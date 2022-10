ശശി തരൂരിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ തണുത്ത പിന്തുണ; യോഗത്തിനെത്തിയത് 700ൽ 12 പേർ

ചെന്നൈ∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുന്ന ശശി തരൂരിന് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു പിന്തുണ കുറവ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളെ കാണാൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയ ശശി തരൂരിനെ കാത്തിരുന്നത് തണുപ്പൻ പ്രതികരണം. തമിഴ്നാട്ടിലെ 700 അംഗങ്ങൾക്കാണ് വോട്ടവകാശം. എന്നാൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായ സത്യമൂർത്തി ഭവനിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിനെത്തിയത് 12 പേർ മാത്രമാണ്.

തരൂരിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ‘ഔദ്യോഗിക’ സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന പേടിയാണു യോഗത്തിൽനിന്ന് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കാൻ കാരണമെന്നു ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി ഇല്ലെന്നാണു വിശദീകരണമെങ്കിലും അവസാന മണിക്കൂറിൽ പത്രിക നൽകിയ മല്ലികാർജുർ ഖർഗെയ്ക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ആശീർവാദം ഉണ്ടെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.

യോഗത്തിൽ വരാതിരുന്നത് അവരുടെ നഷ്ടമാണെന്നായിരുന്നു ഇതിനോട് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം. ‘‘വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകമായി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി ഇല്ലെന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖർഗെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയാണെന്ന മിത്ത് ഞങ്ങൾ മാറ്റും’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒക്ടോബർ 17നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും 19ന് നടക്കും.



