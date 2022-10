ധനികനായ പ്രവാസി ഒരു അദാനി; 102 കോടി രൂപ ദിവസ വരുമാനം, ‘ഒളിക്കാൻ’ പേരിനൊപ്പം ഷാ!

ഗൗതം അദാനി എലോൺ മസ്‌കിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ധനികനെന്ന നിലയിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ, ഏറ്റവും ധനികനായ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൗതമിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വിനോദ് ശാന്തിലാൽ അദാനി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ഐഐഎഫ്എൽ വെൽത്ത് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2022 പ്രകാരമാണ് ഏറ്റവും ധനികനായ എൻആർഐ (നോൺ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ) എന്ന നേട്ടം വിനോദ് അദാനി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏറ്റവും ധനാഢ്യനായ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിയെന്ന നിലയിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുമ്പോഴും, വിനോദ് അദാനിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന നിഗൂഢതകൾ വർധിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പിനായി വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പാനമ, പാൻഡോറ രേഖകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിനോദ് അദാനിയുടെ പേര് ആദ്യമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. നികുതിവെട്ടിപ്പുകാർ ‘സ്വർഗ’മായി കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വിനോദിന് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ രേഖകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വിവാദങ്ങളുടെ തോഴനെന്ന നിലയിൽ ഇളയ സഹോദരൻ ഗൗതം അദാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദാനി ഗ്രൂപ്പും വിനോദ് അദാനിയിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ബന്ധമില്ലെന്ന് പുറമേ ആണയിടുമ്പോഴും, ഇരുവര്‍ക്കുമിടയിലെ ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിദേശത്തെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇതേ വിനോദ് അദാനിയാണെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ വാസ്തവമെന്ത്? വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വിനോദ് അദാനി ഒരു ‘ഷാ’ കൂടി ചേർത്ത് തന്റെ പേര് വിനോദ് ശാന്തിലാൽ ഷാ എന്നു മാറ്റിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ശരിയോ?

∙ വിനോദ് അദാനി: ദുരൂഹതയുടെ ഏട്

അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും വളർച്ചയിലുമെല്ലാം അത്ര ‘തെളിച്ചമില്ലാത്ത’ ഏടാണ് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രനായ വിനോദ് അദാനിയുടേത്. ശാന്തിലാൽ അദാനി, ശാന്താബെൻ അദാനി ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനാണ് വിനോദ് അദാനി. രഞ്ജൻബെൻ അദാനിയാണ് ഭാര്യ. പ്രണവ് അദാനി, കൃപ അദാനി എന്നിവർ മക്കൾ.



വിനോദ് അദാനി സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം (ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: newsunzip.com)

പിതാവിന്റെ വഴിയേ ഗുജറാത്തിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് രംഗത്താണ് ബിസിനസ് ജീവിതത്തിനു തുടക്കമിട്ടതെങ്കിലും, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപേ തട്ടകം വിദേശത്തേക്കു മാറ്റിയ വിനോദ് നിലവിൽ സൈപ്രസ് പൗരനും ദുബായിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനുമാണ്. 2018ൽ ബ്രിട്ടിഷ് വെർജിൻ ഐലൻഡ്സിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചെന്നും മുഴുവൻ ഓഹരികളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണെന്നും പാനമ രേഖകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു.

∙ ഇപ്പോൾ വാർത്താ താരമായതെങ്ങനെ?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ വ്യക്തികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് വിനോദ് അദാനി വാർത്തകളിലെ താരമായത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഇത്. ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് 28 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. അതായത് ആകെ 37,400 കോടി രൂപയുടെ വർധനവ്! ഇക്കാലളവിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിദിനം സമ്പാദിച്ചത് ശരാശരി 102 കോടി രൂപ വീതമാണെന്നാണ് കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ വിനോദ് അദാനിയുടെ വളർച്ച കുറച്ചുകൂടി ‘ഭീകരമാണ്’. ഇക്കാലയളവിൽ 850 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 1,51,200 കോടി രൂപ വർധിച്ച് 1,69,000 കോടി രൂപയായി.



ഇതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ 10 പേരുടെ പട്ടികയിൽ വിനോദ് അദാനി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് 49–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു വിനോദ് അദാനിയെന്ന് ഓർക്കണം! കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഗൗതം അദാനിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് 15.4 ഇരട്ടിയായപ്പോൾ, വിനോദ് അദാനിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് 9.5 ഇരട്ടിയാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉറ്റ സൗഹൃദമുള്ള ഇളയ സഹോദരൻ ഗൗതം അദാനി രാജ്യവ്യാപകമായി വിവിധ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുമായി വിജയക്കൊടി നാട്ടുമ്പോഴാണ്, രാജ്യത്തിനു പുറത്ത് ചേട്ടൻ അദാനിയുടെ ബിസിനസ് കുതിപ്പ്.

∙ തുടക്കം പിതാവിന്റെ വഴിയിൽ

പിതാവ് ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടെ പാതയിലായിരുന്നു വിനോദ് ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടെയും ബിസിനസ് കരിയറിന്റെ ആരംഭം. അങ്ങനെയാണ് 1970കളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബിസിനസിലേക്കു തിരിയുന്നത്. വിനോദിനു പിന്നാലെയാണ് ഗൗതം അദാനി 1980 കളിൽ വജ്രവ്യാപാര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അധികം വൈകാതെ രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റുകളിൽ കണ്ണുവച്ച് വിനോദ് തന്റെ ബിസിനസ് വിദേശത്തേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടമായി സിംഗപ്പുരിൽ ഓഫിസ് തുറന്നു. പിന്നാലെ തട്ടകം സിംഗപ്പുരിലേക്കു മാറ്റി.

ഗൗതം അദാനി (ഫയൽ ചിത്രം)

പിന്നീട് മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് 1994ൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ദുബായിലേക്കു മാറ്റിയത്. ജക്കാർത്തയിലും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടു. ടെക്സ്റ്റൈൽസ് രംഗത്തായിരുന്നു തുടക്കമെങ്കിലും പിന്നാലെ മറ്റു ബിസിനസുകളിലേക്കും കടന്നു. നിലവിൽ ഊർജം, ഓയിൽ, അലുമിനിയം, കോപ്പർ, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വിനോദ് അദാനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം പടർന്നുകിടക്കുന്നു.

വിവാദങ്ങൾ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ വർഷം ചേട്ടൻ അദാനിയും ഇന്ത്യയിലെ വൻ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിദിനം 102 കോടി രൂപ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് വിനോദ് അദാനി ധനാഢ്യരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

∙ വിവാദങ്ങളിലെ വിനോദ്

ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പിനായി വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പാനമ, പാൻഡോറ രേഖകളിൽ വിനോദിന്റെ പേരുണ്ട്. മാതൃരാജ്യത്തെ നികുതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായും സമ്പാദിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന പണം നിക്ഷേപിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ രേഖകൾ, ഇന്ത്യയിൽ വൻ വിവാദക്കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇതിൽ പേരുൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് രാജ്യം വിനോദ് അദാനി എന്ന പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്.

2016ലാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമി‍ർ പുട്ടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്, പാക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡസനോളം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ 128 ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറുകണക്കിനു കോടീശ്വരന്മാരും പാനമ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥാപനം മുഖേന നടത്തിയ അനധികൃത നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പാനമ രേഖകൾ എന്ന പേരിൽ പുറത്തുവന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു പാൻഡോറ രേഖകൾ.

മാതൃരാജ്യത്തെ നികുതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായും സമ്പാദിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന പണം, പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരിൽ അഞ്ഞൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ടെന്നാണ് പാനമ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ഐശ്വര്യ റായ്, ഡിഎൽഎഫിന്റെ ഉടമ കെ.പി. സിങ്, പ്രമുഖ കമ്പനികളായ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ്, ഇന്ത്യ ബുൾസ് എന്നിവയുടെ പ്രമോട്ടർമാർ, മുംബൈ അധോലോക നായകനായിരുന്ന പരേതനായ ഇക്ബാൽ മിർച്ചി തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പമാണ് വിനോദ് അദാനിയും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

വിനോദ് അദാനി മകൻ പ്രണവ് അദാനിക്കും കൊച്ചുമകനുമൊപ്പം (ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: newsunzip.com)

പാനമ രേഖകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം, നികുതി വെട്ടിക്കുന്നവരുടെ ‘സ്വർഗ’മായ ബഹാമസിൽ 1994 ൽ വിനോദ് അദാനി ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഥമ ബിസിനസ് സംരംഭമായ ‘അദാനി എക്സ്പോർട്ട്സ്’ ആരംഭിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിനോദ് അദാനി ബഹാമസിൽ ഈ സ്ഥാപനം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിനോദ് അദാനി തന്റെ പേരിനൊപ്പം ‘ഷാ’ എന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

നികുതി വെട്ടിച്ച് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ മറ്റൊരു ‘സ്വർഗം’ ബ്രിട്ടിഷ് വിർജിൻ ഐലൻഡിൽ 2018ൽ വിനോദ് അദാനി മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചതായി പാൻഡോറ രേഖകളിലും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സംരംഭം അടച്ചുപൂട്ടിയതായി വിനോദ് അദാനി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

∙ 6800 കോടി തട്ടിച്ച് ബന്ധു

അതേവർഷം വിനോദ് അദാനിയുെട പേര് ഒരിക്കൽക്കൂടി വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഇത്തവണയും അത്ര നല്ല കാര്യത്തിനായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ 14 ബാങ്കുകളിൽനിന്നു നേടിയ 6800 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വ്യവസായി ജതിൻ മേത്ത, ഭാര്യ സോണിയ എന്നിവർ രാജ്യം വിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. ഇവരുമായി വിനോദിനുള്ള ബന്ധുത്വമാണ് ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തെ വാർത്തകളിലെത്തിച്ചത്. വിനോദിന്റെ മകൾ കൃപയെയാണ് ജതിൻ മേത്തയുടെ മകൻ സുരാജ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഒരു ‘ബന്ധവുമില്ലെ’ന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

വിനോദ് അദാനിയുമായി ബിസിനസ് സംബന്ധമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ സഹകരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഗൗതം അദാനിയുടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തുടക്കം മുതലേ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. വിനോദ് അദാനിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. 1994ൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ദുബായിലേക്കു പറിച്ചുനട്ട ശേഷം അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ വിനോദ് അദാനി ഒരു സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം. ‘അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ വിനോദ് അദാനിക്ക് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല’ എന്നു വ്യക്തമാക്കി 2017ൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ടും നൽകി.

ഗൗതം അദാനി (ഫയൽ ചിത്രം)

വിനോദ് അദാനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുണ്ടെന്നും മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളമായി അദ്ദേഹം പ്രവാസിയാണെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ബന്ധുവാണ്, ബന്ധമില്ല; വാസ്തവമെന്ത്?

അതേസമയം, ചേട്ടൻ അദാനിയുമായുള്ള ബന്ധം ഗൗതം അദാനിയുടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തുടർച്ചയായി നിഷേധിക്കുമ്പോഴും, വാസ്തവം അതല്ലെന്നാണ് അണിയറ സംസാരം. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചില ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിൽ വിനോദ് അദാനിക്ക് റോളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൗതം അദാനി നയിക്കുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിദേശത്തെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് വിനോദ് അദാനിയാണെന്നും ശ്രുതിയുണ്ട്.

അതിനിടെ, ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി വിനോദ് അദാനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇലക്‌ട്രജൻ ഇൻഫ്രാ എഫ്‌ഇസഡ്ഇയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അമിത മൂല്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇടനിലക്കാരായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഡിആർഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കസ്റ്റംസ്, എക്സൈസ്, സർവീസ് ടാക്സ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ അടുത്തിടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമായി നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടത്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തിടെ അംബുജ സിമന്റ് കമ്പനിയുടെയും എസിസിയുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നണിയിലും വിനോദ് അദാനിയുടെ ‘കൈകൾ’ കാണുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സിമന്റ് ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരു കമ്പനികളും ഏറ്റെടുത്തതോടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്ത് സിമന്റ് ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയായിരുന്നു. സ്വിസ് കമ്പനി ഹോൾസിമ്മിന് അംബുജ സിമന്റ്സിലും എസിസിയിലും ഉള്ള ഓഹരികളും ഇതര ഓഹരിയുടമകളുടെ പങ്കും 650 കോടി ഡോളർ (50,000 കോടി രൂപ) മുടക്കിയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

