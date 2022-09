കാമരാജിന്റെ കണ്ണുനിറച്ച കുട്ടികൾ; സ്റ്റാലിനും പറഞ്ഞു: ഇനിയിവർ വിശപ്പറിയാതെ പഠിക്കട്ടെ

ക്ഷീണിച്ച മുഖവുമായി തന്റെ മുന്നിലെത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനുണ്ടായ ഹൃദയവേദനയിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്റെ വേദന നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ.കാമരാജ് തുടക്കമിട്ട ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റാലിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഊട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 15നു കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണു മുഖ്യമന്ത്രി ‘മുതലമച്ചർ കാലൈ ഉണവു തിട്ടം’ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾക്കാണു പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം? തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കും ഒരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കഥ പറയാനുണ്ട്. തമിഴകത്തിന്റെ ഈ ഭക്ഷണമാതൃക എങ്ങനെയാണു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാതൃകയാകുന്നത്? പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെയും, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കുട്ടികൾ വിശന്നിരിക്കാതെ പഠിക്കാനായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളിലൂടെയും ഒരു യാത്ര.

∙ സ്റ്റാലിൻ കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ

അടുത്തിടെ ചെന്നൈയിൽ സംവാദപരിപാടിക്കിടെ ചില കുട്ടികൾ ക്ഷീണിതരായതു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ഷീണിതരായി കാണപ്പെട്ടതെന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നും സ്റ്റാലിൻ കുറച്ച് വിദ്യാർഥികളോട് ചോദിച്ചു. സാധാരണയായി രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ആ മറുപടി തനിക്കു ശരിക്കും ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നെന്നാണു സ്റ്റാലിൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. മിക്ക കുട്ടികളും പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണു സ്കൂളിലെത്തുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചു. ഈ വേദനയിൽ നിന്നാണു താൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകിയതെന്നും ഇനിയെന്നും കുട്ടികൾ വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികളിലെത്തുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയായിരുന്നു സദസ്സിന്റെ മറുപടി.

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി, ഡിഎംകെ സ്ഥാപകൻ അണ്ണാദുരൈയുടെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്ന എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. അണ്ണാ ദുരൈയുടെ പിറന്നാൾ ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 15നായിരുന്നു പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം. ചിത്രം: ANI

∙ തമിഴകം തുടങ്ങിയ ‘അൻപ്’

1920 സെപ്റ്റംബർ 16-ന് അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 102 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ചെന്നൈ തൗസൻഡ് ലൈറ്റ്സിലെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നു. ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ കോർപ്പറേഷൻ (മേയർ) പി.ത്യാഗരാജ ചെട്ടി ആ നിർദേശം അംഗീകരിച്ചതാണു നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. പക്ഷേ, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിലും ഉച്ചഭക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി കെ.കാമരാജിന്റേതായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകാതെ കന്നുകാലികളെയും മറ്റും മേയിച്ചു നടന്നിരുന്ന കുട്ടികളാണ് അന്നു കാമരാജിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത്.

കെ.കാമരാജിന്റെ ചിത്രവുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ സ്റ്റാംപ്.

വയറു നിറയാനുള്ള ഭക്ഷണം തേടിയാണു പണിക്കു പോകുന്നതെന്ന് എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതു കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞെന്നാണ് തമിഴകം പറയുന്ന കഥ. പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാമരാജ് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലൊന്ന് സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1957 ൽ അന്നത്തെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി (1967 ൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു) കെ. കാമരാജ് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. 1982 ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എം.ജി. രാമചന്ദ്രൻ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 1982 ജൂലൈ 1 ന് തിരുച്ചി ജില്ലയിലെ പാപ്പാകുറിച്ചിയിലെ ഒരു സ്‌കൂളിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മുട്ട നൽകുമെന്ന് 1989ൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കരുണാനിധി നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 1998 ജൂലൈ 23 ന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുട്ടികൾക്കു മുട്ട നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2007 ൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് മുട്ട നൽകിയിരുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, മുട്ട കഴിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് വാഴപ്പഴം നൽകാനും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും മുട്ട നൽകാനും പദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പിന്നീട് കേന്ദ്രവും ലോകരാജ്യങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയെ അംഗീകരിച്ചു, കൈത്താങ്ങുമായെത്തി. കാമരാജിനെ തുടർന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം.ജി.രാമചന്ദ്രൻ, എം.കരുണാനിധി, ജെ.ജയലളിത എന്നിവർ പദ്ധതി അങ്കണവാടികളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. വേവിച്ച മുട്ടയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കു നൽകിയിരുന്നത്.

∙ നേരിട്ടു വിളിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും സ്റ്റാലിൻ

പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉഴപ്പു പാടില്ലെന്ന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ച് പദ്ധതിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ തമിഴ്നാട് വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സൗജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണപദ്ധതിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായി സ്കൂളുകളിൽ ഫോൺ വിളിച്ചന്വേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വൈറലായി. ‘മുതലമച്ചർ കാലൈ ഉണവു തിട്ടം’ പദ്ധതിയിൽപെട്ട മന്നാർഗുഡി മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിലെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപിക മണിമേഗലയെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയത്. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എത്ര പേർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ... കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം വന്നോ.. .എല്ലാവരും കഴിച്ചോ... എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ...? എന്നൊക്കെ സ്റ്റാലിൻ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 15നു മധുര സിമ്മക്കൽ അത്തിമൂലം സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം റവ കേസരി കഴിച്ചാണു മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നിലത്തിരുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം വാരി നൽകുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ ചിത്രവും തമിഴകത്തു തരംഗമായി.

∙ വെറുതെ വിളമ്പരുത്

പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത നിർദേശമെത്തി. ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഭക്ഷണം തയാറാക്കി വിളമ്പുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, സ്‌നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി വേണം ഭക്ഷണം നൽകാൻ. ‘‘മുൻപ്, ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുകയും അധഃസ്ഥിതരെ അധികാരക്കസേരകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം ആ മുന്നണിയിൽ ഒരു പരിധി വരെ വിജയം നേടിയതിൽ തമിഴ്നാടിന് അഭിമാനിക്കാം’’– സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിലും പഠനത്തിന്റെ സന്തോഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ദ്രാവിഡ മാതൃകയുടെ പ്രതീകമായ ഈ പദ്ധതി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പിന്തുടരുമന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി.

∙ പോഷണം മുഖ്യം

തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും 150-500 ഗ്രാം പ്രഭാതഭക്ഷണവും വേവിച്ച പച്ചക്കറികളും സാമ്പാറും നൽകും. മേഖലയിൽ ലഭ്യമായ തദ്ദേശീയ ധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭാതഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കും. ഉപ്പുമാവ്, കിച്ചടി, പൊങ്കൽ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം റവ കേസരി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ കേസരി നൽകും. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 43,600, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ സ്‌കൂളുകളിലെ 17,400, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 42,800, വിദൂര–മലയോര മേഖലയിലെ 10,100-ലധികം വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

∙ ഭക്ഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയച്ചുവ..?

തമിഴ്‌നാട് പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത്, എംജിആർ ഭരണകാലത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയും കരുണാനിധിയും ജയലളിതയും പോലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നടത്തിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും വർഷങ്ങളായി അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ കൂടുതൽ ‘പോഷകമൂല്യമുള്ളതാക്കുക’ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഫെഡറലിസം, ബഹുസ്വരത, സാമൂഹ്യനീതി, സമത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്ന സ്റ്റാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി, മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാതയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോഷണമേകുന്നതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ കരുതലോടെ കേരളത്തിന്റെയും ഉച്ചഭക്ഷണ മാതൃക

1957 ലെ ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യ പാഠപുസ്തകവും ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് 1970 കളിലാണ് ഇത് യുപി തലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. 2000 ത്തിന്റെ ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതോടെയാണ് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് പകരം ചോറും കറികളും എന്ന രീതി വരുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിക്കായി തുക വകയിരുത്തിയതോടെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നൽകാമെന്ന സ്ഥിതിയായി. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രസഹായം ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

ചിത്രം: Prakash SINGH / AFP

ഇതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഹൈസ്കൂളുകളിലും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുൻപു തന്നെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഹൈസ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ കൂടി ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അക്കാലത്തെ അധ്യാപകർ ഓർമിക്കുന്നുണ്ട്. സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ വന്നതോടെ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ നൽകാൻ പറ്റി. കേന്ദ്ര സഹായം കൂടി ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുമുണ്ട്. എം.എ. ബേബി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായി. പ്രധാനമായും പിടിഎയുടെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ 2006 മുതൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മാറി.

ഇതിനിടെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിനു പകരം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം തയാറാക്കി സ്കൂളുകളിലേക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന‌ പദ്ധതിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എം.എ. ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽതന്നെ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോയി സമാനമാതൃക സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഡിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അന്നേ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഇത് വിജയകരമായാണോ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ അന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പായില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഇടതു സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതതു മേഖലകളിലെ കുടുംബശ്രീകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പൊതുവായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം ആ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി വി. ശീവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ചർച്ചയിൽ വന്ന കാര്യമാണ്. ഇതു വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നാണ് എകെഎസ്ടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന, റിട്ട. അധ്യാപകൻ എൻ‌. ശ്രീകുമാറിന്റെ അഭിപ്രായം. ‘‘കേരളത്തിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടനകൾക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ തന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് അവർ തന്നെ ആവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ അവരുടെ കൈയിൽനിന്നു പോകുന്നു. അത് പലപ്പോഴും സർക്കാരിൽനിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച, മായം കലരാത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ളവയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും’’–അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും പിടിഎ തലത്തിലുമെല്ലാം സമിതികളുണ്ട്. 2018 ൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്നു വിളിച്ച് തരംതാഴ്ത്തരുത് എന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക–മാനസിക– പോഷക വളർച്ചയ്ക്കായി നൽകുന്നതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി. ഇതിൽ കഞ്ഞിയെ ഒഴിവാക്കി ചോറും കറികളും നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായെന്നും അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

English Summary: Tamil Nadu becomes the First State to offer Breakfast and Midday Meals in Govt. Schools | Explained