ബാങ്കോക്ക് ∙ തായ്‌ലൻഡിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ നോഹ് ബുവ ലാംപുവിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ 23 പേർ കുട്ടികളാണ്. പരുക്കേറ്റ 12 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരു ഡേ കെയർ സെന്ററിലാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയും പ്രതി ആക്രമിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

34 വയസ്സുള്ള മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അക്രമി ഉച്ചയോടെ ഡേ കെയർ സെന്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 30 കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ജൂണിൽ ഇയാളെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഇയാൾ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും കൊന്നിരുന്നു.

ഡേ കെയറിലെ വെടിവയ്‌പിനുശേഷം ഇയാൾ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചുവെന്നുമാണ് വിവരം. ഡേ കെയർ സെന്ററിൽ എത്തിയ അക്രമി, എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ അധ്യാപിക ഉൾപ്പെടെ നാല് ജീവനക്കാരെയും വെടിവച്ചു. 2020 ൽ തായ്‌ലൻഡിൽ വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൈനികൻ നാലിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 29 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 57 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

