്. ഒരുകാലത്ത് പാർട്ടി പുറത്താക്കുകയും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ മകനാണ് ഇന്ന് ആ പാർട്ടിയിലെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത നേതാവെന്നതു ചരിത്രം കാത്തുവച്ച പ്രതികാരമാകാം. കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ചൈനീസ് റിപ്പബ്ലിക് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, മാവോയുടെ വലംകൈയായിരുന്നു ഷിയുടെ പിതാവ് ഷി ജോങ്ഷുൻ. മാവോയുടെ റെഡ് ആർമിയിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന സീനിയർ ഷിയെ മാവോ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രചാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ആക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വരെയായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടിവിരുദ്ധ സാഹിത്യത്തെ പിന്തുണച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് സാംസ്കാരിക വിപ്ലവകാലത്ത് ഷി ജോങ്ഷുൻ തുറുങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു.

പിതാവ് ജയിലിലായപ്പോൾ കൗമാരക്കാനായ ഷിയ്ക്കു ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നു ചൈനീസ് കുഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടിവന്നു. നഗരങ്ങളിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തി അധ്വാനിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതവും പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു മാവോയുടെ നയം. സാംസ്കാരികവിപ്ലവ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയനേതാവ് ഏഴു വർഷത്തോളം ചൈനീസ് കുഗ്രാമത്തിലെ ഗുഹയിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്നൊക്കെയാണ് ഷിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തുപാട്ട്. ചൈനീസ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ അജ്ഞാതവാസക്കാലമാണു തന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിസന്ധികളോടു പൊരുതി ജയിക്കാനുള്ള ഊർജവും പകർന്നതെന്ന് ഷി പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

∙ വലിയ പാര്‍ട്ടിയായി തിരിച്ചുവരവ്

നഗരജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും പിതാവിനെ പുറത്താക്കുകയും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പാർട്ടിയിലേക്കു മാവോയുടെ കാലത്തു തന്നെ ഷി തിരിച്ചുവന്നു. പാർട്ടി അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ എല്ലാവരേക്കാളും വലിയ പാർട്ടിക്കാരനാകുക എന്നതായിരുന്നു ഷിയുടെ തന്ത്രം. പാർട്ടിവിരുദ്ധ കുടുംബം എന്ന ദുഷ്പേര് പതിയെ മാറ്റിയെടുത്ത ഷി 1974ൽ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായി. 1978ൽ ഡെങ് ഷിയാവോ പിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് പിതാവിനെയും പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ സീനിയർ ഷി പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും ശക്തനായി. 1978ൽ ചൈനീസ് പ്രവിശ്യകളിലൊന്നിന്റെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്കും അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

സീനിയർ ഷിയുടെയും ഡെങ് ഷിയാവോ പിങ്ങിന്റെയും ആശീര്‍വാദത്തോടെയാണ്, സംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന പേരിൽ മാവോയുടെ അടുപ്പക്കാരായ നാൽവർസംഘത്തെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് സീനിയർ ഷിയ്ക്ക്. പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഷാൻസി പ്രവിശ്യയിലുള്ള മ്യൂസിയം കോടികൾ മുടക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി മുഖംമിനുക്കിയെടുക്കുകയാണ് പരമാധികാരിയായി ഒരു കൊല്ലം തികയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഷി ചെയ്തത്. ഫ്യുപിങ് നഗരത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലിയൊരു പ്രതിമയും പാർക്കും നിർമിച്ചു. ചൈനീസ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സീനിയർ ഷിയുടെ തപാൽ സ്റ്റാംപുകളും ഇറക്കി.

∙ വരുന്നൂ, പുതിയൊരു മാവോ!

സാംസ്കാരിക വിപ്ലവ കാലത്ത് മാവോ നടപ്പാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ ശുദ്ധീകരണം മറ്റൊരു തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാണു പാർട്ടിയും രാജ്യാധികാരവും പൂർണമായും ഷി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയതെന്നു പറയാം. അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടമെന്നു പേരിട്ട് എതിരാളികളെയെല്ലാം ഒതുക്കി. സാമ്പത്തികനയങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പണിതു. നിയോലിബറൽ നയങ്ങൾ മറയില്ലാതെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചൈനയില്ല എന്ന് പൗരന്മാരെ നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ പദവിയിൽ ഉടവു തട്ടിയതോടെ ചൈനീസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചു.

അഴിമതിക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുത്തായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു ഷിയുടെ തുടക്കം. അഴിമതിക്കറ പുരണ്ടവരെയെല്ലാം വലുപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കാതെ പാർട്ടിനേതൃത്വത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. പലരെയും അഴിയെണ്ണിപ്പിച്ചു. നേതാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ അഴിമതിക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്ന എതിർചേരിയുടെ വിമർശനം കർശന നിലപാടുകളിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. ഓരോ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ ശക്തനായി മാറിയ ഷിയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയുയർത്തി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ രണ്ടാംനിര നേതാക്കളിലാരെങ്കിലും ഉയർന്നുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാവോയ്ക്കു ശേഷം പാർട്ടിയുടെ അമരക്കാരനായി മൂന്നാം തവണയും അവസരം കിട്ടുന്ന ആദ്യ നേതാവാകും ഷി.

∙ ചൈനയിൽനിന്ന് കാഞ്ചീപുരം പട്ട്!

മുൻഗാമിയായ ഹു ജിന്റാവോയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായതും കൂടുതൽ തുറന്നതുമായ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന്റെ വക്താവാണു ഷി. വൻകിട ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികൾക്കായി ചൈനീസ് വിപണി കൂടുതൽ തുറന്നിട്ടത് ഷിയുടെ കാലത്താണ്. രാജസ്ഥാനി ആഭരണങ്ങൾ മുതൽ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് വരെ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന സ്റ്റിക്കറുമായി ലോകവിപണി കീഴടക്കി. കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു നെയ്ത്തുകാരെ എത്തിച്ചാണ് ഷെഷാങ് പ്രവിശ്യയിൽ പട്ടുസാരി നിർമാണം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം അങ്കലാപ്പിലാക്കിയതോടെ ട്രംപ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപാരയുദ്ധത്തിനു തുനിഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൈനയെ പിടിച്ചുകെട്ടുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതു ചെറുക്കാനായി രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മകളിൽ ചൈനീസ് ആധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഷിയാണ്.

ചൈനയിലെ മൊബൈൽ ഫാക്ടറികളിലൊന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

സാമ്പത്തികമായി ചൈനയെ ഉയർത്തുകയെന്നതിൽ ഊന്നിയതായിരുന്നു ഹു ജിന്റാവോയുടെ നയങ്ങളെങ്കിൽ ‘ചൈനീസ് ദേശീയതയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്’ ആണ് ഷിയുടെ സ്വപ്നം. ശക്തമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി ചൈനയെ മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചൈനീസ് സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ താൽപര്യങ്ങളും ഷിയ്ക്കുണ്ട്. തായ്‌വാൻ, ഹോങ്കോങ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ യുഎസിനെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കു ചൈനീസ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

∙ ചങ്കിലാണ് ചൈന

കോവിഡിനെ നേരിട്ട രീതിയിലും വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിലും ചൈനയിലെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ തീവ്ര ദേശീയതയാണു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്ന്. കഴിഞ്ഞ പുതുവത്സരദിനത്തിൽ ചൈനീസ് ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ഊന്നലും ദേശീയത തന്നെയായിരുന്നു. ‘ചൈന ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു’, ‘ചൈന കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു’, ‘ചൈന ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു’ എന്നൊക്കെയാണ് ഷിയുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ. എല്ലാ ദേശാഭിമാന വായ്ത്താരികളുടെയും കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെയും ലക്ഷ്യം സമഗ്രാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുകതന്നെ.

വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഇടത്തുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടും വലതുപക്ഷ നേതാക്കൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശൈലിയാണ് ദേശീയതയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുമുള്ളത്. ചൈനീസ് പ്രത്യേകതകളോടു കൂടിയ സോഷ്യലിസം ആണു നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുന്നു. അതേസമയം, ചൈനയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള യാങ്സി നദിയിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചശേഷം, ഇതാ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുമുള്ള മുട്ട സൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയെന്നു പറയുന്നതാണോ ചൈനീസ് പ്രത്യേകതയുള്ള സോഷ്യലിസമെന്നാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ചിന്തകർ ഇതിനെ കളിയാക്കുന്നത്.

