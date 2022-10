പാതിരപ്പള്ളിയിൽ കയർ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം; തീ കെടുത്താൻ ശ്രമം

ആലപ്പുഴ∙ പാതിരപ്പള്ളി കിഴക്ക് കയർ ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. കയർ ഉൽപന്നങ്ങളും കെട്ടിടവും നശിച്ചു. രണ്ട് യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.



English Summary: Fire breaks out at coir factory at Pathirappally