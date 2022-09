റോഡ് നിറയെ കുഴി; പെയിന്റടിച്ച് നാട്ടുകാർ; നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടി

മുംബൈ∙ റോഡിലെ കുഴിമൂലം പൊറുതിമുട്ടിയ മുംബൈയിലെ ജനം പ്രതിഷേധിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ. കുഴികളിൽ പെയിന്റടിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തു.



നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കുഴികളിൽ പെയിന്റടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. വാച്ച്ഡോഗ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് കുഴികളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും പ്രശ്നം അധികാരികളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിനുമായി പെയിന്റടിച്ചത്. നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഇല്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് പുതിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. അന്ധേരിയിലെ ചർച്ച് റോഡ്, ബ്രിഹാൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തയത്. മൺസൂൺ ആയതോടെ മഴയത്ത് പല റോഡുകളും തകർന്നു. എന്നാൽ ഇവ നന്നാക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടം യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല.

റോഡിലെ കുഴിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചപ്പോൾ.

നവരാത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ച് റോഡ് തകർന്നത് ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാച്ച് ഡോഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സഹ സ്ഥാപകൻ ഗോഡ്ഫ്രെയ് പിമെന്ദ പറഞ്ഞു. ‘‘കുഴികൾ പല നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പെയിന്റടിച്ചത്. റോഡുകൾ നന്നാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലാണ് കൂടുതൽ റോഡുകളും തകർന്നത്. വൻ തുക നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് നന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയാറാകുന്നില്ല. പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടതോടെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസം ഈ രീതിയിൽ റോഡുകൾ തകർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയിന്റടിക്കും. 39,038.83 കോടി രൂപയാണ് ബിഎംസിയുടെ 2021–22 വർഷത്തിലെ ബജറ്റ്. ഇത് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബജറ്റിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയാണ്. ഇതിൽ 2,200 കോടി രൂപ റോഡ് വികസനത്തിനായി നീക്കിവച്ചതാണ്. എന്നാൽ റോഡുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ല– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റോഡിലെ കുഴി അടച്ചപ്പോൾ

English Summary: Residents Paint Potholes With Colours In Mumbai To Raise Awareness