കാണാതായത് 3 മാസം; ‘ലിപ്സ്റ്റിക് കിങ്ങിന്’ സെൻസറിങ്ങിന്റെ ചോരച്ചുവപ്പ്; എവിടെ വിയ?

എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 11ന് ചൈനയിൽ ‘സിംഗിൾസ് ഡേ’യാണ്. പേരു സൂചിപ്പിക്കും പോലെ, വാലന്റൈന്‍സ് ഡേയുടെ നേർവിപരീതമാണ് സിംഗിൾസ് ഡേ അഥവാ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡേ. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ് മഹാമഹവും ഇതോടനുബന്ധിച്ചാണ്. വമ്പൻ ഓഫറുകളാണ് ആ സമയത്ത് കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുക. സിംഗിൾസ് ഡേയുടെ വലിയ ആരാധകനാണ് ചൈനീസ് കോടീശ്വരൻ ജാക്ക് മാ. തന്റെ കച്ചവടം കൂട്ടാനുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലയിൽ ഈ ദിനത്തെ അദ്ദേഹം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ, 2018 നവംബർ 11ന് ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ജാക്ക് മായും ഒപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു ആ യുവാവ്. പേര് ലി ജിയാച്ചി. ഓസ്റ്റിന്‍ ലി എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട്. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ അതിവേഗം വിറ്റഴിക്കുന്നതിലെ വിദഗ്ധനാണ് ലി. അദ്ദേഹത്തോട് ജാക്ക് മാ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി. 5 മിനുട്ടിനുള്ളിൽ എത്ര ലിപ്സ്റ്റിക് വിൽക്കാനാകും? ജാക്ക് മായും ലിയും കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയാൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവുമധികം ലിപ്സ്റ്റിക് വിൽക്കുക? ലി വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. അന്ന് 5 മിനുട്ടിൽ ലി വിറ്റത് 15,000 ലിപ്സ്റ്റിക്കുകളാണ്. ജാക്ക് മായാകട്ടെ ആകെ 10 എണ്ണവും! ചൈനീസ് കോടീശ്വരനേക്കാളും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ മുപ്പതുകാരനെ പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു നാൾ കാണാതായി. മൂന്നു മാസത്തോളം അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നു പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. കാണാതാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലി ആകെ ചെയ്തത്, പതിവുപോലെ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതായിരുന്നു. അതിലൂടെ വിറ്റതാകട്ടെ ഓറിയോയും വേഫറുകളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു മള്‍ട്ടി ലേയേര്‍ഡ് ഐസ്‌ക്രീം കേക്കും. പക്ഷേ ആ കേക്ക് ചൈനയിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കു ‘പിടിച്ചില്ല’. അതോടെ ലിയുടെ ജീവിതം അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലായി. 3 മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം, സെപ്റ്റംബർ അവസാനവാരമാണ് ചൈനീസ് ജനത വീണ്ടും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ‘കച്ചവടക്കാരനെ’ കാണുന്നത്? ലി ജിയാച്ചിക്ക് എന്താണു സംഭവിച്ചത്? ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ആ കേക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്? എന്താണ് ചൈനയിലെ ഓൺലൈൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് വിൽപനയുടെ പ്രത്യേകത? ലിയെക്കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ വിലക്കുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന മറ്റുള്ളവരുണ്ടോ? ജാക്ക് മാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ താൽക്കാലിക ‘അപ്രത്യക്ഷമാകലുകള്‍’ പതിവായിട്ടുള്ള ചൈനയിൽ ഇനിയും ഇത്തരം നടപടികൾ വർധിക്കുമോ? വിശദമായ ഒരന്വേഷണം.

∙ കാണാതായ ലിപ്സ്റ്റിക് രാജാവ്

വിൽപനയിൽ ജാക്ക് മായെ തോൽപിച്ചതോടെ ‘ചൈനയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് രാജാവ്’ എന്ന വിളിപ്പേരും ലി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘അയൺ ലിപ്‌സ്’ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനു വിളിപ്പേരുണ്ട്. ഏഴു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ മുന്നൂറിലേറെ ലിപ്സ്റ്റിക്കുകൾ സ്വന്തം ചുണ്ടില്‍ പരീക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുമുണ്ട്. ചൈനയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ താവോബാവോയില്‍ 64 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിന്. ചൈന ഭരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇന്നേവരെ ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും, ടിയാനന്‍മെന്‍ സ്‌ക്വയര്‍ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാര്‍ഷികത്തിന്റെ തലേന്ന്, ജൂണ്‍ 3ന്, ‘സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ സെയില്‍സ്മാന്‍’ അപ്രത്യക്ഷനായി.

മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം, സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ‘അപ്രത്യക്ഷനായതില്‍’ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഓസ്റ്റിന്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തി. ‘‘സഹോദരിമാരേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളാല്‍ ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് തുടരാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്കിന്ന് നേരത്തേ കിടന്നുറങ്ങാം. പുതിയ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഭാവി ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സെഷനുകളില്‍ അവതരിപ്പിക്കും’’– ഓസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങുകൾക്കും ഓസ്റ്റിന്‍ എത്തിയില്ല. അതിനുശേഷം, അദ്ദേഹം ഓണ്‍ലൈനിൽനിന്ന് പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷനായി. വിശദീകരണമില്ലാതെ, അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ട്രീമിങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അധികൃതർ താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു.

മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം, ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ 20ന് ഓസ്റ്റിന്‍ വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉള്‍പ്പെടെ വൻ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഓസ്റ്റിനെ കാണാതായതിന്റെ കാരണം ഒരു കൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ– കാണാതാകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഓസ്റ്റിൻ വിൽപനയ്ക്കു വച്ച കേക്കായിരുന്നു പ്രശ്നക്കാരൻ. അതിനാകട്ടെ ഒരു സൈനിക ടാങ്കിനോടായിരുന്നു സാമ്യം. 1989ൽ, ടിയാനൻമെന്‍ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയ ടാങ്കുകളുടെ ഓർമകൾ ഇന്നും പൊള്ളിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അത്തരമൊരു നീക്കം പൊറുക്കുമോ? ഇല്ലെന്നാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 33 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിയാനന്‍മെന്‍ സ്‌ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്നത്?

∙ ആരാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഓസ്റ്റിന്‍ ലി?

ജാക്ക് മായുടെ കമ്പനിയായ ആലിബാബയുടെ കീഴിലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് താവോബാവോ. ഇതിലൂടെയുള്ള വില്‍പന മികവാണ് ഓസ്റ്റിനെ ചൈനയിലെ ജനകീയ താരമാക്കിയത്. ഗാര്‍ഹിക സാധനങ്ങള്‍ മുതല്‍ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കളും ഭക്ഷണവും വരെ താവോബാവോയിലൂടെ വാങ്ങാം. ജാക്ക് മായുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിച്ചതാണ് രാജ്യാന്തരതലത്തിലേക്ക് ഓസ്റ്റിന്റെ പ്രശസ്തി എത്തിച്ചത്. നൃത്തപഠനത്തിന്റെ അവസാന വര്‍ഷത്തിനിടെ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മുപ്പതുകാരന്‍ അതോടെ കൂടുതല്‍ ജനപ്രിയനായി.

2016ല്‍, ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവന്‍സേഴ്‌സ് മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓസ്റ്റിന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യവര്‍ധക ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പനക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. താവോബാവോ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ച സമയമായിരുന്നു അത്. കൗണ്ടറില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ലിപ്സ്റ്റിക് ടെസ്റ്ററുകള്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച ഓസ്റ്റിന്‍, ലിപ്റ്റിക്കുകള്‍ സ്വയം പ്രയോഗിച്ചു കാണിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത് ഏറെ ട്രെൻഡിങ്ങായി. താമസിയാതെ ഓസ്റ്റിന്‍ മറ്റ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഏജന്‍സികളില്‍നിന്നും ശ്രദ്ധ നേടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏകദേശം 250 ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സെഷനുകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. ചൈനയിലെ 20 മുതല്‍ 40 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ വില്‍പന. ഓരോ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലും പ്രേക്ഷകരെ ‘സഹോദരിമാര്‍’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓസ്റ്റിന്റെ രീതി വൻ ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തു. ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, ‘നിങ്ങളിതു കാണുന്നില്ലേ’ എന്ന മട്ടിലുള്ള ഓസ്റ്റിന്റെ ആക്രോശങ്ങളും വൈറലായി.

ഓസ്റ്റിന്റെ കുതിച്ചുയർന്ന ജനപ്രീതിയും പ്രശസ്തിയും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ കഠിനമായ തൊഴില്‍ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഓസ്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയെ അധികാരികള്‍ പ്രശംസിച്ചിട്ടു വരെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം, ഷാങ്ഹായ് സിറ്റി ഗവണ്‍മെന്റ്, ഓസ്റ്റിന് മേയ് ഫോർത് മെഡല്‍ സമ്മാനിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനു നൽകിയ സംഭാവന മാനിച്ചായിരുന്നു ബഹുമതി. ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ നടത്തുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും ഓസ്റ്റിന്‍ പങ്കെടുത്തു. സർക്കാരിന്റെ പല സമൂഹമാധ്യമ ക്യാംപെയ്നുകളുടെയും അംബാസഡറായിരുന്നു ഓസ്റ്റിന്‍. എന്നാല്‍, അതെല്ലാം ഒരു ഐസ്‌ക്രീം കേക്ക് നശിപ്പിച്ച കാഴ്ചയാണു പിന്നീട് കണ്ടത്.

∙ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഓസ്റ്റിന്‍ ഒരു ദിവസവും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് മുടക്കിയിട്ടില്ല. പതിവുപോലെ 2022 ജൂണ്‍ 3ന് രാത്രി വിൽപനയ്ക്കിടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി ഒരു ഓൺലൈൻ ‘ട്രീറ്റ്’ നല്‍കി അദ്ദേഹം- ടാങ്കിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ആ ഐസ്‌ക്രീം കേക്ക് പക്ഷേ ഇരമ്പിക്കയറിയത് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ മനസ്സിലേക്കായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഓസ്റ്റിന്റെ ലൈവ് കട്ടായി. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഓസ്റ്റിന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷനായി. ഓസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചേക്കില്ലെന്ന ആരാധകരുടെ ആശങ്കയ്ക്കിടെയാണ്, 3 മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം സെപ്റ്റംബര്‍ 20ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

മുന്‍കൂര്‍ അറിയിപ്പ് കൂടാതെയായിരുന്നു തന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ചാനലില്‍ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഹോള്‍ഡര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 26 ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. മിതമായ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ മിക്കതും പെട്ടെന്നുതന്നെ വിറ്റുതീര്‍ന്നു. പ്രേക്ഷകര്‍ ഓസ്റ്റിനെ തിരികെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന മെസേജുകളുമായി സ്‌ക്രീൻ നിറച്ചു. ‘എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാല’മെന്നു പലരും സന്ദേശങ്ങളയച്ചു ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓസ്റ്റിന്‍ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റുകളിലൊന്നായ, സിംഗിൾസ് ഡേയിലെ വിൽപന നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കെ ഓസ്റ്റിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അനുകൂലമാകുമെന്നാണു വിപണിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ‘ലിപ്സ്റ്റിക് ബ്രദര്‍’ എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഓസ്റ്റിന്‍, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ മെഗാ ലൈവ് സ്ട്രീമർ ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രശസ്തരായ മറ്റു രണ്ടു പേര്‍ ഇപ്പോഴും ‘മിസിങ്’ ആണ്!

∙ ആ കേക്കിനെന്താണു പ്രശ്നം?

അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം, ചൈനയിലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഓസ്റ്റിന്റെ പേര് സേര്‍ച് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും, ടാങ്കിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വെയ്ബോയില്‍നിന്ന് നീക്കം (സെൻസർ) ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഹാഷ്ടാഗുകളും ജൂണ്‍ ആദ്യവാരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടിയാനന്‍മെന്‍ കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയിലെ ഏറെ വൈകാരികമായ പ്രതീകമാണ് സൈനിക ടാങ്ക്. (ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യപ്പെട്ട്, ബെയ്ജിങ്ങിലെ ടിയാനന്‍മെന്‍ സ്ക്വയറിൽ ആഴ്ചകളോളം പ്രതിഷേധിച്ച നൂറുകണക്കിനു പേരെ 1989 ജൂണിൽ, ടാങ്കുകളും ആയുധധാരികളായ സൈനികരെയും അയച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാർ കൊന്നൊടുക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം‌). എന്നാല്‍, ഓസ്റ്റിനെതിരായ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ തന്നെയാണോ സര്‍ക്കാരാണോ ചെയ്തതെന്നത് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓസ്റ്റിന്റെ ടീമോ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളോ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല.

ടിയാനന്‍മെന്‍ സ്ക്വയർ (2008ലെ ചിത്രം) (Photo: Arun Sreedhar, Manorama)

ടിയാനന്‍മെന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ചൈനയില്‍ കര്‍ശനമായ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സെന്‍സര്‍മാരെയും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ 4ന് ഒരു മാസം മുന്‍പേതന്നെ, സെന്‍സര്‍മാരെ വാര്‍ഷിക, അസുഖ അവധി എടുക്കാന്‍ പോലും അനുവദിക്കില്ല. അവരുടെ വാരാന്ത്യ അവധികളും ചുരുക്കും. ജൂണ്‍ 4ന് ടിയാനന്‍മെനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം സെന്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഇത്. ഇവര്‍ സെന്‍സര്‍ ചെയ്ത ഉള്ളടക്കം അറസ്റ്റിനായി പൊലീസിന് നല്‍കും.

ജൂണ്‍ 3നും ജൂണ്‍ 5നും ഇടയില്‍ ‘മെഴുകുതിരി ഇമോജി’ പോലെയുള്ള ടിയാനന്‍മെനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, ആ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് താല്‍ക്കാലികമായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസുകാര്‍ ജൂണ്‍ 4ന് ‘ഇന്നത്തെ തീയതി എന്താണ്?’ എന്ന് പോസ്റ്റുചെയ്തതും സെന്‍സര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ചൈനീസ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ടിയാനന്‍മെന്‍ സ്‌ക്വയര്‍ കൂട്ടക്കൊലയുടെ തീയതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റാന്‍ഡം നമ്പര്‍ (8964) കോംബിനേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഓസ്റ്റിനെതിരായ സെന്‍സര്‍ഷിപ് ചൈനീസ് യുവാക്കളില്‍ കൗതുകം നിറച്ചിരുന്നു. അവരിൽ പലരും ടിയാനന്‍മെന്‍ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കു ശേഷം ജനിച്ചവരായതിനാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കുറവാണ്. ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചര്‍ച്ചാ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ടിയാനന്‍മെന്‍ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞു. ചിലര്‍ സേര്‍ച് ചെയ്യാനായി വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ പോസ്റ്റുകളില്‍ പലതും സെന്‍സര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഓസ്റ്റിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നിര്‍ത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, നാഷനല്‍ റേഡിയോ ആന്‍ഡ് ടെലിവിഷന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനും കള്‍ച്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി ‍‌31 ‘തെറ്റായ പെരുമാറ്റങ്ങള്‍’ നിരോധിക്കുന്ന നിയമം പുറത്തിറക്കി. ഈ നിയമമനുസരിച്ച്, സ്ട്രീമിങ് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണം. സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ നിയമവിരുദ്ധവും ദോഷകരവുമായ ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കണം. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ പാടില്ല. നിയമങ്ങള്‍ ഗുരുതരമായി ലംഘിക്കുന്നവരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തുകയും ബിസിനസില്‍നിന്ന് എന്നന്നേക്കുമായി വിലക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ കുതിച്ചുയരുന്ന ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് വ്യവസായത്തിന്റെ ചരടും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനായിരുന്നു ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണം.

∙ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് രാജ്ഞിയും ‘മിസിങ്’

ചൈനയില്‍ അപ്രത്യക്ഷനായ ഏക ഇന്റര്‍നെറ്റ് താരമല്ല ഓസ്റ്റിന്‍. 2021 ഡിസംബറില്‍, വിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹുവാങ് വെയ്ക്ക് (36) നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് അധികൃതര്‍ 21 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ചൈനയിലെ റെക്കോർഡ് പിഴത്തുകകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വെയ്ബോ, താവോബാവോ, ടിക് ടോക്കിന്റെ ചൈന പതിപ്പ് ഡൗയിന്‍ എന്നിവയിലുൾപ്പെടെ ഹുവാങ്ങിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിസംബറില്‍ ഹുവാങ്ങിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു. ശേഷം ഇതുവരെ ഹുവാങ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ‘ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് രാജ്ഞി’ എന്ന് ചൈനയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഹുവാങ് ജനപ്രിയ താരമായിരുന്നു. ബില്യണ്‍ കണക്കിന് ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ വിറ്റും ഹുവാങ് പേരെടുത്തിരുന്നു.

ചെറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷു ചെന്‍ഹുയിയും ഡിസംബറില്‍ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഷു ചെന്‍ഹുയിക്കെതിരെയും നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനു അധികൃതര്‍ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഹുവാങ് വെയും ഷു ചെന്‍ഹുയിയും പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇരുവരുടെയും താവോബാവോ അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യവും ഇല്ലാതായി. ഇരുവരും പിന്നീടൊരിക്കലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഹുവാങ്ങിന്റെയും ഷുവിന്റെയും തകര്‍ച്ചയുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവായിരുന്നു ഓസ്റ്റിന്‍. ഓസ്റ്റിനെ പോലെ ഒരു നാൾ ഇരുവരും മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ചൈനക്കാര്‍. മൂവരും പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായത് ചൈനയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനയെയും വൻതോതിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു.

∙ പുതിയ താരോദയം

ഓസ്റ്റിനും ഹുവാങ്ങും അപ്രത്യക്ഷരായതിനു പിന്നാലെ, ചൈനയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ലോകത്തേക്ക് പുതിയൊരാള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നു - മുന്‍ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകനായ ഡോങ് യുഹുയി (29). ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനിടെ സൗജന്യ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലാസുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഡോങ് യുഹുയിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്‌സായി. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ യുഹുയിയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ 2.2 കോടി ഫോളോവേഴ്സെത്തി. കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിലാണ് ഡോങ് വിൽപനയ്ക്കായി എത്തിക്കുന്നത്.

∙ ഇന്റർനെറ്റ് ദുർബലത

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഉയര്‍ച്ചയും തകര്‍ച്ചയും പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാഠമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍, ഉപജീവനത്തിനായി ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പരുങ്ങലിലാണ്. ഓസ്റ്റിനെയും ഹുവാങ്ങിനെയുമെല്ലാം സര്‍ക്കാര്‍ സെന്‍സര്‍ ചെയ്തതാണെങ്കിലും, ടെക്‌നോളജി മുതല്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വരെയുള്ള സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ മേല്‍ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാർ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമര്‍മാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അടിച്ചമര്‍ത്തലുമെന്നാണു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

2012ല്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതു മുതല്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങ് ‘രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്തായ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി’ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ബിസിനസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, സംസ്‌കാരം തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ഈ ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. 2020 അവസാനത്തോടെ, സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറയ്ക്കാനും മുതലാളിത്തം അതിരുകടന്നതായി സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തിയവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചു. വിവാദ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകള്‍ ആരൊക്കെ നടത്തിയാലും ഷിയുടെ സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യമായ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓസ്റ്റിന്റെ ടാങ്ക് ആകൃതിയിലുള്ള ഐസ്‌ക്രീം കേക്ക് സര്‍ക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചതിലും അതിശയോക്തിയില്ല.

∙ വലിയ വ്യവസായം

ചൈനയില്‍, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖല 18,000 കോടി ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള വലിയ വ്യവസായമാണ്. ഉപയോക്താക്കളിലേക്കുള്ള തത്സമയ ഇടപെടലും ടിവി മാര്‍ക്കറ്റിങ് രീതിയും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ലൈവ് സ്ട്രീമുകള്‍ 2020ല്‍ മാത്രം 38.8 കോടി ചൈനീസ് കാഴ്ചക്കാരെയാണ് ആകര്‍ഷിച്ചത്. ഓസ്റ്റിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ ചൈനയിലെ ‘എ ലിസ്റ്റ്’ സെലിബ്രിറ്റികള്‍ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയായ അവസരം പോലുമുണ്ടായിരുന്നു. നടീനടന്മാരും ഗായകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനയിലെ ഒന്നാം നിര സെലിബ്രിറ്റികളാണ് എ–ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ തൊഴിലവസര സ്രഷ്ടാക്കള്‍ എന്ന നിലയില്‍ സര്‍ക്കാർ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് മേഖലയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു രാത്രികൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് ഇവർ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിലും ലൈവ് സ്ട്രീമുകാർക്ക് ഏറെ പങ്കുണ്ടെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു.

ലൈവ് സ്ട്രീമർമാർക്കു പകരം, പല ബ്രാന്‍ഡുകളും ഇപ്പോള്‍ അവരുടേതായ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ചാനലുകളും നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് നേട്ടമാണെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക്, ഓസ്റ്റിനെയും ഹുവാങ്ങിനെയും പോലുള്ള ലൈവ് സ്ട്രീമർമാർക്കു മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഓഫറുകൾ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സുള്ള ലൈവ് സ്ട്രീമർമാരുമായി ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകള്‍ കുറവായിരിക്കും.

അതേസമയം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഇ-കൊമേഴ്സിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ ‘നോട്ടത്തിൽനിന്നും’ രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന കൂടിയാണ് വമ്പൻ സെലിബ്രിറ്റികളായ മൂന്നുപേരുടെയും അപ്രത്യക്ഷമാകൽ നല്‍കുന്നത്. പേരുകേട്ട ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സെലിബ്രിറ്റികള്‍തന്നെ വലിയ ബിസിനസായി പരിണമിച്ച അവസ്ഥയാണു ചൈനയിൽ. ഇ-കൊമേഴ്സില്‍ അവര്‍ അവശ്യഘടകങ്ങളായി. എന്നാല്‍ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുമൊക്കെ അതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങളായി പിന്നാലെയെത്തുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രം.

∙ ചൈനയുടേത് ‘മോശം’ നടപടി?

ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് വ്യവസായത്തെ കര്‍ശനമായി അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നത് ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തയായിരിക്കില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഇ-കൊമേഴ്സ് വിപണിയുടെ വലുപ്പം 2020ല്‍ 1.2 ട്രില്യൻ യുവാന്‍ (17,800 കോടി ഡോളര്‍) ആണ്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 197 ശതമാനം വര്‍ധന. ഇതേ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് തുടർന്നാൽ, 2023ൽ ഇത് 4.9 ട്രില്യൻ യുവാനിലേക്കു (72,600 കോടി ഡോളര്‍) വളരുമെന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിന് മുന്‍പ് പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ചൈനീസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു വര്‍ഷം മുൻപുള്ളതിനേക്കാള്‍ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ 0.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് വളര്‍ന്നത്. 2020 ന്റെ തുടക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം.

രാജ്യത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ വര്‍ധിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ കര്‍ശനമായ സീറോ കോവിഡ് നയം, സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കെതിരായ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച സ്ഥിരമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായ ചൈന, അടുത്തിടെ ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്കെതിരായ ഒരു വര്‍ഷമായി നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന നിയന്ത്രണത്തിൽ അയവ് വരുത്തുമെന്ന് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. വിദേശ ഓഹരി വിപണികളില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടെക് കമ്പനികളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ഉന്നത സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രം. ആന്റി മോണോപോളി റൂള്‍സ് ലംഘിച്ചതിന് നിരവധി ടെക് കമ്പനികള്‍ക്കാണ് ചൈന ഇപ്പോഴും പിഴ ചുമത്തുന്നത്.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനും മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമിടയില്‍ ഇ-കൊമേഴ്സ് വ്യവസായം വളര്‍ച്ചിയിൽ മന്ദഗതി കാണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുന്‍നിര ലൈവ് സ്ട്രീമര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ഈ ശക്തമായ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍. ചൈനീസ് ഇ-കൊമേഴ്സ് അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ സിന്റുണിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ജൂണ്‍ 18ലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ (നവംബറിലെ സിംഗിള്‍സ് ഡേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചൈനയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇവന്റ്) പ്രധാന ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ഉണ്ടായ മൊത്തം വില്‍പന കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 0.7 ശതമാനം മാത്രമാണ് വര്‍ധിച്ചത്. 2021 ല്‍ ഇത് 27 ശതമാനമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഓർക്കേണ്ട ചൈനീസ് സർക്കാരിന്, നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സെൻസറിങ്ങിനുമെല്ലാം ഇടയിൽ അതിനു സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.

