പ്രായപരിധിയിൽ ഭിന്നത; പാർട്ടി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം: തുറന്നടിച്ച് ദിവാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഐയിൽ പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ തുറന്നെതിർത്ത് മുതിർന്ന നേതാവ് സി.ദിവാകരൻ. പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ട്. പ്രായപരിധി വയ്ക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്. അത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം. പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടത് മാത്രമേ അറിയൂവെന്നും ദിവാകരൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായാണ് പ്രായപരിധിയെപ്പറ്റി ഒരു സിപിഐ നേതാവ് തുറന്നുപറയുന്നത്.

സിപിഐയിൽ 75 എന്ന പ്രായപരിധി നടപ്പിലാക്കിയാൽ, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കെ.ഇ.ഇസ്മായിലും സി.ദിവാകരനും സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽനിന്നു പുറത്താകും. ഇസ്മായിലിനു പാ‍ർട്ടി കോൺഗ്രസോടെ ദേശീയ നിർവാഹകസമിതി അംഗത്വവും നഷ്ടപ്പെടും. ഫലത്തിൽ ഇസ്മായിലിന്റെ വിടവാങ്ങൽ വേദികളായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും വിജയവാഡയിലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസും മാറും.

കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കാനം വിരുദ്ധനുമായ വി.ബി.ബിനു പ്രായപരിധിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി തിരിഞ്ഞത് ആദ്യ വെടിയൊച്ചയായി കരുതാം. പ്രായപരിധി ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ മാർഗരേഖ മാത്രമാണെന്നും അതിനു പാർട്ടി ഭരണഘടനാ സാധുത ഇല്ലെന്നുമാണ് ബിനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സംസ്ഥാന, ദേശീയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇതു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. പ്രായത്തെക്കാൾ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും കാനത്തിനെതിരെ ഒളിയമ്പെയ്തു.

അംഗസംഖ്യയിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് 75 വയസ്സ് കമ്മിറ്റികളിലെ വിടപറയൽ പ്രായമായി നിശ്ചയിക്കാൻ സിപിഐ ദേശീയ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത്. പകരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കമ്മിറ്റി പ്രാതിനിധ്യം യുവതലമുറയെ ആകർഷിക്കുമെന്നും അതുവഴി പാർട്ടി വളരുമെന്നുമാണു പ്രതീക്ഷ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രായപരിധി 65 ആയും വച്ചു. ഇതു ജില്ലാ സമ്മേളനം തൊട്ട് കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മുൻകൈ എടുത്തു. 72 വയസ്സുകാരനായ കാനത്തിന് ഈ പരിധി ബാധകമാകില്ല. ഇസ്മായിലിനും ദിവാകരനും ബാധകമാകും എന്നു കൂടി കണ്ടാണ് ഇളവുകൾ വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് എതി‌ർചേരിയുടെ വിമർശനം.

English Summary: C Divakaran on age controversy in CPI