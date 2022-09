ബവ്കോ മദ്യശാലകൾ ഇന്നു വൈകിട്ട് ഏഴിന് അടയ്ക്കും; തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷന്റെ മദ്യശാലകൾ ഇന്നു വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് അടയ്ക്കും. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും രണ്ടിനും കോർപറേഷന്റെയും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെയും മദ്യശാലകളും ബാറുകളും തുറക്കില്ല. കണക്കെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബവ്റിജസ് കോർപറേഷന്റെ മദ്യശാലകൾ ഇന്നു നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നത്.

രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 9 മണിവരെയാണ് കോർപറേഷന്റെ മദ്യശാലകൾ സാധാരണ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ മദ്യശാലകൾ പതിവുപോലെ രാത്രി 9 മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി സർക്കാർ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച അവധിയും രണ്ടാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തി പ്രമാണിച്ചുള്ള അവധിയുമാണ്. 265 ഷോപ്പുകളാണ് ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനുള്ളത്. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് 36 മദ്യശാലകളും മൂന്നു ബിയർ പാർലറുകളുമുണ്ട്. 664 ബാറുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.

