മോഷണക്കുറ്റത്തിന് അമ്മ ജയിലിൽ; പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച് പിതാവ്

ലുധിയാന ∙ അമ്മ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺമക്കളെ പീഡിപ്പിച്ച പിതാവിനെ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലെ ഖന്നയിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ഇയാൾ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട അയൽക്കാരിയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

‘മോഷണക്കുറ്റത്തിന് ഇയാളുടെ ഭാര്യ ലുധിയാനയിലെ ജയിലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് 15, 10 വയസ്സു വീതമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും ആറു വയസ്സുകാരനായ മകനുമൊപ്പമാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 4ന് രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് ഞാൻ ടെറസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടത്. നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. പിറ്റേ രാത്രിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചു.

പിന്നാലെ കുട്ടിയോടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പല വട്ടം പീഡിപ്പിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു. പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചതായി ഇളയ പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് പരാതിപ്പെട്ടത്’’ – അയൽക്കാരി പറഞ്ഞു.

English Summary: Khanna: Their mother is in jail, man arrested for raping his two minor daughters