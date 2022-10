ആലപ്പുഴ∙ തെങ്ങിൽനിന്നും വീണ് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്‌ ഒന്നാം വാർഡ് കണ്ണർകാട് ചേന്നനാട്ടുവെളി എം.സന്തോഷ്‌ (50) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച മംഗളാപുരം ചന്തയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. മൃതദേഹം ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ. ഭാര്യ: ഷൈലജ. മക്കൾ: സച്ചിൻ സന്തോഷ്‌, സാജിൻ.



English Summary: Man dies after falling from coconut tree in Alappuzha