കോഴിക്കോട്ട് കാണാതായ എട്ടുവയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം പുഴയിൽ കണ്ടെത്തി

കോഴിക്കോട്∙ താമരശ്ശേരി അണ്ടോണയിൽ കാണാതായ എട്ടുവയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം പുഴയിൽ കണ്ടെത്തി. വെള്ളച്ചാൽ സ്വദേശി വി.സി.അഷ്‌റഫിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ്‌ അമീനെ (അനു) ആണ് ഇന്നലെ കാണാതായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീടിനു സമീപത്തെ പുഴയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Body of missing child found in river in Kozhikode