മഹാരാഷ്ട്രയെ വിഭജിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ; വരും വൻ പ്രക്ഷോഭം; പാളുമോ തന്ത്രങ്ങൾ?

പലവട്ടം ഉയർന്നുവരികയും പിന്നീട് തണുക്കുകയും ചെയ്ത ‘വിദർഭാ വാദം’ അടുത്തിടെ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രമുഖ ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ’ പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് പൊടുന്നനെ വിദർഭാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണ വിഷയത്തിൽ ഇടപട്ടത്. ബിഹാറിൽ ജനിച്ച് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്ത്, ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ബിഹാറിൽ സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ ഇന്നിങ്സ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്ന് വിദർഭ സംസ്ഥാനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം ചേർന്നതിനു പിന്നിലെന്താണ്? അതോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിപ്പിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതു പോലെ ഇനി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളുമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങുമോ കിഷോർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇത്രയുമധികം ആവശ്യങ്ങളുയരുന്നത്? എന്തായാലും, അടുത്ത വർഷം തുടക്കം മുതൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനാണ്, കിഷോർ വിദർഭ സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം. മഹാരാഷ്ട്രയെ വിഭജിച്ചു വിദർഭ സംസ്ഥാനം രൂപീകരണം നടപ്പിലായാൽ പിന്നീട് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഇവിടെ ഉയരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി കാലങ്ങളായി ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. വിദർഭയ്ക്കു പിന്നാലെ അവയും വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്ക് ഉയരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും. അതിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയാറാകുമോ?

∙ എല്ലാവർക്കും വേണം സംസ്ഥാനം, ഇത് കാലം കടന്ന മുദ്രാവാക്യം

പല കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിൽ കാലങ്ങളായി തുടരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനുള്ള ആവശ്യം. അവയ്ക്കു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, വികസനം, എന്നിവ മുതൽ പ്രാദേശിക വാദം വരെയുണ്ട്. ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉത്തർപ്രദേശിനെ വിഭജിച്ച് നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളാക്കാം എന്ന നിർദേശം ഉയർന്നു വന്നത്. അവധ് പ്രദേശ്, പൂർവാഞ്ചൽ, ബുന്ദേൽഖണ്ഡ‍്, പശ്ചിംമഞ്ചൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത് പ്രദേശ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ചർച്ചയിൽ വന്നത്. ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ വലുതും ജനസംഖ്യ കൂടിയതുമായ സംസ്ഥാനത്തെ പലതായി വിഭജിച്ചാൽ‌ ഭരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ പറ്റും എന്നതായിരുന്നു ഇതിനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം, ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വികസനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുൻ‌ഗണന മാറിയതുകൊണ്ടു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

മായാവതി. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

മറ്റൊന്നായിരുന്നു ‘ഭിൽ പ്രദേശ്’. രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ ആവശ്യം. ഗുജറാത്തിൽ സജീവമായ ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടി (ബിടിപി), ഭിൽ പ്രദേശിനായി വാദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്. ഗുജറാത്തിലെ 16, രാജസ്ഥാനിലെ 10, മധ്യ പ്രദേശിലെ ഏഴ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുള്ള 39 ജില്ലകളെ ചേർത്ത് ഭിൽ പ്രദേശ് സ്ഥാപിക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലുള്ള മാങ്‍ഗ്രാ കുന്നുകളിൽ 1913 നവംബർ 17ന് ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യം നൂറുകണക്കിന് ഭിൽ ആദിവാസികളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ആറു വർഷം മുൻപു നടന്ന ഈ സംഭവം ‘ആദിവാസി ജാലിയൻവാലാബാഗ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നാലെത്തന്നെ, ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും ആത്മീയ നേതാവുമായ ഗോവിന്ദ് ഗുരു ആദിവാസികൾക്കായി പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിടിപി നേതാക്കൾ പറയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും നിരവധി തവണ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കെപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ബിടിപി നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ആദിവാസികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും പദ്ധതികളൊന്നും കാര്യമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ബിടിപിയുടെ രാജസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. വേലാറം ഘോഗ്ര പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കായി പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നതാണ് അടിസ്ഥാന കാര്യമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും.

∙ ബ്രജ് പ്രദേശ്, കൊങ്കൺ, ബോഡോലാൻഡ്..ആവശ്യങ്ങളേറെ

പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ആഗ്ര, അലിഗഡ് ഡിവിഷനുകളും രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ, മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോർ ജില്ലകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബ്രജ് പ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാവശ്യമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ‍ഡാർജിലിങ്ങും മറ്റും പ്രദേശങ്ങളും ചേർത്ത് ഗൂർഖാലാൻ‍ഡ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് രക്തരൂഷിതമായ ചരിത്രവും ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ അസമിലെ ബോഡോ മേഖലകളെ ചേർത്ത് ബോഡോലാൻഡ്, അസമിലെ തന്നെ കർബി ആങ്‍ലോങ് സ്വയംഭരണ ജില്ലകളിലെ കർബി ഗോത്രവർഗക്കാർക്കായി പ്രത്യേക കർബി ആങ്‍ലോങ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ആവശ്യവും കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു.

പ്രത്യേക ഗൂർഖാലാൻഡിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഗൂർഖാ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷന്റെ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: Diptendu Dutta/AFP /Getty Images

അതുപോലെ ബിഹാറിലെയും ജാർഖണ്ഡിലെയും മൈഥിലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി മൈഥലാഞ്ചൽ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ആവശ്യവും ഉയർന്നിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് സൗരാഷ്ട്ര മേഖലകളെ വേർതിരിച്ച് പ്രത്യേക സൗരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൊറാർജി ദേശായിയുടെ അടുത്ത സഹായിയായിരുന്ന രതിലാൽ തന്നയാണ് 1972–ൽ ഈയൊരു ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

അടുത്ത കാലത്ത് ഏറെ വിവാദമായതാണ് തമിഴ്നാടിനെ വിഭജിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാട്, തെക്കുകിഴക്കൻ കർണാടകം, കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് കോയമ്പത്തൂർ തലസ്ഥാനമായി കൊങ്ങുനാട് രൂപീകരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അലയൊലികൾ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല. കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിനായി പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം, ഒഡീഷയിലെയും ജാർഖണ്ഡിലേയും ഛത്തീസ്ഗഡിലേയും ചില ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കോസൽ സംസ്ഥാനം, കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകത്തിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തുളുനാട്, മണിപ്പൂരിലെ കുക്കി ഗോത്രവർഗമേഖലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുക്കിലാൻഡ്, ബംഗാളിലെ കൂച്ച് ബിഹാർ, ജൽപായ്ഗുഡി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കാമാത്ത്പുർ, മേഘാലയിലെ ഗാരോ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കായി ഗാരോലാൻഡ്, കൊങ്കിണി സംസാരിക്കുന്ന അറബിക്കടൽ– പശ്ചിമതീര പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊങ്കൻ സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെയും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. കർണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കൊങ്കൻ സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ആവശ്യം.

ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒന്നാണ് ജമ്മു–കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി. ജമ്മു–കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി ഇവയെ മാറ്റി. ലഡാക്കിന് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ച കോൺഗ്രസിന് ഈ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. അതേ സമയം, യുപി വിഭജിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ബിഹാറിനെ വിഭജിച്ച് രൂപം കൊടുത്ത ജാർഖണ്ഡിലും മധ്യപ്രദേശിൽനിന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബിജെപി ഭരണത്തിലോ പ്രതിപക്ഷത്തോ ഒക്കെയായി ശക്തമായ സാന്നിധ്യവുമാണ്.

∙ ശ്രീരാമുലു, സംസ്ഥാന വിഭജനത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷി

തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കീഴിലുള്ള മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽനിന്ന് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം വേണമെന്നും അതിന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പൊട്ടി ശ്രീരാമലു 1952–ൽ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ 56–ാം ദിവസം അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം നേരത്തേ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീരാമലുവിന്റെ മരണത്തോടെ പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായി. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ‘സംസ്ഥാന പുനഃസംഘാടന കമ്മിഷനെ’ നിയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. 1953–ൽ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് രൂപീകൃതമായി, ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം. ഇതിനു പിന്നാലെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പിറവിയെടുത്തു. ഡസൻ കണക്കിന് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യവും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്.

പൊട്ടി ശ്രീരാമലുവിന്റെ ചിത്രവുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ സ്റ്റാംപ്.

∙ വിദർഭയുടെ പിന്നിൽ ആര്?

മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ആശിഷ് ദേശ്മുഖ് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചതോടെയാണ് കിഷോർ വിദർഭ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആറു ദശകം നീണ്ട ആവശ്യമായിട്ടു പോലും, വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ലാതെ ആരും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ എന്തു വഴിയാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു കിഷോറിൽനിന്ന് ദേശ്മുഖിന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇവർ മുന്നോട്ടുവച്ച പദ്ധതിരേഖ കണ്ടതോടെ കിഷോറിന് താത്പര്യം തോന്നിയെന്നും തുടർന്ന് ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ജൂലൈയിൽ കിഷോറിന്റെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ (ഐ–പാക്) 20 അംഗ സംഘം വിദർഭ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി. തുടർന്ന് ഈ മാസം 20–ന് കിഷോർ തന്നെ വിദർഭയുടെ ‘തലസ്ഥാന’മായി കരുതുന്ന നാഗ്പൂരിലെത്തി സമരക്കാരെ കണ്ടു. ഇനി ഈ മാസം 28–ന് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കായി കിഷോർ വീണ്ടും വിദർഭയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ്.

∙ വിദർഭാ വാദത്തിന് കാലങ്ങളുടെ പഴക്കം, പാർട്ടികളിലും ഭിന്നത

1950–കളിൽ തന്നെ പ്രത്യേക വിദർഭ സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ചിലർ ഈ ആവശ്യത്തിന് 1930–കൾ വരെ പഴക്കം പറയാറുണ്ട്. 1956–ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘാടനാ നിയമം വിദർഭയെ ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് നാഗ്പൂർ തലസ്ഥാനമായി വിദർഭയെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘാടന നിയമം ശുപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും, 1960 മേയ് ഒന്നിന് ബോംബെ സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും രൂപീകൃതമായപ്പോൾ വിദർഭയെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും മേയ് 1–ന് സംസ്ഥാന പിറവി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിദര്‍ഭ സംസ്ഥാനത്തിനായി വാദിക്കുന്നവർ ഈ ദിവസം കരിദിനമായി ആചരിക്കുന്നതാണു പതിവ്. മഹാരാഷ്ട്രയോട് ചേർത്തതിന് ശേഷം വികസന കാര്യത്തിൽ വിദർഭ പിന്നോക്കം പോയെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യാതൊരു വികസന കാര്യങ്ങളും വിദർഭയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ‌ ആരോപിക്കുന്നു. ഭാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവയേക്കാൾ വികസന കാര്യത്തിൽ പിന്നാക്കം പോകുന്നു എന്നതു തന്നെയാണ് വിദർഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നാഗ്പൂർ, അമരാവതി ഡിവിഷനുകൾ ചേർത്താണ് വിദർഭ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആവശ്യം. യവത്‍മാൾ, അകോള, അമരാവതി, വാർധ, ബുൽധാന, വാശിം, നാഗ്പൂർ, ചന്ദ്രാപൂർ, ഭണ്ഡാര, ഗഡ്ചിറോളി, ഗോണ്ടിയ എന്നീ ജില്ലകളാണ് ഇതിൽ വരിക. 97,321 ചതുരശ്ര കി.മീ ഭൂഭാഗവും 2.3 കോടി ജനങ്ങളുമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആകെ വലുപ്പത്തിന്റെ 31.6 ശതമാനവും സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുടെ 21.3 ശതമാനം താമസിക്കുന്നതും ഈ വിദർഭ മേഖലയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായാണ് വിദർഭയും മറാത്തവാഡയും കണക്കാക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലകളാണ് ഇവയെന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ കർഷക ആത്മഹത്യകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതും. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് വിദർഭ വരിക.

വിദർഭ രാജ്യ ആന്ദോളന്‍ സമിതി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു. 2018ലെ ചിത്രം: ANI

പ്രത്യേക വിദർഭ സംസ്ഥാനത്തിനായി ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതുണ്ടാകാതെ വന്നതോടെ 1953–ൽ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചേർന്ന് ‘നാഗ്പൂർ പാക്ട്’ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. അതിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ വർഷത്തിൽ ഒരുതവണയെങ്കിലും നാഗ്പൂരിൽ ചേരണമെന്നും വിദർഭ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും. തുടർന്ന് നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനം നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്നെങ്കിലും വിദർഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ അനേക വിഷയങ്ങളിലൊന്നു മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു. പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം പ്രത്യേക വിദർഭ സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വരികയും നിരവധി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളായ ബിജെപി, എൻസിപി, റിപബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രത്യേക വിദർഭയ്ക്കായി നിലകൊണ്ടവരാണ്. അതേസമയം, ശിവസേനയാകട്ടെ, മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവർ പലതായി വിഭജിക്കപ്പെടരുത് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. കാലക്രമേണ പ്രത്യേക വിദർഭ എന്നതിന് പിന്തുണക്കാർ കുറഞ്ഞു. മുംബൈയും പുണെയും ചേരുന്ന പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്ര, സംസ്ഥാനത്തെ അധികാര കേന്ദ്രമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണു നിലവിലെ സാഹചര്യം.

∙ പല പാർട്ടിയിൽ കളിച്ചു, വിദർഭ വഴി കിഷോർ എങ്ങോട്ട്?

2012–ലെ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ സമ്പന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഷോർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൊന്ന്, അന്ന് മൂന്നാം വട്ടം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തി. ഗുജറാത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും പിന്നിലെന്നായിരുന്നു ഈ പഠനം. തുടർന്ന് മോദി കിഷോറിനെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതോടെയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ 2014–ലെയും മോദിയുെട വൻ വിജയത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും കിഷോർ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയതോടെ കിഷോർ ബിജെപി ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി തെറ്റി.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ.

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും കിഷോറിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തി. പിന്നീട് ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ബിഹാർ, തമിഴ്നാട്, പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം വിജയിച്ചവർക്കൊപ്പം കിഷോറുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, യുപിയിൽ കോൺഗ്രസിനായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത് ഏശിയില്ല. ഇതിനിടെ, നിതീഷിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായി. ജെഡിയുവിൽ ചേർന്ന് വൈകാതെതന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലും എത്തി. അവിടെയും പക്ഷേ നില്‍പ്പുറപ്പിക്കാൻ കിഷോറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അധികാര വടംവലിയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും കിഷോറിനെ പാർട്ടിയുടെ പുറത്തെത്തിച്ചു. പിന്നീടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം. പാർട്ടിയിൽ ചേരും എന്ന ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ കിഷോർ പുറത്തു കടന്നു.

അതിനിടെ നീതീഷ് കുമാറും ബിജെപിയും തെറ്റി. നിതീഷിനെ വിമർശിച്ച കിഷോർ പിന്നീട് നിതീഷുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വരും നാളുകളിൽ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിതീഷ്–കിഷോർ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുമോ? താൻ ബിഹാറിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കിഷോർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ‘ബിഹാറിനെ നന്നാക്കാനായി’ ജന സുരാജ് യാത്ര നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രചരണത്തിലാണ് കിഷോർ ഇപ്പോള്‍. ചമ്പാരനിലെ ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിൽനിന്നാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് 3000 കി.മീ നീളുന്ന പദയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്), ബിജെപി, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ എന്നീ മൂന്ന് വലിയ പാർട്ടികൾക്കു പുറമെ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാം മോർച്ച, ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി, വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമതാ പാർട്ടി, ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‌ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‌ലിമിന്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചെറിയ പാർട്ടികളും ബിഹാറിൽ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിനായി വാദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഒരു പ്രതിച്ഛായാ നിർമിതിയാണോ കിഷോറിന്റെ ലക്ഷ്യം? അതോ തന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കലോ? കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ നിരവധി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന ആവശ്യം കാലാകാലങ്ങളായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്.

