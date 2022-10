പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇടി; ബസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ പണിപ്പെട്ടു; കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ

പാലക്കാട്∙ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലുണ്ടായ ഇടിയില്‍ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നു മനസിലാക്കാന്‍ ഏറെ സമയമെടുത്തെന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ സുമേഷ്. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സുമേഷ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി അഞ്ചുമൂർത്തി മംഗലത്തിന് സമീപം നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പടെ ഒന്‍പതുപേര്‍ മരിച്ചു. ആറ് പുരുഷന്‍മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെയും മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബസിലുണ്ടായിരുന്ന തൃശൂര്‍ നടത്തറ സ്വദേശി രോഹിത് രാജ്, കൊല്ലം വള്ളിയോട് സ്വദേശി അനൂപ് എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റ നാൽപ്പതിലധികം യാത്രക്കാരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലും ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി, നെന്മാറയിലെയും ആലത്തൂരിലെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

