തെളിവുകളുടെ ഖനി, അങ്കിതയുടെ ആ മുറി? തകർത്തത് ആര്? കത്തിച്ചത് എന്തിന്?

ഋഷികേശിലെ വനൻതാര റിസോർ‍ട്ടിലെ ആ മുറി എന്തിനാണ് ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തിയത്? ആരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു ആ ഇടിച്ചു നിരത്തിൽ ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രം. വനൻതാര റിസോർട്ടിലെ ആ മുറി ഇടിച്ചു നിരത്തിയതോടെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ‍ക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടി ഇല്ലാതാകും ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയെന്ന വനൻതാര റിസോർട്ടിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇടിച്ചു നിരത്തിയ ആ മുറി. അങ്കിതയുടെ മരണത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് വിനോദ് ആര്യയുടെ മകൻ പുൾകിത് ആര്യ അടക്കം മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഭരണ കക്ഷി നേതാവിന്റെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിക്കേണ്ട ‘കൃത്യസ്ഥലമാണ് ’ ഇടിച്ചു നിരത്തിയത്. ഒരു വിഭാഗം റിസോർട്ടിന് തീയിട്ടു. സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ആദ്യം കൈയടിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ആ സർക്കാരിന് നേരെ തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനായിരുന്നോ സർക്കാരിന്റെ ധീര നടപടി. അതോ മുറി ഇടിച്ചു നിരത്തിയത് തെളിവു നശിപ്പാക്കാനായിരുന്നോ? ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് സീൽ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അങ്കിതയുടെ മുറി. കുറ്റാരോപിതരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ആ മുറി ഇടിച്ചു നിരത്തിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വിശദീകരണം നൽകിയതോടെ സംശയം ഇരട്ടിച്ചു. ആരു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടിച്ചു നിരത്തിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. വിഡിയോ എടുത്ത ശേഷമാണ് മുറി ഇടിച്ചു നിരത്തിയതെന്ന് പൊലീസും. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് തിരക്കിട്ട് അങ്കിതയുടെ മുറി മാത്രം ഇടിച്ചു നിരത്തിയത്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഇടിച്ചിടണ്ടതാണോ സീൻ ഓഫ് ക്രൈം എന്ന കൃത്യസ്ഥലം? എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾക്ക് തെളിവു നൽകിയത് ‘കൃത്യസ്ഥലം’ എന്ന ‘സീൻ ഓഫ് ക്രൈമാണ്. ഓരോ കേസിലും നീതി ദേവതയ്ക്കായി ദൈവം തെളിവു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ കൃത്യസ്ഥലം. യഥാർഥ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുന്നതു വരെ ദൈവത്തിന്റെ ആ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ ? കൃത്യസ്ഥലം നശിപ്പിച്ചാൽ അതും മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യമല്ലേ?



∙ കൃത്യസ്ഥലം, ഇത് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭൂമി

‘കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് കൃത്യസ്ഥലത്തു നിന്നാകണം’ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധ ഫൊറൻസിക് സർജനായ പ്രഫ. കീത് സിംസൺ ‘ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മർഡർ’ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. കൊലപാതക കേസുകളുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ‘സീൻ ഓഫ് ക്രൈം’ അല്ലെങ്കിൽ ‘കൃത്യസ്ഥലമാണ്’. ‘ കൃത്യസ്ഥലത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൃത്യസ്ഥലത്ത് ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയുള്ളതൊന്നും മാറ്റാനും പാടില്ല’. പ്രഫ. കീത് സിംസന്റെ ഈ നിർദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പാലിക്കുന്നതെന്ന് ഫൊറൻസിക് മെഡിസിൻ ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റും പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് സർജനുമായ ഡോ. പി.ബി. ഗുജ്റാൾ പറഞ്ഞു. ‘കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭൂമിയാണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം.

ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്വാഭാവികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ സംശയം തോന്നണം. അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും സംശയം തോന്നണം. കൊല നടന്ന മുറിയിലാണെങ്കിൽ കട്ടിലിന്റെയും മേശയുടെയും സ്ഥാനം അടക്കമുള്ള മാക്രോ തെളിവുകൾ പ്രധാനമാണ്. അതു പോലെ തന്നെ കുറ്റവാളിയുടെയും ഇരയുടെയും മുടിയുടെ ഇഴ മുതൽ കൈയിലെ നഖം അടക്കമുള്ള മൈക്രോ തെളിവുകളും തരേണ്ടത് ഈ കൃത്യസ്ഥലമാണ് ’ ഡോ. പി.ബി. ഗുജ്റാൾ പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളിയും ഇരയും ഒരുമിച്ചുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് കൃത്യസ്ഥലം. ഒരു പക്ഷേ നാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യസ്ഥലം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സാക്ഷി ഞാനാണ്. അവയുടെ തെളിവുകൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി നീതി ദേവതയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതലയാണ്. അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസിൽ ആ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ.

ഡോ. പി.ബി. ഗുജ്‌റാൾ

∙ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടുക

കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴാണ് പൊലീസ് എത്തേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്രിമിനൽ പ്രൊസിജ്യർ കോഡ് സെക്ഷൻ 157 ൽ കൃത്യമായുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കൃത്യസ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും. ‘കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുക. സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ എസ്ഐ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണം അവിടെ എത്താൻ’

തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക, കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ‍ കണ്ടെത്തുക, ഭാവിയിലെ അന്വേഷണത്തിനായി തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പൊലീസ് നടത്തുന്നത് പ്രാഥമിക അന്വേഷമാണ്. സ്ഥലം സംരക്ഷണമാണ് പൊലീസിന്റെ ആദ്യ ചുമതല. പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങണം. അതിനു ശേഷം സയന്റിഫിക് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തും.

എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ.

കൊലക്കേസുകളിൽ മുടി, രക്തം, ഉമിനീർ, വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗം എന്നിവ ഇവരാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഫൊറന്‍സിക് വിഭാഗം നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, കെട്ടിടങ്ങളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം തുടങ്ങിയ കണ്ടെത്തും. വിരലടയാള വിദഗ്ധർ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് സംശയാസ്പദമായ വിരലടയാളങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിനു ശേഷം കുറ്റവാളിയുടെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ സമീപ വാസികളെ പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഫൊട്ടോഗ്രാഫറും വീഡിയോ ഗ്രാഫറും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തണം. അതിനു ശേഷം പൊലീസ് കൃത്യസ്ഥല മഹസർ തയ്യാറാക്കണം. കൃത്യസ്ഥല മഹസറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം പോര. നിർബന്ധമായും ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ അതിൽ സാക്ഷിയാകണം. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പം കൃത്യസ്ഥല മഹസറും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. ഏതു കേസിന്റെയും അടിസ്ഥാന രേഖയാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാകും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാഴ്ച വരെ കൃത്യസ്ഥലം പൊലീസ് സീൽ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കും. തീർന്നില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ പൊലീസ് സർജന്‍ സ്ഥലം പരിശോധിക്കും. തെളിവുകൾ ഒത്തു നോക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നു വ്യക്തം. അങ്കിതയുടെ മുറി ഇടിച്ചിട്ടത് വെറുതയല്ല.

∙ അങ്കിതയുടെ മുറി മനപൂർവം ഇടിച്ചു നിരത്തിയതാണോ ?

കേസിൽ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യസ്ഥലം പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കും. ഇതാണ് പതിവ്. വനൻതാര റിസോർട്ടിലെ അങ്കിതയുടെ മുറി മാത്രം ഇടിച്ചു നിരത്തി തീയിട്ടതാണ് സംശയത്തിന് കാരണം. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെയാണ് മുറി ഇടിച്ചു നിരത്തിയതെന്നാണ് അറിവ്. ഇടിച്ചു നിരത്തിയാലും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം. പക്ഷേ തീയിട്ടാൽ അതും സാധ്യമല്ല. കെട്ടിടം ഇടിച്ചു നിരത്താൻ ഉത്തരവ് നൽകേണ്ടത് ജില്ലാ ഭരണ കൂടമാണ്. പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അനധികൃതമായി ഇടിച്ചു നിരത്തിയാൽ ആ നടപടിക്കു നിയമസാധുതയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് പ്രതികൾക്ക് കോടതിയിൽ വാദിക്കാം. മറിച്ചു വാദിക്കാൻ പ്രൊസിക്യൂഷന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോഴും പ്രയോജനം പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കും. മുറിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ‘വീഡിയോയും ചിത്രവും ദ്വിമാനമാണ്. ഫലത്തിൽ ഭാവിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് അവ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല’ അഭിഭാഷകനും മുൻ എസ്പിയുമായ എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ‘ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും (മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജ്ക്ട്സ്) പ്രധാനമാണ്. രക്തത്തിന്റെ പാടു കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ആയുധം കൊണ്ടാണ് ആക്രമം നടന്നതെന്നു വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതു പോലെ കാലം മാറി. വെടിയേറ്റാൽ ചോരത്തുള്ളികൾ ചിതറിയാണ് വീഴുക. വടി കൊണ്ട് അടിയേറ്റ മുറിവിൽ നിന്നുള്ള ചോരപ്പാട് കുറച്ചു കൂടി വൃത്തത്തിലാകും ’ എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

∙ കൃത്യസ്ഥലം സൂക്ഷിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ആ കൈയൊപ്പ്

കൃത്യസ്ഥലത്തു നിന്ന് എത്ര കാലം വരെ തെളിവുകൾ കിട്ടും. ഈ ചോദ്യത്തിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരം നൽകില്ല. കോഴിക്കോട് 16 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് സ്ഥലത്തു നിന്നു തെളിവു ലഭിച്ചത്. അതോടെ ആത്മഹത്യയായി ഫയലിൽ ഉറങ്ങിയ കേസ് കൊലപാതകമായി. 2 പതിറ്റാണ്ടു മുൻപാണ് സംഭവം. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റോഡിൽ മരിച്ചു കിടന്നു. സമീപത്ത് സയനൈഡ് കുപ്പിയുണ്ട്. അന്വേഷിച്ചവർ എല്ലാം വിധിയെഴുതി. സയനഡ് കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ്. 16 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അന്നത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി എസ്. ആനന്ദകൃഷ്ണന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചു. ആ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല. പൊലീസ് സർജനും ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിന് അയച്ചു. സംഘം സ്ഥലത്തു പരിശോധന നടത്തി. കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു ഭാഗമുണ്ട്. ആദ്യ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പരേതന്റെ ഉമിനീർ പരിശോധനയിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനേഡ് മാത്രം. മരിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ആന്തരികാവയവ പരിശോധനയിൽ ഹൈഡ്രജൻ സയനേഡിന്റെ സാന്നിധ്യം. പൊട്ടാസ്യം സയനേഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തി ഹൈഡ്രജൻ സയനേഡ് ആയെന്നു ചുരുക്കം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ആദ്യ സ്ഥലത്ത് ആരോ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. തുപ്പിയപ്പോൾ സയനേഡ് പുറത്തു വന്നു. അതോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. വിവാദമായ പെരുമ്പാവൂർ ജിഷാ കൊലക്കേസിൽ പ്രതി അമിറുൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയത് സ്ഥലപരിശോധനയാണ്.

‘ജിഷയുടെ വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ വാതിലിന്റെ കുറ്റിയിൽ ആ തെളിവു കരുതി വച്ചിരുന്നു’ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്പി എൻ.ജെ. സോജൻ ഓർമിക്കുന്നു. ‘ കൊതുകു കടിച്ചാൽ ആ മുറിവിൽ എത്ര ചോരപ്പാട് കാണും. അത്രയുമായിരുന്നു വാതിൽ കൊളുത്തിലെ രക്തബിന്ദു. അന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തു. ഡിഎൻഎ എടുത്തു വച്ചു. പിന്നീട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിങ്കിടിവാങ്കത്തു നിന്ന് അമിറുളിനെ പിടിച്ചു. ഡിഎൻഎ എടുത്തു. വാതിൽ പടിയിലെ ചോരയിലെ ഡിഎൻഎയും അമീറിന്റെ ഡിഎൻഎയും ഒന്നാണ്. കൊല നടത്തി പ്രതി മടങ്ങിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴാണ് ആ തെളിവു ലഭിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ഖനിയാണ് കൃത്യസ്ഥലം. സംഭവം നടന്നാൽ ഉടനെ അവിടെ സീൽ ചെയ്യണം. സീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കേസിനെ ബാധിക്കും, സോജൻ പറഞ്ഞു.

∙ നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കറെയും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും വധിച്ചത് ഒരേ തോക്കോ



ഒരേ തോക്ക്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാലു പ്രമുഖർ. യുക്തിവാദിയും സാമുഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കർ, സിപിഐ നേതാവ് ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ, എം.എം. ഖൽബുർഗി, മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്നിവരാണ് അവർ. രണ്ടു പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റുള്ളവർ കർണാടകയിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ കേസിൽ നിർണായക തെളിവായത് കൃത്യസ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവാണ്. അതും വെടിയുണ്ടയുടേത്. നാലു പേരും വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ ഒരേ കേന്ദ്രം. കൊലയാളികൾ മാറി. 2 തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തോക്കു മാത്രം നാലു സംഭവത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു. ‘ ധാബോൽക്കർ വധക്കേസിലെ തോക്കും ഉണ്ടയും ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ വെടിയുണ്ടയുടെ ഷെല്ലിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഇതേ അടയാളങ്ങൾ തന്നെ മറ്റു 3 വധക്കേസുകളിലെ വെടിയുണ്ടയുടെ ഷെല്ലുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതോടെ കേസിന് തുമ്പായി, കേസ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച സിബിഐ മുൻ എസ്പി എം. നന്ദകുമാർ നായർ ഓർമിക്കുന്നു. ‘കൃത്യസ്ഥലത്തിന്റെ വില അറിയാവുന്നത സിബിഐക്കാണ്. പലപ്പോഴും സിബിഐ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സംഭവ സ്ഥലം ആകെ മാറിയിരിക്കും. കൊലക്കേസിൽ മൃതദേഹം പോലും കിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റുമാണ് അന്വേഷണം. നന്ദ കുമാർ നായർ പറഞ്ഞു.

നന്ദകുമാർ നായർ.

‘ നക്സൽ വർഗീസ് കൊലക്കേസിൽ 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാടായിരുന്നു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാടായി മാറി. പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പടം എടുത്താണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. കേസ് ശിക്ഷിച്ചു. പോൾ മുത്തൂറ്റ് വധക്കേസിൽ കൊല സംബന്ധിച്ച നിർണായക സൂചന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചു. എസ് കത്തിക്കു പകരം ഒറിജിനൽ കത്തി തന്നെ കണ്ടെടുത്തു, നന്ദ കുമാർ നായർ പറഞ്ഞു.

കെ.ജി. സൈമൺ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ കൂടത്തായിൽ കൃത്യസ്ഥലം കരുതി വച്ചത് സയനൈഡ്

കുപ്രസിദ്ധ കൊലപാതക പരമ്പര നടന്ന കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിൽ എസ്പി കെ.ജി. സൈമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നത് 13 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. ജോളി അറുംകൊല നടത്തിയ ആ വീട് അതേ പോലെ നിന്നിരുന്നു. വീട്ടിലെ രഹസ്യ സ്ഥലത്താണ് ജോളി സയനൈഡ് കരുതി വച്ചിരുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അലമാരയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച ഡപ്പയിൽ നിന്നു സയനൈഡ് കണ്ടെടുത്തു. കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി. ‘കൊലപാതക കേസുകളിൽ തെളിവുകളുടെ നിധിയാണ് സംഭവ സ്ഥലം. സംഭവ സ്ഥലം പല വട്ടം പരിശോധിക്കുക പതിവാണ് മുൻ എസ്പി കെ.ജി. സൈമൺ പറഞ്ഞു. അഞ്ചൽ ഉത്ര വധക്കേസിൽ സംഭവ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യ സൂചന ലഭിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് ഐജി (ഒന്ന്) ഹരി ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ‘വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ കയറി അണലി കടിക്കുമോ. ഇതുവരെ കടിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല എന്ന സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് പാമ്പ് കടിച്ചല്ല ഉത്തര മരിച്ചതെന്നും മറിച്ച് ഭർത്താവ് കടിപ്പിച്ചാണ് കൊന്നതെന്നും തെളിഞ്ഞത്’ ഹരി ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

കൂടത്തായി കേസിലെ പ്രതി ജോളി ജോസഫ്.

∙ നായുടെ വാ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പല്ലുകൾ കണ്ടില്ല !

തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുന്ന കൃത്യസ്ഥല മഹസറിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാൻ ഏഡ് കുട്ടൻ പിള്ളയെന്ന സാങ്കൽപ്പിക പൊലീസ് കഥാപാത്രം എഴുതിയതായി പറയുന്ന മഹസർ കഥ വായിച്ചാൽ മതി. ഏഡ് എന്നാൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ. പട്ടി കടിച്ചുവെന്ന പരാതി അന്വേഷിക്കാനാണ് ഏഡ് കുട്ടൻ പിള്ള ചെല്ലുന്നത്. പട്ടിയെ ഭീകരമായി വർണിച്ചു. ഒടുവിൽ വാ തുറന്നപ്പോൾ പല്ലു കണ്ടില്ലെന്ന് എഴുതി മഹസർ പൂർത്തിയാക്കി. ഇതു കഥയാണ്. പക്ഷേ യഥാർഥത്തിൽ കേസ് ബലപ്പെടുത്താനും ഇല്ലാതാക്കാനും മഹസറിന് കഴിയും. സംഭവ സ്ഥലത്തെ എല്ലാം മഹസറിൽ വരണം. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും കൂടി എടുത്ത ശേഷമാണ് കൃത്യസ്ഥല മഹസർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടു പാടില്ല. പൊരുത്തക്കേടു വന്നാൽ കേസു തോൽക്കും. മഹസറിലെ ഈ വീഴ്ചയാണ് സൗമ്യ വധക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സൗമ്യയെ തള്ളിയിട്ടുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. ഏതാനും പേജുകൾ മറിച്ചപ്പോൾ സൗമ്യ ട്രെയിനിൽ നിന്നു ചാടുന്നതു കണ്ടതായി മൊഴിയും. അതോടെ കോടതിക്കു സംശയം വന്നു. സംശയത്തിന്റെ ആനൂകൂല്യം പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമിക്കു ലഭിച്ചു. വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കോടതി കുറച്ചു.

പി. ശങ്കരൻ കുട്ടി.

സംഭവ സ്ഥലം നോക്കിക്കണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ മഹസർ എന്നാണ് ഈ മഹസറിനെ പറയുകയെന്ന് എസ്ഐ പി. ശങ്കരൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു. തൃശൂർ പൊലീസിലെ പ്രമുഖ മഹസർ എഴുത്തു വിദഗ്ധനാണ് പി. ശങ്കരൻ കുട്ടി. പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളിൽ എല്ലാം മഹസർ എഴുതിയത് ശങ്കരൻ കുട്ടിയാണ്. ‘സംഭവ സ്ഥലം പലവട്ടം സന്ദർശിക്കും. സാക്ഷിമൊഴികൾ എല്ലാം പഠിക്കും. അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹസറിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തും. മഹസറിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പാടില്ല, 20 പേജുകൾ മുതൽ 40 പേജുകൾ വരെ കൃത്യസ്ഥല മഹസർ മാത്രം നീളും. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വൃത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഹസറിൽ ഉണ്ടാകണം. ശങ്കരൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു. 600 ൽ ഏറെ മഹസറുകൾ ശങ്കരൻ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയും മറ്റും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത്സംഭവ സ്ഥലം മനസിലാക്കാൻ കോടതിയുടെ ഏക ആശ്രയം കൃത്യസ്ഥല മഹസറായിരുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോൾ വീഡിയോയും മറ്റും വന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ വരെ കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിക്കുന്നു.

∙ ദേ ആ സിബിഐക്കാർ കുറെ പാവകളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്

ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസിൽ ചേക്കേറിയതാണ് ഈ ഡമ്മി പരിശോധന. ഒരേ കേസിൽ പലപ്പോഴും പല സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട്. ലോക്കൽ പൊലീസിന് മാത്രമാണ് സംഭവം നടന്ന ഉടനെ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമോ സംസ്ഥാന ക്രൈം ബ്രാഞ്ചോ ആയിരിക്കും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുക. സിബിഐ വരുമ്പോഴേക്കും വർഷങ്ങൾ കഴിയും. പലപ്പോഴും അപ്പോഴേക്കും സംഭവ സ്ഥലത്തിന്റെ രൂപം മാറിയിരിക്കും. കുറ്റകൃത്യം മനസിലാക്കാനും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച തെളിവുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനും നടത്തുന്നതാണ് സീൻ റീക്രിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസ്ഥലത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം.

ഡമ്മി പരിശോധനയും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പോളക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലെ പീതാംബരൻ വധക്കേസിൽ അന്നത്തെ സിബിഐ എസ്പി രാധാ വിനോദ് രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഡമ്മി പരിശോധന നടത്തിയത്. പിന്നീട് പേര്യ കൊലക്കേസിൽ അടക്കം മിക്ക കേസുകളിലും സീൻ റീക്രിയേഷൻ നടത്തി. സീൻ റീക്രിയേഷൻ പക്ഷേ കോടതി തെളിവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവിലേക്ക് എത്താൻ ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക.



ഹരിശങ്കർ.

അതേ സമയം കൃത്യസ്ഥലത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് നിയമപരമായ പിൻബലമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തെളിവു നിയമത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് തെളിവു ശേഖരണം നടത്തേണ്ടത്. സംഭവ സ്ഥലം തെളിവുകളുടെ ഖനിയാണ്. പക്ഷേ ഖനിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാകണം. ‘ രക്തം എടുക്കേണ്ടത് സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റാണ്. വിരലടയാളം എടുക്കേണ്ടത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പർട്ടും. സംഭവം രാവിലെ നടന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വിരലടയാളം എടുത്താൽ അതിനു വിലയില്ല. അതിനാല്‍ കൃത്യസ്ഥലം കൃത്യമായി ബന്തവസിൽ എടുക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം, എം.ജെ. സോജൻ പറഞ്ഞു.

∙ കേരളത്തിലും കൃത്യസ്ഥലം ഇടിച്ചു നിരത്തിയോ

അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസിൽ മാത്രമാണോ ഇടിച്ചു നിരത്തിൽ. കേരളത്തിലും അത്തരം സംഭവം ഉണ്ടായോ. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പടെ ആരോപണ മുനയിൽ വന്ന പീഡനക്കേസിലും സമാന സംഭവം നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. സമീപത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ വച്ച് പീഡനം നടന്നുവെന്ന് ഇര മൊഴി നൽകി. അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വീടില്ല. പകരം പറമ്പു മാത്രം. ആരോ ഇടിച്ചു നിരത്തി. വീട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ പല വഴികളുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖകൾ നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല.

അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കേസിലും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അടുത്ത നീക്കം ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അടുത്ത നടപടിയാണ്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല റിസോർട്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തിയതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണ കൂടവും എംഎൽഎ റേണു ഭിഷ്ടും വെളിപ്പെടുത്തി. റിസോർട്ട് പൊളിച്ച കേസിൽ ജില്ലാ ഭരണ കൂടം അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ഇടപെട്ടാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം റിസോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചതെന്നാണ് അറിവ്. ത്രീഡി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയാൽ പിന്നീട് സംഭവ സ്ഥലം അതേ തരത്തിൽ ഡിജിറ്റലായി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. സിബിഐ അടക്കം അവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അധികൃതർ തന്നെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഏതു തെളിവും ഇടിച്ചു നിരത്തപ്പെടും.

