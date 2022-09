സ്കൂൾ പഠനസമയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മത സംഘടനകളല്ല; മറുപടിയുമായി എം.ടി.രമേശ്

കോഴിക്കോട് ∙ സ്കൂൾ പ്രവർത്തന സമയം തീരുമാനിക്കേണ്ടതു മതസംഘടനകൾ അല്ലെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി.രമേശ്. മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്കൂൾ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കണമെന്നതു തെറ്റാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്കു ഗുണകരമായ സമയക്രമമാണു വേണ്ടത്. രക്ഷിതാക്കളുമായും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുമായും ചർച്ച ചെയ്താണു സമയക്രമം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

സർക്കാരും കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുമൊക്കെ ചേർന്നാണു സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുക. മുൻപ് സമയക്രമം മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ മുസ്‍ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ളവർ എതിർത്തു. മത സംഘടനകൾക്കു മുന്നിൽ സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയാൽ അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പഠനസമയം പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും ഇടതു സർക്കാരിന്റെയും അഭിപ്രായം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വിലപ്പോകില്ലെന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ പഠനസമയം ക്രമീകരിച്ചാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മതപഠനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നു സമ‌സ്‌തയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

പഠനസമയം രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയാക്കാൻ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച ഡോ. എം.എ.ഖാദർ കമ്മിറ്റി അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്‌തിരുന്നു. 5 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മുതൽ 4 വരെ പഠന അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കലാ–കായിക പരിശീലനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലാസുകളിലെന്ന പോലെ സ്കൂളുകളിലും ആകെ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്‌തിരുന്നു.

English Summary: BJP leader MT Ramesh reply to Muslim League on the implementation of Khader committee report