പൂച്ചയുടെ കടിയേറ്റു കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ എത്തിയ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ നായ കടിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ പൂച്ച കടിയേറ്റു കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ സാമൂഹികരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയ യുവതിക്ക് ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽവച്ച് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്താണ് സംഭവം. കോട്ടുകാൽ സ്വദേശിനി അപർണ(31)യ്ക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയുടെ കടിയേറ്റതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അപർണ. ഇന്നു രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം. ആശുപത്രിയുടെ ഐപി ബ്ലോക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കിടന്നിരുന്ന നായ അപർണയെ ആക്രമിച്ചത്. കാലിന് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു.

English Summary: Dog bite young lady who came to hospital for cat bite treatment