മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഴുതിയത് 3 തവണ; അന്നും വഴക്കിട്ടില്ല: ഗെലോട്ടിനു പഠിക്കാം, പൈലറ്റിനും!

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 21ന് എൺപതാം ജന്മദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് തന്റെ പോരാട്ടവീര്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും സോണിയ ഗാന്ധിയേയും ഒരിക്കൽക്കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഖർഗെ. അന്നാണ് നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്നായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഇഡിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായത്. ഇഡിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും അണിനിരത്തി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് ഖർഗെയല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. എൺപതാം വയസിലും ചോരാത്ത ആ പോരാട്ട വീര്യത്തിന് കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം തന്നെയായിരിക്കാം പല പേരുകൾക്കൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിന്റെ തൊട്ടരികിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ജീവതം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവെന്ന നിലയിലും ഭരണാധികാരിയായും ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന പോരാട്ട ജീവിതത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനും അശോക് ഗെലോട്ടിനുമെങ്കിലും ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ ഈ എൺപതുകാരന്റെ ജീവിതാനുഭങ്ങളിൽ നിന്ന്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുമ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ എന്ന കോൺഗ്രസിലെ അജാത ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടം. ഒരിക്കൽപ്പോലും അവസരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളല്ല ഖർഗെ. എന്നും അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെത്തേടി വന്നിട്ടേയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴിതാ, 137 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള, ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരക്കാരനാവാനുള്ള അസുലഭ മുഹൂർത്തതിന് അരികയാണു ഖര്‍ഗെ. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിപദം മൂന്നു തവണ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയപ്പോൾ പോലും അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നു ഈ അടിയുറച്ച കോൺ‌ഗ്രസുകാരൻ. എതിർപ്പോ വിമതശബ്ദമോ മനം മാറ്റമോ ഉണ്ടായില്ല. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഖർഗെയെത്തേടി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നിർണായക ദൗത്യവും എത്തുന്നത്. കേരളം അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പിസിസികൾ ഖർഗെയ്ക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയം അനായാസമെന്നു രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നു. നേതൃത്വത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഖർഗെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ എതിരാളികൾക്കു പോലും തർക്കമുണ്ടാവില്ല.

ഡോ. ശശി തരൂർ.

‌∙ കറപുരളാത്ത ആദർശം

ആർഎസ്എസ് ശാഖയിലെ ഒരു പ്രധാന കായിക വിനോദമാണ് കബഡി കളി. എന്നാൽ, ചെറുപ്പകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് ‘തട്ടകത്തിൽ’ കബഡി കളിച്ചാണ് ഗാർഗെ പിച്ചവച്ചത്. എന്നും ആർഎസ്എസിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനും പോരാളിയുമായ ഖർഗെ, പഠനകാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന കബഡി കളിക്കാരനും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരവും ഹോക്കി കളിക്കാരനുമായിരുന്നു. എന്നും ബിജെപിയുടെ ശക്തനായ പ്രതിയോഗിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഖർഗെ, കറപുരളാത്ത കർമശേഷിയുടെ പ്രതീകമായാണ് കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദലിത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് പഠിച്ച് അഭിഭാഷകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായി മാറുകയായിരുന്നു. കലബുർഗി (ഗുൽബർഗ) ഗവ. കോളജിൽ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊഴിലാളികൾക്കായി പോരാടിയാണ് ഖർഗെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായത്.

തൊഴിലാളി നിയമങ്ങളിൽ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് അഭിഭാഷകനായി മാറിയ അദ്ദേഹം 1969ൽ 27–ാം വയസ്സിൽ കലബുർഗി ടൗൺ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായതോടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്. തു‍ടർന്നുള്ള കാലം കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകവും ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള ദലിത് നേതാവുമായി മാറി ഖർഗെ. 1969ൽ കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നേതൃനിരയിലേക്കെത്തിയ ശേഷം ഇന്ദിരാ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു. 1978ൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പുണ്ടായപ്പോൾ ഏതാനും മാസം തന്റെ രാഷ്ട്രീയാചാര്യൻ ദേവരാജ് അർസിനൊപ്പം നിന്നതൊഴിച്ചാൽ എക്കാവും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു കൂറ്. പല സുഹൃത്തുകളും കൂട്ടാളികളും കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോഴും ഖർഗെയുടെ വിശ്വാസവും കൂറും ഉറച്ചതായിരുന്നു.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി (Image- AFP)

∙ കൈവിട്ട ഭാഗ്യം

പല അവസരങ്ങളും തേടി വന്നിട്ടുങ്കിലും മൂന്നു തവണ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പദം കൈവെള്ളയിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രവുമുണ്ട് ഖർഗെയ്ക്ക്. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി വാതിലുകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു പരിഭവവുമില്ലാതെ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം ശിരസാ വഹിച്ചു. 1999ൽ ഖർഗെയെ പരിഗണിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ ബിജെപിയിലുള്ള എസ്.എം. കൃഷ്ണയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിപ്പോഴായിരുന്നു നഷ്ടത്തിന്റെ ആദ്യ അനുഭവം. 2004ൽ ജനതാ ദളുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന ആദ്യ പേര് ഖർഗെയുടേതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഖർഗെയുടെ പ്രിയസുഹൃത്തായ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ധരം സിങ്ങിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഖർഗെയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാതിലടഞ്ഞു. അനുസരണയുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി ഖർഗെ ധരം സിങ്ങിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി.

വൈകാതെ 2005ൽ കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഖർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2008ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. 224ൽ 110 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി ആദ്യമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരണം പിടിച്ചു. സീറ്റ് 65ൽ നിന്ന് 80ലേക്ക് ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ, പിന്നാലെ 2009ൽ കോൺഗ്രസ് പകുതിയോളം ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ വിജയം നേടുമ്പോഴേക്കും അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ആർ. വി. ദേശ്പാണ്ഡ എത്തിയിരുന്നു. 2013ൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോഴും ആദ്യ പരിഗണന ഖർഗെയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്ന ഖർഗെയെ കൊണ്ടുവരാതെ ജനതാദളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൽ എത്തിയ സിദ്ധരാമയ്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഖർഗെ ഒരിക്കൽക്കൂടി തഴയപ്പെട്ടു.

∙ സഭാ നായകൻ

കർണാടക രാഷ്ടീയത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായത് യാദൃശ്ചികമായാണ്. 2009ൽ ആദ്യമായി ലോക്സഭയിലേക്ക് ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ഖർഗയെ രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായതോടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്. ഒട്ടേറെ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എന്നും തൊഴിലാളി പക്ഷത്ത് നിലകൊണ്ടു. കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ 2014ൽ ഒരു സഭാ നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നേത്യത്വത്തിന്റെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചത് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയിലാണ്. വെറും 44 അംഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം പോലും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവാകാൻ സോണിയയോ രാഹുലോ തയാറായില്ല. ജയിച്ചു വന്ന പ്രമുഖരായ കമൽനാഥ്, അശോക് ചവാൻ, വീരപ്പ മൊയ്‌ലി, അമരിന്ദർ തുടങ്ങിയവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് സഭാ നേതാവായി ഖർഗയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്.

ശക്തമായ നിലപാടും ഉറച്ച ശബ്ദവും മികച്ച തലയെടുപ്പുമായി ഖർഗെ, പലപ്പോഴും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന ബിജെപിയെയും മോദിയെയും വെല്ലുവിളിച്ചു. നടപടികൾ ബഹിഷ്ക്കരിച്ചും സഭയിൽ പോരടിച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിച്ച ഖർഗെയ്ക്കു മുന്നിൽ പലപ്പോഴും സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പഠിച്ചവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികവു തെളിയിച്ച ഖർഗെ, സഭാ നേതാവായി തിളങ്ങി.

എന്നാൽ, സഭയിൽ തിളങ്ങിയ ഖർഗെയ്ക്ക് ജനവിധി എതിരായിരുന്നു. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകയിലെ ബിജെപി കുത്തൊഴുക്കിൽ ഗുൽബർഗയിൽ ഖർഗെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തോറ്റു. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിപക്ഷ നേത്യസ്ഥാനം നഷ്ടമായ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഖർഗയെയും നഷ്ടമായി. എന്നാൽ 5 വർഷം ഖർഗയ്ക്കൊപ്പം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോണിയയ്ക്ക് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഖർഗെ പാർലമെന്റിൽ വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഖർഗെയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജയിച്ചു വന്നയുടൻ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായി ഖർഗയെ വീണ്ടും നിശ്ചയിച്ചു. 31 അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സഭയിലെ പ്രകടനം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സജീവമാക്കുന്നുണ്ട് ഖർഗെ. ഖർഗെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്നതോടെ ദലിത് വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്വാധീനം കൂട്ടാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും മുതിർന്ന പല നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിലൂടെ വലിയചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നു.

∙ രണ്ടാമത്തെ ദലിത് അധ്യക്ഷൻ?

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായാൽ, ചരിത്രത്തിൽ ആ പദവിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദലിത് വിഭാഗക്കാരനായിരിക്കും ഖർഗെ. ഇതിന് മുൻപ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ പദവിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളു. - ജഗ് ജീവൻ റാം. കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണത്തിനു ശേഷമുള്ള എൺപത്തിനാലാം വർഷത്തിലായിരുന്നു ആ അപൂർവ നിമിഷം. കോൺഗ്രസ് നേരിട്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിളർപ്പിനു പിന്നാലെ 1969ൽ ആയിരുന്നു റാമിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം. മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം പാർട്ടി വിട്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഒപ്പം നിന്ന റാമിനെ ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കി പുതിയ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. സംഘടനാ കോൺഗ്രസിലുള്ള പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ പിന്നീടുള്ള ഇന്ദിരയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്നത് ജഗ്ജീവൻ റാമായിരുന്നു. 1974 വരെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന റാം, 1975ൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇന്ദിരയുമായി അകന്നു. 1977ൽ പിണങ്ങിപ്പോയ റാം കോൺഗ്രസ് ഫോർ ഡെമോക്രമസി (സിഎഫ്ഡി) ഉണ്ടാക്കി ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം ചേർന്നു. 1977ൽ ഇന്ദിരയെ പുറത്താക്കുന്നതിനും ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിനും റാം സഹായിയായി.

കർണാടകയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും മല്ലികാർജുന ഖർഗെ ആകും. 1968ൽ അധ്യക്ഷനായ എസ്. നിജ ലിംഗപ്പയാണ് ഇതിനു മുൻപ് അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തിയ കർണാടകക്കാരൻ. എന്നും വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നിജലിംഗപ്പ വൈകാതെ ഇന്ദിരയുമായി അകന്നു. അക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിലെ തലയെടുപ്പുള്ള മിക്കവരും ഇന്ദിരയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായില്ല. അങ്ങനെ 1969ൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിളർപ്പിന് കോൺഗ്രസ് സാക്ഷിയായി. നിജ ലിംഗപ്പയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ മൊറാർജിയും രവീന്ദ്രവർമ്മയും സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയുമെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വലിയ നിര വിഘടിച്ചു പോയി. നിജലിംഗപ്പ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടവർ പിന്നീട് സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് ആയി മാറി. നിജലിംഗപ്പയെ പുറത്താക്കി ജഗ്ജീവൻ റാമിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ദലിത് അധ്യക്ഷനാക്കി ഇന്ദിര മറുതന്ത്രവും പയറ്റി. അങ്ങനെ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരയുടെ കൈകളിലായി. 1971ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘടനാ കോൺഗ്രസിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇന്ദിര തന്റെ കരുത്തു തെളിയിച്ചു.

മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ.

∙ ‘തോൽവിയില്ലാത്തവൻ’

തോൽവി അറിയാത്തവൻ എന്നായിരുന്നു കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഖർഗെയുടെ വിശേഷണം. 1972 മുതൽ 2014 വരെ മത്സരിച്ച 11 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നേടിയ വിജയമാണ് ഈ വിശേഷണത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ഉടമയാക്കിയത്. 2019ൽ ഗുൽബർഗയിൽ നിന്നു ലോക് സഭയിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോരാട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം തോൽവിയറിഞ്ഞത്. കർണാടകയിൽ 28ൽ 25 സീറ്റും ബിജെപി പിടിച്ചപ്പോൾ പല പ്രമുഖർക്കൊപ്പം ഖർഗെ ജീവിതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിയും അറിഞ്ഞു.

1972 ൽ ഗുർമീത്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ തുടങ്ങിയ നിയമസഭാ വിജയം എട്ടുതവണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. 2008ൽ ചിത്തപ്പുരിലും വിജയം നേടിയ ഖർഗെയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം 2009ൽ ഗുൽബർഗയിൽനിന്ന് ലോക് സഭയിലേക്കയച്ചു. 2014 ലും വിജയം ആവത്തിച്ച ഖർഗെയ്ക്ക് പക്ഷേ, 2019ൽ പക്ഷ അടിതെറ്റി. 1980നു ശേഷം കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം മന്ത്രി ആയി എന്ന അപൂർവതയും ഖർഗെയ്ക്കുണ്ട്.

∙ ‘ബുദ്ധ അനുയായി, അംബേദ്കർ അനുഭാവി’

ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സംഘപരിവാറിനും എതിരെ എന്നും ശക്തമായ പൊരുതുന്ന ഖർഗെ, താനൊരു ബുദ്ധ അനുയായിയും അംബേദ്കർ അനുഭാവിയുമാണെന്ന് പരസ്യമായിത്തന്നെ പറയാറുണ്ട്. സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിര ശക്തമായി പോരാടുന്ന മതനിരപേക്ഷ നിലപാടിനുടമായാണ്.

പഴയ ഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനത്തെ ബിദറിലെ ഭൽകി താലൂക്കിലുള്ള ലെവരാവതിയിൽനിന്ന് വർഗീയ സംഘട്ടനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗുൽബർയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ദലിത് കുടുംബത്തിലാണ് 1942 ജൂലൈ 21ന് മപ്പണ്ണ മല്ലികാർജുന ഖർഗെയുടെ ജനനം. രാധാഭായിയാണ് ഭാര്യ. പ്രിയങ്ക്, രാഹുൽ, മിലിന്ദ്, പ്രിയദർശിനി, ജയശ്രീ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. ഇവരിൽ പ്രിയങ്ക് കർണാടകത്തിൽ എംഎൽഎയാണ് മുൻ മന്ത്രിയും.

