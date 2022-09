‘മഹ്സയുടെ ദാരുണ മരണം വേദനിപ്പിച്ചു; പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മറവിൽ അരാജകത്വം അംഗീകരിക്കില്ല’

ടെഹ്റാൻ ∙ ഹിജാബ് ധരിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കുർദ് യുവതി മഹ്സ അമിനി (22) കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇറാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ ഭരണകൂടം. മഹ്സ അമിനിയുടെ ദാരുണ മരണം ഇറാനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേദനയായെന്നും എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മറവിലുള്ള അരാജകത്വം ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്സി ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ചാനലിനു അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തെ 46 നഗരങ്ങൾക്കു പുറമേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 17ന് തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇതുവരെ 76 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ ടിവി വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ നിലവിൽ നടക്കുന്നതു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമല്ല, രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള കലാപമാണ്. സർക്കാരിന്റെ കടമയും പ്രഥമ പരിഗണനയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമാണ്. അക്രമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം കെടുത്താൻ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അനുവദിക്കില്ല. ദേശീയ ഐക്യത്തെയും രാജ്യത്തിന്റെയും അഖണ്ഡതയയെയും തകർക്കാനാണു പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മറവിൽ അക്രമം കാണിക്കുന്നവരെ നേരിടണമെന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരക്കാരോടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദയയും കാണിക്കില്ല’’– ഇബ്രാഹിം റെയ്സി പറഞ്ഞു.

കുർദുകൾക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലാണു പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റവും രൂക്ഷം. മേഖലയിലെ ഓഷൻവീഹ് നഗരം പട്ടാളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു കുർദു മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി. കുർദ് വിഘടനവാദികൾ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതായി ആരോപിച്ച് വടക്കൻ ഇറാഖിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

പ്രക്ഷോഭം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു. ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ വനിതകൾ വസ്ത്രധാരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറിയയിലെ കുർദ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഖമിഷ്​ലി നഗരത്തിലും മുടിമുറിച്ചും ശിരോവസ്ത്രം കത്തിച്ചും വനിതകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിറിങ്ങിയിരുന്നു.

