‘കോമയിലെന്ന് കരുതി; അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് 18 മാസത്തോളം’

ലക്‌നൗ∙ യുപിയിലെ കാൻപുരിൽ കോമയിലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൃതദേഹം 18 മാസത്തോളം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. വിംലേഷ് ദീക്ഷിത് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കോമയിലായ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൽ എന്നും രാവിലെ ഭാര്യ ഗംഗാജലം തളിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വിംലേഷ് ദീക്ഷിത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായും വിംലേഷിന്റെ ഭാര്യ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നൽകിയ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം മൂലം 2021 ഏപ്രിൽ 22 നാണ് വിംലേഷിന്റെ മരണമെന്ന് കാൻപുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിംലേഷ് കോമയിലാണെന്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്താൻ തയാറായില്ലെന്നു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (സിഎംഒ) ഡോ. അലോക് രഞ്ജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കുടുംബ പെൻഷൻ ഫയലുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കാൻപുരിലെ ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഡോ. അലോക് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ മജി‌സ്ട്രേറ്റ്, പൊലീസ്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം വെള്ളിയാഴ്‍ച വിംലേഷ് ദീക്ഷിതിന്റെ റാവത്പുരിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും കോമയിലാണെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വാദിച്ചതായും, ഏറെ നിർബന്ധിച്ചതിനു ശേഷം മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുവദിച്ചതായും ഡോ. അലോക് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു. അഴുകിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വീട്ടുകാർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടെന്നും സമീപവാസികളും മൊഴി നൽകി. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വൈകാതെ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിഎംഒ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Assuming He's In "Coma", Family Keeps Man's Dead Body At Home For 18 Months