പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തടയേണ്ടത് എങ്ങനെ?; നിർണായക യോഗങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിര്‍ണായക യോഗങ്ങള്‍. സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനം ഏതു രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഡിജിപി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുള്ള എസ്പിമാർവരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ യോഗത്തിനുശേഷമായിരിക്കും പൊലീസിന്റെ യോഗം. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തടയുന്നതിനു നടപടികളെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. കലക്ടര്‍മാരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളുമാണു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എൻഐഎ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഡിജിപി നിർദേശം നൽകി. എൻഐഎ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഫിസുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ ഏജൻസിയാണ്. മറ്റു പാർട്ടി ഓഫിസുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാന ഓഫിസുകളല്ലാതെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫിസുകളെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ട്രസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റു സംഘടനകളുടെയും ഓഫിസുകളുമായി ചേർന്നും വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫിസുകളുണ്ട്. വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ഓഫിസുകള്‍ പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമകൾക്കു നോട്ടിസ് നൽകിത്തുടങ്ങി.

നിരോധനം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറുന്ന സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തൽ. നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും നീക്കങ്ങൾ പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേസുകളിൽ നേരത്തെ പ്രതികളായവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനാണ് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള നിർദേശം.

മറ്റുള്ള പാർട്ടികളുടെ ഓഫിസുകൾക്കും നേതാക്കൾക്കും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രതിയായ കേസുകളുടെ എണ്ണം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു.



English Summary: DGP to convene a meeting of Kerala Police Higherups in the wake of Popular Front ban