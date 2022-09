ഐടി പ്രഫഷനലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദേശ തട്ടിപ്പ് കമ്പനികൾ; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടു നിരവധി വിദേശ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും, മ്യാന്‍മറിൽനിന്നും തായ്‍ലന്‍ഡിൽനിന്നും ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ വീഴരുതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. തായ്‌ലൻഡിലും മലേഷ്യയിലും ഡേറ്റാ എൻട്രി ജോലി നൽകാമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച് 30 മലയാളികൾ അടക്കം 300 ഇന്ത്യക്കാരെ മ്യാൻമറിലേക്കു കടത്തിയ സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം.

ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പിലും കോൾ സെന്റർ തട്ടിപ്പിലും ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ യുവ ഐടി പ്രഫഷനലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടു രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‘ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങ് എക്‌സി‍‌ക്യൂട്ടീവ്‌സ്’ എന്ന തസ്‌തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നും, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യം നൽകിയുള്ള തട്ടിപ്പിൽ വീഴരുതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുൻപ് വിദേശ ജോലിദാതാക്കളുടെ ആധികാരികത ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് അരിന്ദം ഭാഗ്ചി അറിയിച്ചു. താ‌യ്‌ലൻഡിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ തൊഴിൽവീസ ഉൾപ്പെടില്ല. ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തായ്‌ലൻഡ്, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരത്തേ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു.

മ്യാന്‍മറിലേക്ക് അനധികൃതമായി ആളുകളെ കടത്തിയ നാല് കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒകെഎക്സ് പ്ലസ്, ലസാദ, സൂപ്പര്‍ എനര്‍ജി ഗ്രൂപ്പ്, സെന്‍ഷ്യല്‍ ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ കത്തയച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ അറിയിച്ചു. മ്യാൻമർ സർക്കാരിനു കാര്യമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഗോത്ര പ്രദേശമായ മ്യാവാഡിയിലെ ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തിച്ചാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തടവിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തായ്‍ലന്‍ഡ് അതിര്‍ത്തി വഴിയാണ് മ്യാന്‍മറിലെത്തിയത്. വിമതമേഖലയില്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും മ്യാന്‍മര്‍ വീസ ഇല്ല.

വീസയ്ക്കായി ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ 3 ലക്ഷം വരെ രൂപ വരെയാണു പലരും നൽകിയത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള 3 പേർ ചെന്നൈ കുംഭകോണത്തെ ജിജെഎൻ എക്സ്‌പോർട്ട് ആൻഡ് ഇംപോർട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ തായ്‌ലൻഡിലെ ഏജന്റ് ചതിച്ചതാണെന്നും സ്വന്തം പണം മുടക്കി ഇവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ തയാറാണെന്നും സ്ഥാപന ഉടമ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

