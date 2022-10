ആലപ്പുഴ∙ കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി പാലത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ കായലിൽ ചാടി. രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

English Summary: Man attempts suicide by jumping into the river