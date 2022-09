പേപ്പട്ടികളെ കൊല്ലാന്‍ അനുവദിക്കണം: കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ പേപ്പട്ടികളെ കൊല്ലാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി. നാളെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വരാനിരിക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അപേക്ഷ. നിലവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ പക്ഷികളിൽ നിന്നോ രോഗബാധ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ചാൽ ആ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കൊല്ലാനുള്ള വൃവസ്ഥ നിയമപരമായുണ്ട്. പക്ഷേ പേപ്പട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിയമം അതിന് എതിരാണ്. പേവിഷ ബാധയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെ കൊല്ലാതെ തടവിൽ വയ്ക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പേപ്പട്ടികളെ കൊല്ലാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയോട് അപേക്ഷിച്ചു.

പേപ്പട്ടികളുടെ ജനന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് എബിസി ചടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത് നടത്തിയത് കുടുംബശ്രീയായിരുന്നു. എന്നാൽ അനിമൽ വെൽഫയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബശ്രീയെ ഇതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഇടക്കാല അനുമതിയെങ്കിലും നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: The state Government should be allowed to kill stray dogs and violent stray dogs in the Supreme court