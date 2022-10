ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൊന്നത് 117 നായകളെ വരെ! ഒരിക്കലും കടിയേറ്റില്ല; എവിടെയാണ് കിട്ടാൻ?

‘‘പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പുലിയെ ആയാലും നായയെ ആയാലും, റിസ്ക് ഒരു പോലെയാണ്’’. പിതാവ് എം.കിട്ടാൻ, ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം ചെന്താമര നഗറിലെ രമേഷിനോട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഒന്നു കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ‘‘നായയെ പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സു വിടരുത്, കള്ള് കുടിക്കരുത്, എണ്ണം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞ് കാശ് കൂടുതൽ വാങ്ങരുത്’’. അന്നു മുതൽ രമേഷിന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ നായകളും പുലിയാണെന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങി. അതു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച അച്ഛൻ ഒരു പുപ്പുലിയും. നായപിടിത്തത്തിൽ രമേഷിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്താണ് കിട്ടാന്റെ സ്ഥാനം. രമേഷിന്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ നായപിടിത്തക്കാരായ ഒരുപാടു പേരുടെ ഗുരുവാണ് രമേഷിന്റെ അച്ഛൻ എം.കിട്ടാൻ. സംസ്ഥാനമാകെ തെരുവുനായ്ക്കൾ നടമാടിയ സമയത്ത്, ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കിട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തവരാണ് പിന്നീട് ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായത്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 117 നായകളെ വരെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ തത്തമംഗലത്തുകാരൻ എം.കിട്ടാൻ ഇന്നെവിടെയാണ്? കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിനു നായകളെയാണ് കിട്ടാൻ ഇല്ലാതാക്കിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു? 1995 നു ശേഷം നായപിടിത്തത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നതോടെയാണ് കിട്ടാനു തൊഴിൽ നഷ്ടമായത്. അതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ തേടി പാലക്കാട്ടെ ചെന്താമരനഗറിലേക്കു കത്തുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. സർക്കാർ വരെ അംഗീകാരപത്രം നൽകി അനുമോദിച്ച കിട്ടാന്റെ ജീവിതം പറയുകയാണ് മകൻ രമേഷ്...

∙ കൊന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനു നായ്ക്കളെ!

‘‘എന്റെ അച്ഛൻ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാമായി ലക്ഷക്കണക്കിനു നായ്ക്കളെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയിട്ടുണ്ട്’’ – രമേഷ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ‘ലക്ഷമോ’ എന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനും മറുപടിയുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ 500 നായകളെയെങ്കിലും കൊല്ലും. കേരളത്തിലെയാകെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടന്നു കൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ രണ്ട്–രണ്ടരലക്ഷം ആയി. നാൽപതു കൊല്ലത്തോളം തുടർന്ന നായപിടിത്തം നിർത്താൻ ഒടുവിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേകാഗാന്ധി ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. അതോടെ കിട്ടാൻ ഈ പണി നിർത്തി. രമേഷ് ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം ശിഷ്യൻമാരും. നായയെ പിടിക്കാനുള്ള കമ്പിയും കുരുക്കുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. മറ്റു ജോലികളിൽ സജീവമായി.

എം.കിട്ടാൻ

∙ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൊന്നത് 117 നായ്ക്കളെ

തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിലെ കുറവൻ സമുദായക്കാരായിരുന്ന കിട്ടാന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ പണി തേടി തത്തമംഗലത്ത് എത്തിയതാണ്. കുരുക്കിട്ട് നായയെ പിടിക്കുകയും അതിനെ വിഷം കുത്തിവച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ വീരനായിരുന്നു കിട്ടാൻ. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പഞ്ചായത്തിലുമെല്ലാം നായകളെ പിടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പണി കിട്ടി. കിട്ടാന്റെ വീരപ്രവൃത്തി കണ്ടു കൂടെ കൂടിയവരെ ശിഷ്യരാക്കി. കുഞ്ഞിപ്പു, വിജയൻ, ഷൺമുഖൻ തുടങ്ങി കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നായപിടിത്തക്കാരെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനും പരിശീലനം നൽകി.

ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 117 നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയാണ് കിട്ടാൻ മികവ് തെളിയിച്ചത്. ഈ നേട്ടം റെക്കോർഡാണെന്നു പറഞ്ഞ് സർക്കാരിൽനിന്ന് അംഗീകാരപത്രവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. നാലാം ക്ലാസ് മുതലാണ് രമേഷിനെ കിട്ടാൻ നായയെ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. കുറേക്കാലം അച്ഛൻ നായയെ പിടിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കുരുക്ക് കയ്യിൽ തന്നു. 15 വർഷത്തോളം രമേഷും നായപിടിത്തം തുടർന്നു.

∙ കിട്ടനെ തേടി വന്ന കത്തുകൾ

സർക്കാരിന്റെ പരിശീലനവും അംഗീകാരവും കിട്ടിയതോടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നും കിട്ടാനെ തേടി ചെന്താമരനഗറിലേക്കു കത്തുകൾ വരും. കന്നിമാസത്തിൽ തിരക്കു കൂടും. പഴയ സൈക്കിളിൽ കമ്പിയും കുരുക്കുമെല്ലാം മുറുക്കി കിട്ടാൻ യാത്ര ചെയ്യും. ടിവിഎസ് 50 സ്കൂട്ടർ വന്നതോടെ യാത്ര അതിലായി. 5 സ്കൂട്ടറിലായി ആകെ 15 പേർ യാത്ര പോകും. വേട്ടക്കാരന്റെ പരിവേഷത്തോടെ കിട്ടാൻ എത്തുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ പഞ്ചായത്തുകാർ നാട്ടിലാകെ മൈക്ക് അനൗൺ്സ്മെന്റ് നടത്തും. നായയെ പിടിക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളെ കെട്ടിയിടണമെന്നുമാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് .

തുടർന്ന് കിട്ടാന്റെ സംഘം ‘നായാട്ട് ’ തുടങ്ങും. കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റോ കയറോ ഉള്ള നായ്ക്കൾ വളർത്തുനായ്ക്കളാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കും. നായ്ക്കൾ ധാരാളമായുള്ള സ്ഥലത്ത് സംഘമെത്തും. നായയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നായപിടിത്തക്കാർക്കുണ്ടെന്നു രമേഷ് പറയുന്നു. ചിലത് പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാകും, ചിലർ അക്രമകാരികളാകും. മൂന്നുപേരാണ് കുരുക്കിടാൻ വേണ്ടത്. പ്രധാന കുരുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നു വരുമ്പോൾ വശങ്ങളിൽ നിന്നു രണ്ടു പേ‍ർ കൂടി കുരുക്കിടും. പിടിയിലായ ഉടനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രയോഗം. സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നായ ചാകും. കൊന്ന നായ്ക്കളെ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തുകൊണ്ടു പോയി കൂട്ടിയിടും. അതിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് അംഗമോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.

എം.കിട്ടാന്റെ മകൻ രമേഷ്. ചിത്രം: ജിൻസ് മൈക്കിൾ

വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ദുർഗന്ധം വമിക്കുമെന്നതിനാൽ ശരിയായ എണ്ണം കിട്ടാൻ നായയുടെ വാൽ മുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെത്തിക്കാൻ പറയും. ഒരു വാലിന് 5 രൂപ, 7 രൂപ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 40 രൂപവരെ കിട്ടാനു കിട്ടിയിരുന്നതായി മകൻ രമേഷ് ഓർക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം പുറമ്പോക്കിലോ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തോ കുഴിച്ചിടും. നല്ല വളമാണെന്നതിനാൽ ചില തോട്ടം ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടോളാൻ പറയും. ഇതിനിടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളെ കൊന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു പലരും ബഹളം വച്ചു വരും. ചിലപ്പോൾ തല്ലും കൊള്ളും. ഒറ്റക്കുത്തിനു തന്നെ നായ്ക്കളെ കൊല്ലാനാകുന്ന സിറിഞ്ചിനകത്തെ മരുന്ന് എന്താണെന്ന് രമേഷിന് ഇന്നേവരെ അറിയില്ല. നായപിടിത്തത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് കാണിച്ചാൽ തൃശൂരിലെ ഒരു ലാബിൽനിന്നാണു മരുന്ന് കിട്ടിയിരുന്നതെന്നു മാത്രം അറിയാം. പിന്നീട് ആ ലാബ് പൂട്ടിയപ്പോൾ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയിരുന്നെന്നും രമേഷ് പറയുന്നു.

∙ ഒരിക്കൽ പോലും കടിയേൽക്കാത്ത കിട്ടാൻ

ലക്ഷക്കണക്കിനു നായകളെ കൊന്നെങ്കിലും കിട്ടാന് ഒരു തവണ പോലും കടിയേറ്റില്ലെന്നു രമേഷ് പറയുന്നു. പക്ഷേ, രമേഷിനെ 3 തവണ നായ കടിച്ചു. ഒരു തവണ തുട കടിച്ചുപൊളിച്ചു. നായ കടിച്ചെന്നു കണ്ടാൽ എവിടെനിന്നെങ്കിലും ഐസ് പൊത്തിവയ്ക്കാൻ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നത്രേ, നന്നായി കഴുകാനും പറയും. അന്ന് കൂനൂരിൽ പോയാണു പ്രതിരോധ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്ക്കുക. നായ് കടിച്ചാൽ പലയിടത്തും നാട്ടുവൈദ്യം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശി ചെയ്തിരുന്നത് കത്തുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വിറകുകൊള്ളി ഊരിയെടുത്ത് മുറിവിനു മുകളിൽ പിടിക്കും. അതിനു ശേഷം വിറകുകൊള്ളിയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് മുറിവിലേയ്ക്കു വീഴ്ത്തും. വേദനകൊണ്ടു പുളയുമ്പോൾ ഒരു പച്ചനാടൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കുടിക്കാനും നൽകും. പേ വിഷബാധ ഭീഷണിയായ ഇക്കാലത്ത് ഈ ചികിത്സയൊന്നും ആരും പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും വാക്സീനുകളും കുത്തിവയ്പ്പുകളുമെല്ലാം കൃത്യമായി എടുക്കണമെന്നും രമേഷ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

∙ കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ?

1995 നു ശേഷം നായപിടിത്തത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ കിട്ടാനു തൊഴിൽ നഷ്ടമായി. നിരാശയായി. പറന്നു നടന്നിരുന്ന കിട്ടാൻ കൂട്ടിലടച്ചതു പോലെയായി. നായ പിടിച്ചിരുന്നവരെ ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് അക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും അതു നടന്നില്ല. നാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്കു പോയെങ്കിലും തൃപ്തിയില്ലാതായി. ഇതിനിടെ ചെന്താമര നഗറിൽ നിന്നു താമസം മാറ്റി മറ്റൊരിടത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയ പിണക്കത്തിന്റെ പേരിൽ കിട്ടാൻ വീടു വിട്ടുപോകുന്നത്. പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു. ആനമലയിൽ ഉണ്ടെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഒന്നും അച്ഛനോട് കൽപിച്ച് രമേഷിന് ശീലമില്ല. ഞങ്ങളെ കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ അച്ഛൻ തിരിച്ചുവരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയാണ് രമേഷും അമ്മ പാപ്പാത്തിയും.

