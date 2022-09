പ്രതിയെ ‘കിട്ടി’; ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയ ഭരണപക്ഷത്തിന് ആശ്വാസം, പ്രതിരോധിച്ച് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച എകെജി സെന്റർ ആക്രമണക്കേസിലെ പ്രതിയെ ആക്രമണമുണ്ടായി 84–ാം ദിവസം അറസ്റ്റു ചെയ്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ അലയൊലികൾ തുടരുന്നു. ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസാണ് പിന്നിലെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയ സിപിഎം, ആ വാദം ശരിയായില്ലേ എന്ന ചോദ്യമുയർത്തി കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ പ്രതിയാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിക്കുന്നു.

ജൂൺ 30ന് രാത്രി ആക്രമണമുണ്ടായ ഉടനെ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസാണെന്ന ആരോപണമുയർത്തി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേർക്കുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിതെന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായി. ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ഓഫിസിനു നേർക്ക് പൊലീസ് കാവലുള്ളപ്പോൾ ആക്രമണമുണ്ടായത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫിസുകൾക്കുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. എകെജി സെന്ററിനു നേരെയുള്ളയുണ്ടായ ആക്രമണം ഇ.പി.ജയരാജന്റെ നാടകമാണെന്നായിരുന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം.

പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പൊലീസ് രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടും കഴിയാതെ വന്നതോടെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായി. സിപിഎം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിനു മൂർച്ചകൂടി. നിയമസഭയിലടക്കം പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഉന്നയിച്ചു സർക്കാരിനു തലവേദന തീർത്തു. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതായതോടെ ‘സുകുമാരക്കുറുപ്പ് പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി, പിടിച്ചോ?’ എന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർക്ക് ചോദിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരുഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയ ഭരണപക്ഷത്തിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബന്ധമുള്ള പ്രതിയെ പിടിച്ചതോടെ ഇനി തിരിച്ചടിക്കാനാകും.

ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞെന്നായിരുന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം. കരുതലോടെയായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കേസ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നുവെന്നും, സിപിഎമ്മിന്റെ അജണ്ട അനുസരിച്ചാണ് പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നതെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ പ്രതികരിച്ചു. അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണവുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും രംഗത്തെത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഇവിടെ ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തിൽ ആശങ്കപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ പ്രതിയാക്കിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത്.

