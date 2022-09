വിഴിഞ്ഞം: നാലാം വട്ട ചർച്ചയിലും സമവായില്ല; തുറമുഖ നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രിമാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വിഷയത്തിൽ സമരസമിതിയുമായി മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി നടത്തിയ നാലാം വട്ട ചർച്ചയിലും സമവായമായില്ല. സമരസമിതി മുന്നോട്ടു വച്ച ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു കൃത്യമായ ഉറപ്പു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വ്യക്തമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മോൺ.യൂജിൻ എച്ച്.പെരേര മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

തുറമുഖ നിർമാണം നിർത്തി വച്ച് ഒത്തുതീർപ്പു സാധ്യമല്ലെന്നു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ആവർത്തിച്ചു. തീരശോഷണം പഠിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. കൂടിയോലോചനകൾക്കുശേഷം തിങ്കളാഴ്‍ച തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നു സമരസമിതി അറിയിച്ചെന്നും മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ, വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ, വി.ശിവൻകുട്ടി എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Vizhinjam talks with the cabinet committee fail, and the stalemate continues