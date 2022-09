കല്ലേറിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വരക്ഷയ്ക്ക് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ – വിഡിയോ

ആലുവ∙ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ. ആലുവ ഡിപ്പോയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറാണ് അക്രമം പേടിച്ച് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് ബസ് ഓടിച്ചത്. മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഡ്രൈവർമാർ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് ബസ് ഓടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ ഓഫിസുകളിലും വീടുകളിലുമായി എൻഐഎ രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ റെയ്ഡിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിൽ വ്യാപക അക്രമങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾക്കുനേരെയും വാഹനങ്ങൾക്കു നേരെയും അക്രമികൾ കല്ലെറിഞ്ഞു.

English Summary: KSRTC driver wears a helmet to save himself from stone pelting