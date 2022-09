ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പ്രതിനിധി ആരെന്നതു സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ, സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അണിയറയിൽ സജീവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗാന്ധികുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരും മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾ എത്താൻ വഴിതെളിയുകയും, അത് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാകുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്.

രണ്ട് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ‘സ്വാഭാവിക’ പ്രസിഡന്റായി തുടരേണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവച്ച് ഒഴിഞ്ഞത്. ഇനി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ കട്ടായം പറഞ്ഞതോടെയാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താൻ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമായത്. താൻ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ‘വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെ’ന്നും രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, പാർട്ടിയിൽ സമൂല മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2019ൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ, ഗാന്ധികുടുംബത്തിന് അഭിമതനായ സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കയാണെന്നാണ് അണിയറ വർത്തമാനം.

അശോക് ഗെലോട്ടിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതിലൂടെ ‘ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി’ എന്നതായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഉന്നമിട്ടതെങ്കിലും, രാജസ്ഥാനിലെ എംഎൽഎമാർ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം അതിന്റെ മുനയൊടിച്ചു. ഗാന്ധികുടുംബവുമായി ഊഷ്മള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഗെലോട്ട് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയാൽ, അടുപ്പക്കാരനായ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ രാജസ്ഥാൻ ‍മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കാമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പാർട്ടിയിൽ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട പൈലറ്റിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയത് പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവസരം ഒത്തുവന്നപ്പോൾ സച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവർ. എംഎൽഎമാരുടെ നീക്കം കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത് ഈ മോഹത്തിനാണ്.

രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ചിന്ത ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ സജീവമാണെങ്കിലും, രാഹുൽ തയാറല്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്ക എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം അടുത്ത പ്രസിഡന്റിനായി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലേക്കു നോക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് രാഹുൽ ആവർത്തിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇതിനിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ.

