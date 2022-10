പാലക്കാട്∙ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ്. റവന്യൂമന്ത്രിയുമായും പാലക്കാട് കലക്ടർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുമായി കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പാലക്കാട് ചികിൽസയിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി അപകടകരമല്ലെന്നു ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Will make arrangements to speed-up postmortem, says MB Rajesh